FinCEN外洩文件：回顧過去八年那些震撼世界的金融洩密事件

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， FinCEN文件又是一次大型秘密文件洩漏事件。所謂FinCEN文件是金融機構向美國金融犯罪執法局提交的2000多份可疑活動報告（SAR），以及通過信息自由（FOI）請求等來源獲得的17,641份記錄。

FinCEN文件又是一次大型秘密文件洩漏事件。這批文件詳細展示出全球主要銀行在阻止洗錢和金融犯罪方面的失敗，同時還揭示出英國成為全球金融體系中的薄弱環節，而且倫敦則充斥著來自俄羅斯資金。

FinCEN是美國財政部下屬的金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Agency）的縮寫。所謂FinCEN文件是金融機構向美國金融犯罪執法局提交的2000多份可疑活動報告（SAR），以及通過信息自由（FOI）請求等來源獲得的17,641份記錄。

美國新聞網站BuzzFeed獲得這批文件，並與國際調查記者聯盟（ICIJ）和世界各地的400名記者分享。廣角鏡（Panorama）節目代表BBC參與了對這批文件的挖掘和研究。

這批檔案公諸於世前，全球範圍內由吹哨人引發的一系列調查已經震撼了金融世界。

讓我們來盤點一下，過去八年發生的那些重大洩密事件。

2017年「天堂文件」

這批洩漏文件，大多來自一家離岸律師事務所阿普比（Appleby），以及19個稅收管轄區的公司註冊機構。文件揭露多位政客、名人、巨頭企業和商業領袖的金融交易。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 天堂文件：如何離岸藏好你的錢？

誰被點名？文件中包含有關英國女王的私人財產投資細節，BBC情景喜劇《布朗夫人的兒子們》中三位明星的避稅計劃，以及一級方程式冠軍漢密爾頓（Lewis Hamilton）購買1650萬英鎊豪華飛機時避稅的細節。

文件還揭示出蘋果公司如何通過海峽群島中的澤西島來保持低稅率，以及查爾斯王子呼籲改變氣候變化協議時，並未透露他與所倡導的議題有利益相關性。

誰洩露了這些數據？BBC不知道消息洩漏者的身份。德國《南德意志報》收到1340萬條記錄，然後與國際調查記者聯盟（ICIJ）共享。BBC節目廣角鏡（Panorama）參與了全球調查，整個調查涉及67個國家近100家媒體機構，包括《衛報》。

後來BBC、《衛報》和阿普比律所就洩露文件的報道達成秘密和解協議，阿普爾比稱這些文件被黑客竊取。《衛報》和BBC表示，相關報道事關公眾利益，但沒有透露更多關於和解協議的細節。

2016年「巴拿馬文件」

這批文件的數據大小令人矚目。如果你認為維基解密在2010年披露的敏感外交電報了不得，這次洩漏文件的數據量是其1500倍以上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2015年，一位匿名人士聯繫德國《南德意志報》記者，提供了巴拿馬莫薩克•馮賽卡律師事務所的加密文件。

2015年，一位匿名人士聯繫德國《南德意志報》記者，提供了巴拿馬莫薩克•馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca）的加密文件。該公司出售匿名離岸公司，幫助業主隱藏他們的商業交易。

多達2.6TB數據超過了《南德意志報》的處理能力，該報聯繫國際調查記者聯盟（ICIJ），最終大約100家新聞機構的參與，包括BBC的廣角鏡（Panorama）。

經過一年多的審查，國際調查記者聯盟及其合作伙伴於2016年4月3日聯合公布「巴拿馬文件」（Panama Papers），一個月後文件數據庫上線。

誰被點名？一些新聞機構關注的是，俄羅斯總統普京的伙伴如何在全球範圍內把資金騰挪轉移。不過，很難說俄羅斯人有多在意。而冰島和巴基斯坦的總理們的結局要慘得多，前者辭職，後者被最高法院趕下台。總的來說，十幾位現任和前任領導人、120多位政治家和政府官員，以及無數億萬富翁、名人和體育明星的金融交易被曝光。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 巴拿馬城。

誰洩露了這些數據？是「John Doe」（指某個身份不明的人，也就是某個「約翰·多伊」）。是的，我們知道。這不是一個真實的名字。在美國罪案劇中，這個名字多用於表示匿名受害者。這位「John Doe」先生（或女士）在文件發表一個月後，公開發聲自詡為一個革命者。其真實身份仍然未知。

巴拿馬文件5個月後，國際調查記者聯盟披露了巴哈馬公司註冊處的洩露文件，並表示多達38GB文件揭示出，「總理、部長、王子和重刑犯們」的離岸活動。前歐盟競爭事務專員克羅厄斯（Neelie Kroes）承認，存在「疏忽」而沒有披露她在一家離岸公司的利益。

