新冠疫情打不倒 全球頂尖富豪「逆勢成長」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）兩人的財富再次攀上新高點

全球新冠病毒疫情給世界經濟帶來重大挑戰，但頂尖富豪卻不受影響，財產總值再次突破記錄。

根據瑞士銀行（UBS）的一份報告，今年4至7月期間，全世界最頂尖的富豪財產總值增長27.5%，達到10.2萬億美元（7.9萬億英鎊）

2017年，世界頂尖富豪的財產總值為8.9萬億美元，主要增長來自全球股市上漲。

瑞士銀行表示，在新冠疫情期間，頂尖富豪應付的「相當不錯」，尤其是科技業和工業界富豪財產增加最多。

瑞銀的報告顯示，財產超過10億美元的人數也創下新高，全球一共有2189人財產超過10億美元，2017年時只有2158人。

與此同時，世界銀行報告說，由於全球爆發新冠疫情，極端貧窮現象將會出現20多年來首次增加。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜創辦人貝索斯

逆勢成長

全球頂尖富豪中以工業起家的富豪是今年最大的贏家，4至7月間財產增長44%。

瑞銀表示，在全球各地經歷疫情封鎖之後，經濟恢復中市場價格因素導致工業界富豪獲得不合比例的受益。

此外，科技界富豪在新冠疫情中也受益許多，財產增長41%。

瑞銀表示，這是因為新冠疫情為他們的產品和服務帶來了新的需求，封鎖措施和維持社交距離更讓人們轉往網絡商務，將好幾年間才會逐漸發生的變化壓縮到了幾個月之內發生。

醫療照顧產業的富豪也受益許多，尤其是製藥商和醫療器材公司。

頂尖富豪的財產增長反映出自從3月底以來，全球股市普遍表現強勁，儘管大多數國家在此期間持續出現大幅經濟衰退。

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）兩人都已經有上百億千億美元的財產，由於他們公司股價上升，他們兩人的財富也再次攀上新高點。

全球差距和捐款

在全球範圍內，美國的頂尖富豪財產總值達3.5萬億美元，居於全球之冠。

中國的頂尖富豪財產總值達1.7萬億美元，過去11年來增長率居全球之冠。

英國頂尖富豪財產總值達2050億美元，落後於德國的5950億美元和法國的4430億美元。

瑞銀表示，許多頂尖富豪都將部分財富捐獻協助對抗新冠病毒疾病。

瑞銀的報告顯示，2020年3月至6月間，209個財產超過10億美元的頂尖富豪公開資助總額達72億美元。

「他們做出迅速反應，就像是救助天災一樣捐款，受贈捐款單位可以自行決定如何運用捐款。」