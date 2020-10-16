中國據稱暫停進口澳洲煤炭 關係再添緊張因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國政府早前已向國民發出警告，不要輕易前往澳大利亞旅遊。

澳大利亞傳媒報道，中國政府近日要求企業停止從澳洲進口煤炭，澳洲當局正向中國政府查證消息，引起外界關注中澳關係是否進一步惡化。

澳洲貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）回應傳媒查詢時指出，目前沒有證據顯示中國政府的確曾經向當地企業發出類似的指示。澳洲總理莫里森就說，中國過去曾經就國內的需求調整採購澳洲煤炭的數量，形容這種情況「並不罕見」。

中國外交部發言人在周二（10月13日） 的例行記者會上沒有直接回應問題，只重申健康的中澳關係「符合兩國共同利益」。

中澳關係過去數月因為不同因素逐漸變壞。其中，澳洲政府在2018年響應美國政府呼籲，禁止中國電信設備製造商華為參加當地5G網絡建設，同時多次指控中國嘗試干預內政。

澳洲政府最近支持香港示威浪潮的言論，以及搜查多名駐澳洲各地的中國官方媒體記者住所的行為都引起北京政府不滿。中國早前拘捕一名在中國官方媒體CGTN工作的澳洲藉記者成蕾，同樣引起澳洲方面不滿。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 煤礦是澳洲其中一種主要出口貨物。

自由貿易協議

彭博最先在周一（10月12日） 引述知情人士報道消息，指多家位於中國的發電廠和鋼鐵廠收到口頭通知，要求它們停止使用從澳洲進口的煤炭。

澳洲其中一間主要礦產公司BHP主席麥肯齊（Ken MacKenzie） 周四（10月15日） 出席週年股東大會後，向傳媒透露雖然消息未獲得官方證實，部份中國客戶已經要求暫緩交付已經訂購的煤炭。

一些中國大陸媒體聲稱官方已經下令停止從澳洲進口動力煤和煉焦煤。這兩種煤主要分別用於發電和在鋼鐵廠生產鋼鐵。報導同時指出湖北唐山市多家鋼鐵廠將會因此停產，BBC中文無法獨立核實這些消息。

中國和澳洲之間有簽定自由貿易協議，澳洲貿易部長伯明翰接受當地傳媒訪問時指出，澳洲方面將會要求中方履行協議中的責任。

除了政治，中國和澳洲過去多次在貿易方面角力。中國今年5月以在澳洲進口牛肉驗出違禁藥品成份為由，削減進口量，之後在8月再針對從澳洲進口的紅酒展開反傾銷調查。

澳洲媒體當時引述分析指出，中方的舉動與日漸變差的中澳關係有關，但中國外交部發言人形容那只是一宗「正常的反傾銷調查」。

中國和澳洲的貿易關係密切，煤炭也不例外。中國的進口煤炭主要依靠從澳洲供應。聯合國商品貿易統計數據庫最新的數據顯示，中國在2018年從澳洲進口超過8000萬公噸煤炭，比排名第二的印度尼西亞超過一倍。

中國為保障國內煤炭生產，一向十分嚴格地控制煤炭進口，但國內用於製造鋼材的煉焦煤產量不足，因此需要從國外採購。

澳洲煤炭的出口目的地是日本，其次是中國。聯合國商品貿易統計數據庫的數字顯示，2019年兩國合共購買澳洲超過一半的出口煤炭。

澳洲礦業顧問公司Minelife分析員文特（Gavin Wendt）認為，中國的鋼鐵生產工業越來越需要高質素的煤炭，才能符合成本效益，而澳洲就能以便宜的價錢穩定地向中國提供煤炭。