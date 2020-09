匯豐股價暴跌背後:從華為事件到洗錢指控的多重困境

華為風波

表態香港《國安法》

今年五月,中國全國人大常委會通過港版《國家安全法》。草案通過第二天,前香港行政長官梁振英發文點名質問匯豐「一個多星期過去了」仍未表態。梁振英寫道:「我們要讓英國政府、政客、匯豐這類的英資機構知道which side of the bread is buttered(利之所在)。」