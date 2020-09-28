美國大選前，六張圖幫你看懂特朗普任期內的國民經濟

特朗普自稱：在新冠大流行爆發前，他建立美國歷史上最偉大的經濟。

他聲稱已創造歷史性的經濟增長，創紀錄的低失業率，並使數以百萬計的美國人擺脫貧困。如果再次當選，他將再次這麼做。

事實核查結論：確實，在疫情之前美國經濟表現良好，延續了始於奧巴馬政府的經濟趨勢，在某些時期還有更好的經濟增長。

現在美國經濟正經歷有史以來最大的收縮和80多年來最高的失業率打擊。

我們從六個關鍵圖表一看究竟。

特朗普任期的前三年美國的經濟年均增長率為2.5％。這與奧巴馬政府最後三年的增長水平相近（2.3％），奧巴馬時期在2014年中期的增長率則更高（5.5％）。

但今年新冠疫情的爆發引發有記錄以來最嚴重的經濟收縮。

在2020年第二季度，經濟收縮30％以上。這是1958年下滑的10％的3倍之多。

如果我們追溯到有記錄可查的時期來看經濟增長率，那麼很明顯，美國歷史上常會有很多時期的GDP增長遠遠高於特朗普時期。

例如，1950年代初美國的年GDP增長率週期性地超過10％。

特朗普常強調美國金融市場的上升，尤其以道瓊斯指數是衡量成功的標凖。

道瓊斯指數衡量30家在美國證券交易所上市的大公司業績，並於今年年初創下歷史新高。然後隨著市場對新冠大流行做出反應，它的崩盤抹去特朗就職以來取得的所有成就。

但美國金融市場具有顯著彈性，現在已基本恢復到新冠大流行前的水平。

新冠大流行前，特朗普聲稱美國失業率為半個世紀以來最低水平。

這是真的。今年2月，這一比例為3.5％，為50多年來最低水平。

但對比相似的時間線，奧巴馬政府創造了更多工作崗位。

在特朗普執政期間，即在新冠大流行發生前的三年，新增640萬個工作崗位。在奧巴馬任職的最後三年中，增加700萬個工作崗位。

與世界許多地方一樣，應對新冠病毒的封鎖措施很快導致美國失業率飆升。

該比例在四月份升至14.7％，是自1930年代大蕭條以來的最高水平。

美國勞工部表示，超過2000萬人失業，單月就消除了十年的就業率漲幅。自4月達到頂峰以來，美國8月的失業率已大幅回落至8.4％。

特朗普任期的頭三年中，實際工資（根據通脹調整）一直在增長，這個持續穩定的上升趨勢始於奧巴馬的第二個任期。

在新冠大流行之前，這一增長率在2019年2月達到每年2.1％。

但這低於奧巴馬時期，即2015年時工資2.4%的增長幅度。

外界看到的新冠疫情初期美國平均收入的迅速增長，主要是由於經濟低迷之後，收入最低的美國人不成比例地迅速失業。由於較低工資收入者失業，時薪數據急劇上升。

此後，隨著針對經濟活動的限制措施放寬，平均工資開始回落。

2019年特朗普聲稱，他實現了「有史以來所有總統任期中最大的脫貧行動」。

根據官方數據，2019年美國貧困人口減少約420萬。

這是很大幅度下降，但並非美國歷史上最大的下降力度。

自1950年代末以來，美國人口普查局就發佈這一貧困數據。一年中最大的一次下降是在1966年林登·約翰遜（Lyndon B Johnson）總統執政期間，當時有470萬人擺脫貧困。

在2007/8年的金融危機和隨後的經濟衰退中，貧困急劇上升，從2015年開始，在奧巴馬執政期間，隨著經濟的增長和就業水平的提高，貧困率才開始下降。

特朗普領導下的經濟持續增長（至少直到新冠大流行爆發之前）與貧困率的持續下降相匹配。

這個總體國民數字掩蓋了美國各地區和種族之間的廣泛差異。2019年，雖然美國將10.5％的人口定義為生活在貧困中，但美國的黑人人群的比例為18.8%，美國白人（非西班牙裔）的佔比為7.3％。