2015年瑞士洩漏事件

這項由國際調查記者聯盟主導的調查，涉及45個國家的數百名記者，包括BBC廣角鏡節目。報道於2015年2月發佈。

其重點是銀行業巨頭匯豐的子公司匯豐私人銀行（瑞士）。由此揭開一角，讓外界可以一窺瑞士這個將銀行保密視為理所當然的國家的交易情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國際調查記者聯盟的調查最初是基於由法籍意大利軟件工程師法奇亞尼（Hervé Falciani）洩露的數據。法奇亞尼在瑞士被起訴。他曾被關押在西班牙，但後來被釋放，現在住在法國。

洩露的檔案涵蓋至2007年的賬戶，這些賬戶與來自200多個國家的10多萬個人和法律實體有關。

國際調查記者聯盟稱，該子公司的客戶包括，與一些臭名昭著政權關係親密的人，以及被聯合國給予負面評價的人。

匯豐銀行承認，該子公司當時的「合規文化和盡職調查標凖」，「比現在低」。

誰被點名？國際調查記者聯盟稱，匯豐銀行曾從「軍火商、第三世界獨裁者的掮客、血鑽販子和其他國際不法分子那裏獲利"。

該機構還列舉了與埃及前總統穆巴拉克、突尼斯前總統本·阿里和敘利亞領導人阿薩德等政權關係密切的人。

誰是洩密者？事實上，這次我們知道洩密者是誰。國際調查記者聯盟的調查最初是基於由法籍意大利軟件工程師法奇亞尼（Hervé Falciani）洩露的數據。不過該聯盟後來從另一個渠道取得數據。從2008年起，法奇亞尼將有關匯豐私人銀行（瑞士）的信息發送給法國當局，而法國當局又將這些信息分享給其他相關政府。

法奇亞尼在瑞士被起訴。他曾被關押在西班牙，但後來被釋放，現在住在法國。

2014年盧森堡洩密事件

這是另一項國際調查記者聯盟的大規模調查，於2014年11月披露結果。

調查聚焦於，普華永道如何在2002年至2010年期間幫助跨國公司在盧森堡獲得數百項有利的稅務裁決。

國際調查記者聯盟表示，跨國公司通過盧森堡轉移資金，有時稅率不到1%，因此節省了數十億美元。該機構稱，盧森堡的一個地址註冊了1600多家公司。

這批文件首次被曝光與2012年，當時BBC廣角鏡節目和France2聯合調查，揭露英國製藥巨頭葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）和媒體公司Northern & Shell之間的稅收協議。

誰被點名了？百事可樂、宜家、美國國際集團（AIG）和德意志銀行都在名單上。

第二批洩露的文件顯示，迪士尼和Skype通過在盧森堡的子公司轉移了數億美元的利潤。這些公司都否認有任何不法行為。

圖像來源，AFP/ Getty Images 圖像加註文字， 法國人安托萬·德爾圖爾（Antoine Deltour，右），拉斐爾·哈雷特（Raphael Halet，中）和記者佩林（Edouard Perrin，左）

時任盧森堡總理容克（Jean-Claude Juncker）頒布許多避稅規則，就在洩密事件曝光前幾天，他被任命為歐盟委員會主席。他稱自己沒有鼓勵避稅。

歐洲懷疑論者大做文章，並對他和他的委員會提出譴責動議，但被否決。不過歐盟確實進行了調查，並在2016年提出了一個有待實現的歐盟共同稅收計劃。

誰洩露了數據？法國人安托萬·德爾圖爾（Antoine Deltour）是主導者，他是普華永道的前僱員，他說自己的行為是為了公眾利益。另一位普華永道的員工拉斐爾·哈雷特（Raphael Halet）幫助了他。

這兩人和記者佩林（Edouard Perrin）都在盧森堡被起訴。第一次判決後被重審，減輕刑期，德爾圖爾被判處6個月緩刑，後來又被撤銷。哈雷特被處以小額罰款，佩林被無罪釋放。

2012-2013年離岸洩密事件

這一次大約是「巴拿馬文件」規模的十分之一，但在2012年11月和2013年4月，國際調查記者聯盟及其合作伙伴將結果公開時，被視為有史以來最大的國際稅務欺詐曝光事件。

約250萬份檔案曝光了英屬維爾京群島和庫克群島等地的12萬多家公司和信託公司的名字。

BBC廣角鏡節目，根據這些檔案進行臥底調查，曝光了英國一個蓬勃發展的逃稅產業。

誰被點名了？還是通常被曝光的那類人。政治家、政府官員及其家屬，俄羅斯人比較引人注目，也有中國、阿塞拜疆、加拿大、泰國、蒙古和巴基斯坦人。菲律賓的已故政治強人費迪南德·馬科斯家族業名列其中。但公平起見，國際調查記者聯盟也指出，洩漏出的信息不一定是非法行為的證據。

誰洩露了數據？國際調查記者聯盟稱，是「兩個金融服務提供商、澤西島的一家私人銀行和巴哈馬公司註冊機構」，但除了說這是「獲得的數據」之外，沒有更多的內容。

FinCen檔案

FinCen檔案則揭示了各大銀行如何允許犯罪分子在世界各地轉移髒錢。它們還展示出英國如何經常成為金融系統中的薄弱環節，以及倫敦如何充斥著俄羅斯的資金。