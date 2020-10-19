中國GDP：前三季度增速由負轉正，消費仍然疲軟投資貿易出現復蘇

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年北京冬奧會的速滑場地

10月19日，中國國家統計局公布，今年前三季度GDP增速由負轉正，同比增長0.7%。

分季度來看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。

其中，三季度GDP增速4.9%，不及市場預期，低於路透調查預估中值5.2%，日經的預測均值為5.2%。

但在全球主要經濟體中，中國經濟恢復的表現依然是一枝獨秀。

疫情依然廣泛拖累全球經濟的當下，國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國將是今年唯一實現正增長的主要經濟體，預計全年GDP增1.9%，而全球經濟將萎縮4.4%。世界銀行也預計，今年中國經濟增速將達2%。

消費疲軟，網上零售增長較快

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管在剛剛過去的黃金周裏中國旅遊業快速復蘇，但整體上中國的消費仍然疲軟。

社會消費品零售總額為代表國內消費需求的最直接數據。

中國前三季度，該數據超過27.3萬億元，同比下降7.2%，還未恢復至疫情前水平。

按消費類型來看，餐飲行業受創嚴重，收入2.5萬億元左右，下降23.9%。

雖然中國國內整體消費需求依然疲弱，但前三季度中國網上零售額超過8萬億元，同比增長9.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。

投資和外貿均轉正，房地產旺，製造業頹

除消費外，拉動經濟的另外兩駕馬車——投資和外貿——均由負轉正。

前三季度，中國固定資產投資（不含農戶）436530億元，同比增長0.8%，增速年內首次由負轉正，上半年為下降3.1%。

分領域看，基礎設施投資增長微增0.2%。製造業依然不容樂觀，投資下降6.5%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 投資拉動中國經濟在三季度走向復蘇，其中房地產投資增速較為明顯。

房地產開發投資則欣欣向榮，增長5.6%，抵消製造業下滑的部分。然而，中國有前車之鑒，由房地產承托經濟下滑，易造成高槓桿的系統性風險，同時房價高企會對消費和製造業投資造成擠出效應。

全球疫情肆虐的情況下，中國外貿也實現由負轉正。

前三季度，進出口總額23萬億元同比增0.7%。其中，出口12.7萬億，同比增1.8%；進口10.4萬億，同比下降0.6%。出口好與進口。