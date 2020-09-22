TikTok交易： 讓人更加撲簌迷離的的反轉和亂局

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中國公司字節跳動（Bytedance)和美國的甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）就TikTok交易達成協議後，各方對內容發表的聲明卻互相矛盾，這讓中美科技較量中最引人矚目的案例更加撲簌迷離。

為保證TikTok得以繼續在美國運營，其母公司字節跳動與兩大美國公司稱上周末就交易達成協議，並將在美國設立一家名為TikTok Global的新公司。然而21日，雙方就新公司所有權等幾個方面的表述卻不一致。字節跳動稱，其擁有TikTok Global80%的股權，而甲骨文與沃爾瑪則稱美國公司擁有新公司的多數股權。

與此同時，兩國官方就交易進行的表態也互不相讓。原本為協議發出祝福的特朗普21日威脅稱，如果字節跳動與TikTok Global保有關係，這一協議將無法達成。而多次作為中共「傳聲筒」的《環球時報》總編輯胡錫進則在同一天表示，北京不會批准目前達成的協議。

這已經不是第一次TikTok交易讓人感到困惑。從8月6日特朗普簽署行政令給字節跳動設下交易期限到現在，TikTok這個中國互聯網公司全球化最成功產品的前景數次出現轉折。這宗交易亂局不僅牽涉兩國科技巨頭的利益算計，也深陷科技較量的中美兩國官方的角力。

所有權之爭

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圍繞TikTok Global的所有權與TikTok的關鍵技術，交易雙方的說法互相矛盾。

字節跳動21日發表聲明稱，TikTok Global將是字節跳動持股100%的子公司，並將在融資後成為字節跳動持股80%的子公司，董事會包括字節跳動的創始人張一鳴及字節跳動目前董事會各成員，以及沃爾瑪CEO。

但甲骨文副總裁肯·格盧克（Ken Glueck）之後表示，字節跳動在TikTok Global中「沒有所有權」，且主要股權所有人將是美國人。甲骨文與沃爾瑪曾在上周六發表聲明稱，在TikTok Global中，甲骨文控股比例為12.5%，沃爾瑪為7.5%。

路透社援引多位熟悉交易情況的消息人士對三方說法的差別解釋表示，交易指出字節跳動41%的股權為美國投資者所有，因此TikTok Global大多數股權間接由美國方面掌握。其中一名消息人士稱，字節跳動與甲骨文及沃爾瑪的交易對TikTok Global的估值超過500億美元。

在TikTok的核心優勢——算法方面，字節跳動稱目前的計劃不涉及轉讓任何算法或技術，但甲骨文將可以查看TikTok美國的源代碼。

特朗普則表示，「所有東西都將轉移到甲骨文的一個雲端……由甲骨文完全掌控」。

一直在向字節跳動施壓的特朗普在21日向福克斯新聞（Fox News，又稱福斯新聞或霍氏新聞）表示，甲骨文與沃爾瑪將掌握對新公司「整體控制」，擁有「控制性利益」。

「如果我們發現他們沒有整體控制，我們將不會批准這個協議，」特朗普說。

北京會橫插一杠？

然而這項交易要想達成不僅需要美國政府批准，還可能需要北京同意。

在特朗普8月簽署行政令後，中國政府更新了出口限制規定，將軍民兩用的敏感技術納入出口管制範圍。而在21日，多次起到中共「傳聲筒」作用的《環球時報》總編輯胡錫進表示，據他所知北京不會批准目前字節跳動與甲骨文及沃爾瑪達成的協議。「這項協議會危及中國的國家安全、利益和尊嚴，」他在推特上表示。

有專家認為，TikTok交易要想獲得中美雙方政府的同意，難度很大。

《環球時報》21日發表文章引述專家評論稱，雖然中國官方目前尚未對協議出台做最終決定，但如果要求字節跳動將TikTok的所有權和其算法交給美國公司，北京將「不太可能」同意。

中國商務部周六譴責美國的「霸凌行徑」，稱美方如一意孤行，中方將採取必要措施維護中國企業的合法權益。

同一天，中國還發佈針對外國實體的《不可靠實體清單規定》，對列入不可靠實體清單的外國實體，可根據情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資。