美中對峙下新加坡成為中國公司海外投資首選

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡被視為中立國，與美國和中國同時維持良好關係（Credit: Getty Images）

中國手機應用程序在美國面臨被禁之際，一些大型科技公司已經將商業目光轉到新加坡。

騰訊和阿里巴巴都提高在新加坡的業務規模，TikTok母公司字節跳動據報也在新加坡投資數十億美元。

在美國和中國就多項議題旗鼓相對的同時，新加坡被視為是中立國，與美國和中國同時維持良好關係。

騰訊本周表示，正擴展在新加坡的業務規模，以應付東南亞和更大市場的需求。

在新加坡設立的區域辦公室被形容是在目前東南亞各個辦公室之外，新增的一個「戰略重點」。

騰訊旗下的微信在美國面臨被封禁，另一個中國手機應用程序TikTok也面臨禁令。此外，中國科技公司華為已經被美國全面封殺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， TikTok母公司字節跳動據報在新加坡投資數十億美元。

特殊地位

牛津經濟研究院的胡東安表示，美中在科技領域的緊張對峙，導致中國的科技公司將國內和海外業務分離開來。

「新加坡就成為一個很理想的地點，因為新加坡在技術領域相對領先，地理位置接近中國，同時又處於東南亞創新中心。」

對西方企業而言，新加坡向來被視為是亞洲的區域基地，具備完善健全的金融和司法系統，現在中國企業也看中新加坡各項條件。

和新加坡條件類似的香港，因為中國在香港實施國家安全法引起爭議和抗議，導致許多西方企業在亞洲尋找更穩定的商業環境。

區域總部

英國羅思（Rouse）商業諮詢公司的雷德費恩（Nick Redfearn）表示，另外還有一個原因讓新加坡成為中國公司海外投資的首選。

和東南亞其他國家相比，新加坡吸引更多的外商直接投資（FDI），因為新加坡作為母公司在亞洲的區域總部，可以成為其他國家，例如菲律賓、印尼、越南等國家的外國投資者。

雷德費恩表示，中國公司到新加坡成立區域總部，再轉到第三地，就能夠避免被視為是中國投資。

據羅思商業諮詢公司的資料，2020年東南亞已經取代歐盟，成為中國最大的區域性貿易伙伴。

此外，谷歌、臉書、領英等許多西方科技公司已經將新加坡作為亞太總部很久了，中國企業出於相同理由也希望在新加坡設立亞太區域總部。