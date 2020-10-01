盧旺達與美國的貿易之爭如何助力中國企業

圖像來源，Jeroen van Loon 圖像加註文字， 盧旺達正在努力建設自己國家的服裝業。

在東非國家盧旺達首都基加利（Kigali）郊區，一家工廠的100多台縫紉機正嘎嘎作響。

去年，由非洲國家83名裁縫組成的合作社成立了這家公司——基加利服裝中心（Kigali Garment Centre）。

該公司坐落在繞城而建的工業區裏，綠色的山丘起起伏伏。這家公司的建立符合盧旺達政府促進該國服裝製造業的戰略計劃。

「工廠成立以來，已經培訓了130名年輕人，其中97%是女性，」該公司總裁兼聯合創始人傑羅姆·穆加博（Jerome Mugabo）說。在他身後的主車間裏，員工們看上去有十幾、二十歲，正在生產奇諾褲。

圖像來源，Jeroen van Loon 圖像加註文字， 穆加博說，他的僱員大部分是女性，他以此為豪。

為了振興國內服裝業，盧旺達與美國展開了持久的貿易戰，這可以追溯到2015年。當時，東非共同體（EAC）的六個成員國，包括布隆迪、肯尼亞、盧旺達、南蘇丹、坦桑尼亞和烏干達，宣佈它們將對二手服裝的進口徵收高關稅。

這一事實禁令旨在阻止東非共同體國家進口大量廉價的二手服裝，這些服裝大多來自美國和英國。非洲國家表示，這些商品扼殺了當地初創服裝業的增長。

美國國際開發署（USAID）2015年的數據表明了這六個國家的問題有多嚴重。該署稱，在那一年裏，東非共同體國家佔了全球二手服裝進口總額的將近13%（約2.74億美元）。研究還發現，東非共同體國家將近三分之二的人買過二手衣服。

美國急於保住本國二手服裝產品的出口份額，因此發表回應稱，東非共同體提出的禁令將違反自由貿易協定，並威脅要將東非共同體成員國家從《非洲增長與機會法》（Agoa）中剔除。該法案於2000年頒布，允許39個撒哈拉以南非洲國家向美國免稅出口數千種商品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 盧旺達總統卡加梅與美國總統特朗普在2018年會面，據稱雙方關係十分冷淡。

美國宣佈計劃後，除盧旺達外的所有東非共同體成員國都退出了。

2018年，這些國家對進口二手服裝徵收每公斤4美元的關稅。美國採取反擊措施，稱將對盧旺達的服裝徵收30%的關稅，此前盧旺達是零關稅。

儘管當時盧旺達每年只向美國出口約150萬美元的服裝，但一夜之間，出口停止了，這個非洲國家無法再指望增加出口。

不過，穆加博說，他依然對盧旺達不走尋常路感到高興。他表示：「禁令實施後，我們的客戶越來越多，這有助於我們建立業務。」

盧旺達最古老的製衣廠Utexrwa成立於1984年，該廠的總經理帕特爾（Ritesh Patel）認同這種說法。他說：「盧旺達需要這樣做才能發展經濟。」

「過去人們花800盧旺達法郎（合84美分）就能買到一件二手男士襯衫；他們對我們能生產的4000盧旺達法郎的新款男裝不感興趣。」

圖像來源，Jeroen van Loon 圖像加註文字， 祥德製品（香港）有限公司（C&D Products）將它在基加利生產的產品出口到歐洲。

多年來，Utexrwa一直專注於為警察、公司和學校生產制服。但自從禁止進口二手服裝以來，該公司已經擴展到普通服裝，比如男式襯衫。

帕特爾補充道：「我們不再需要與廉價的二手市場競爭，這真的很管用。我們還見證了迅速壯大的中產階級，他們有能力負擔起『盧旺達製造』的產品。」

然而，哪裏有贏家，哪裏就有輸家。「生活變得非常艱難，」拉賈布·恩澤伊馬納（Rajabu Nzeyimana）說。他站在市場裏一張木桌子後面，桌上堆滿了二手四角褲和一籃子二手襪子。

這位42歲的父親已經賣了7年舊衣服，但自2018年以來，他被迫從剛果邊境城鎮戈馬（Goma）走私到盧旺達商人那裏，以更高的價格購買舊衣服。

恩澤伊馬納說：「我的銷售額直線下降，因為我必須將價格提高5倍才能維持生計。」他還說，現在很難支付孩子們的學費。

圖像來源，Jeroen van Loon 圖像加註文字， 進口二手服裝的恩澤伊馬納（左）說，他的生活變得更加困難了。

取消《非洲增長與機會法》令服裝貿易受益，同時也降低了盧旺達作為國際服裝生產商生產基地的吸引力。

在美國實施報復後幾個月，中國民營企業C&H Garment（佛山市嘉峻製衣有限公司非洲產業基地）關閉了在基加利的工廠。該公司將一半以上的產品出口到美國。

另一家在盧旺達開展業務的中國服裝公司「祥德製品有限公司」（C&D Products）也認為，與美國對峙是個問題。「這顯然是個問題，」盧旺達子公司的共同所有者瑪麗斯·姆博紐穆圖瓦（Maryse Mbonyumutwa）說。

由於非洲的勞動力成本比中國低得多，這些中國企業越來越有興趣在非洲開設工廠。祥德製品香港有限公司目前的做法是，從盧旺達工廠向歐洲出口產品，同時計劃在坦桑尼亞建立兩個製造基地，以專注於美國市場。

為了幫助本國的服裝製造商，盧旺達政府取消了棉花等原材料的進口稅。新工廠得到補助和貸款。

圖像來源，Jeroen van Loon 圖像加註文字， 在基加利，C&D Products工廠外飄揚的中國國旗表明，中國在盧旺達的影響力日益增強。

不過，一些專家質疑，盧旺達是否有能力建立有競爭力的服裝行業。烏干達、肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞和布隆迪是棉花的主要生產國，而盧旺達需要進口這種原料。這個小國多山、人口極其稠密，不適合主要生產棉花。

盧旺達是內陸國家，水、電也很昂貴，公路運輸極其官僚，價格高企。

對二手衣服的禁令似乎也產生了意想不到的效果，它促使盧旺達人開始購買廉價的、從中國進口的新衣服。

「政府應該等到國家建立了成熟的紡織工業後才禁止二手市場，」服裝銷售商費利西安·馬尼拉古哈（Felicien Maniraguha）說。他已經從賣進口舊衣服，轉向賣從中國進口的新衣服。

30歲的馬尼拉古哈說，當地的服裝生產規模仍然太小，服裝也不夠時尚。「當地服裝廠目前只穿那些看起來像制服一樣的乏味衣服。」