美國延後微信TikTok禁令：特朗普「祝福」甲骨文沃爾瑪與TikTok合作

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普為TikTok與美企的合作協議開綠燈。

美國政府原本下令周日（9月20日）起把中國手機程式微信、TikTok在美國應用程序商店除名，但美國商務部表示因為「近期的正面發展」而把限期押後一周至9月27日。

美國總統特朗普此前以國家安全為由下禁令，從周日9月20日起，針對微信和TikTok的禁令將生效，但在周六，他表態贊成TikTok與美國公司甲骨文和沃爾瑪的合作方案。

美國安全部門早前擔心TikTok會把數據分享給中國政府，但TikTok母公司字節跳動一直否認會與中共分享數據。

字節跳動在社交媒體確認有關協議，表示三間公司會根據中國和美國法例盡快達成協議。TikTok過渡行政總裁瓦妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）周六曾在社交媒體視象貼文上表示，「TikTok將留在美國。」

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進表示，雖然計劃仍然不公平，但避免了把TikTok關掉或完全賣給美國公司的最差結果。

中國商務部19日曾公布《不可靠實體清單規定》，被視為報復美國近期針對中國企業的行動。中國商務部20日表示，有關規定不針對特定實體，暫時沒有預設時間表和企業名單，再次呼籲合作是中美兩國唯一正確選擇。

BBC北美科技事務記者詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）分析認為，這份協議本來不是特朗普最希望的方案，但他似乎對其安全安排工作感到滿意，而協議包括50億教育基金及創造2.5萬個職位，不過這協議尚未完成，仍然有待中國政府批准，沒法完全保證真的按計劃實施。

圖像來源，Getty Images

「送上祝福」

TikTok與甲骨文和沃爾瑪在商討合作方案，希望美國投資者持股能夠獲美國政府許可，讓TikTok在美國繼續營運。

特朗普周六離開白宮前往北卡羅萊納州見記者時說，這項協議能確保約1億名美國用戶的數據安全，他說，「安全將會是100%的。」

「我已經對這筆交易表達了祝福，」他說，「我在理論上已經批准了交易。」

TikTok將會由一所名為TikTok Global的新公司持有，特朗普說其總部好可能設在德州。

甲骨文和沃爾瑪將分別持有TikTok Global的12.5%及7.5%服權，甲骨文將會負責把美國用戶數據按美國國安規定存在雲端，而沃爾瑪會負責提供網上銷售、單子管理和支付服務。甲骨文和沃爾瑪在一份聯合聲明中表示，TikTok Global將「向美國財政部支付超過50億美元的新稅款」。

由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」。

路透社引述正討論協議內容的消息人士表示，甲骨文和沃爾瑪方面稱TikTok Global大部分股權將由美國投資者持有，兩所公司合共有20%的股權，字節跳動則持有TikTok Global 的八成股權，但美國投資者目前佔字節跳動約四成股權，所以整體計算下，TikTok Global約53%股權屬於美國投資者。

字節跳動表示，同意在美國創造2.5萬個新職位，而現在TikTok目前只有約一千多名員工，同時，公司亦表示將在美國成立50億美元的教育基金，計劃會以人工智能及視象技術，與各方合作為學生提供線上課堂。

這個教育基金是總統特朗普此前表明，協議需要包括的部分。特朗普周六曾在競選造勢大會上對群眾說，希望字節跳動的教育基金能夠教育美國民眾真正的國家歷史，而不是假歷史。

而根據這份協議，字節跳動仍然會保留TikTok的原始碼，而甲骨文則有權檢視它。

甲骨文行政總裁薩弗拉·卡茲（Safra Catz）說，100%有信心可以為TikTok建立一個高度安全的環境，保障美國及全球用戶的數據私隱。這名行政總裁曾經是特朗普2016年過渡團隊成員之一，甲骨文聯合創辦人拉里·埃裏森（Larry Ellison）是少數公開支持特朗普的科技界高管。