美中對峙下新加坡成為中國公司海外投資首選
中國手機應用程序在美國面臨被禁之際，一些大型科技公司已經將商業目光轉到新加坡。
騰訊和阿里巴巴都提高在新加坡的業務規模，TikTok母公司字節跳動據報也在新加坡投資數十億美元。
在美國和中國就多項議題旗鼓相對的同時，新加坡被視為是中立國，與美國和中國同時維持良好關係。
騰訊本周表示，正擴展在新加坡的業務規模，以應付東南亞和更大市場的需求。
在新加坡設立的區域辦公室被形容是在目前東南亞各個辦公室之外，新增的一個「戰略重點」。
騰訊旗下的微信在美國面臨被封禁，另一個中國手機應用程序TikTok也面臨禁令。此外，中國科技公司華為已經被美國全面封殺。
特殊地位
牛津經濟研究院的胡東安表示，美中在科技領域的緊張對峙，導致中國的科技公司將國內和海外業務分離開來。
「新加坡就成為一個很理想的地點，因為新加坡在技術領域相對領先，地理位置接近中國，同時又處於東南亞創新中心。」
對西方企業而言，新加坡向來被視為是亞洲的區域基地，具備完善健全的金融和司法系統，現在中國企業也看中新加坡各項條件。
和新加坡條件類似的香港，因為中國在香港實施國家安全法引起爭議和抗議，導致許多西方企業在亞洲尋找更穩定的商業環境。
區域總部
英國羅思（Rouse）商業諮詢公司的雷德費恩（Nick Redfearn）表示，另外還有一個原因讓新加坡成為中國公司海外投資的首選。
和東南亞其他國家相比，新加坡吸引更多的外商直接投資（FDI），因為新加坡作為母公司在亞洲的區域總部，可以成為其他國家，例如菲律賓、印尼、越南等國家的外國投資者。
雷德費恩表示，中國公司到新加坡成立區域總部，再轉到第三地，就能夠避免被視為是中國投資。
據羅思商業諮詢公司的資料，2020年東南亞已經取代歐盟，成為中國最大的區域性貿易伙伴。
此外，谷歌、臉書、領英等許多西方科技公司已經將新加坡作為亞太總部很久了，中國企業出於相同理由也希望在新加坡設立亞太區域總部。
美國和中國在多項議題上的對峙只會讓更多中國公司在新加坡擴展業務，並以新加坡作為基地向全球發展。