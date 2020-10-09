華為：英國國會調查稱其與中共勾結「有明確證據」

圖像來源，Getty Images

英國國會的一項調查顯示，有明確證據顯示，華為與「中國共產黨機構」勾結。

英國國會議員稱，英國政府可能需要提前從英國移動網絡清除華為5G設備的最後期限。

華為回應稱，這份報告「基於觀點而非事實，缺乏可信度」。「我們相信，人們會識破這些有關勾結的指控，並記得華為過去20年為英國做了什麼。」華為的一名發言人稱。

不過最新的指控給華為的業務帶來了新的挑戰。儘管目前華為在英國的發展受到阻礙，但它仍努力將其5G電信基礎設施出售給歐洲其他地區。

與中共的聯繫

英國下議院國防委員會的調查結果是基於學者、網絡安全專家和電信行業內部人士等人的證詞。這其中包括一些長期批評華為的人士。

報告援引一名風險投資家稱，中國政府在「在過去三年向華為提供了約750億美元的資金」，他稱這讓華為以「低得可笑的價格」銷售其硬件。

報告還強調了一名專門研究中國企業違規行為的研究人員的說法，他指控華為「參與了各種情報、安全和知識產權行動」，儘管華為一直否認這些說法。

「華為很明顯與中國政權和中國共產黨有密切聯繫，儘管他們的聲明一直否認，」英國下議院國防委員會總結。

「它的所有制模式和獲得的補貼就是明證。」

核工業

這份報告警告西方不應一味屈從反華情緒，但稱改變一些政策是必要的。

目前英國政府表示，電訊商今年年底之後不得購買新的華為5G設備，然後必須在2027年前移除已經安裝的所有華為設備。

但英國下議院國防委員會表示，如果與中國的關係惡化，或來自美國與其他盟友的壓力使其有必要，部長們應當考慮將最後期限提前至2025年。

國會議員們承認，英國電信和沃達豐曾告訴他們，此舉可能會導致英國部分地區信號中斷，但他們表示運營商可以得到補償。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 華為創始人任正非：「美國無法扼殺我們」

英國國會議員還表示，北京方面通過「秘密或公開的威脅」施加壓力，讓華為留在英國的5G網絡中。據說其中包括一項可能阻止中國投資英國核工業的建議。

英國下議院國防委員會表示，如果隨後出現進一步威脅，政府應該「仔細考慮未來在關鍵經濟領域中國的存在」。委員會還建議，即將出台的《國家安全和投資法案》賦予部長權利，讓他們可以禁止他們認為有風險的投資。

報告還稱，需要與盟國開展更多合作，確保有其他電信設備供應商。報告還呼籲，政府在引入電信法案方面要避免進一步拖延，以結束「商業利益壓倒國家安全」的現狀。

加密數據

英國國會議員否認，華為繼續留在英國會影響英國與合作伙伴分享敏感信息。

去年一名美國國會議員稱，美國和英國之間可能不得不使用紙質通信，而不是電子通信。但英國下議院國防委員會表示，華為與敏感的國防和國家安全站點保持了足夠的距離，而且在任何情況下，華為都無法破譯其設備發送的加密數據。

圖像來源，Reuters

但是英國下議院國防委員會敦促政府通訊總部繼續與華為網絡安全評估中心合作，檢查華為的設備是否存在漏洞。

英國議員們表示，政府現在應該考慮「以類似的方式」評估來自「其他供應商」的設備。創建一個由10個民主國家組成的"D10"