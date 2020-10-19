中國GDP：前三季度增速由負轉正，消費仍然疲軟投資貿易出現復蘇

A construction worker sits in the National Speed Skating Oval, known colloquially as the "Ice Ribbon", which will host the 2021 World Speed Skating Championships and the speed skating competitions at the 2022 Winter Olympics in Beijing, China, September 23, 2020.

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2021年北京冬奧會的速滑場地

10月19日，中國國家統計局公布，今年前三季度GDP增速由負轉正，同比增長0.7%。

分季度來看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。

其中，三季度GDP增速4.9%，不及市場預期，低於路透調查預估中值5.2%，日經的預測均值為5.2%。

但在全球主要經濟體中，中國經濟恢復的表現依然是一枝獨秀。

疫情依然廣泛拖累全球經濟的當下，國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國將是今年唯一實現正增長的主要經濟體，預計全年GDP增1.9%，而全球經濟將萎縮4.4%。世界銀行也預計，今年中國經濟增速將達2%。

消費疲軟，網上零售增長較快

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儘管在剛剛過去的黃金周裏中國旅遊業快速復蘇，但整體上中國的消費仍然疲軟。

社會消費品零售總額為代表國內消費需求的最直接數據。

中國前三季度，該數據超過27.3萬億元，同比下降7.2%，還未恢復至疫情前水平。

按消費類型來看，餐飲行業受創嚴重，收入2.5萬億元左右，下降23.9%。

雖然中國國內整體消費需求依然疲弱，但前三季度中國網上零售額超過8萬億元，同比增長9.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。

投資和外貿均轉正，房地產旺，製造業頹

除消費外，拉動經濟的另外兩駕馬車——投資和外貿——均由負轉正。

前三季度，中國固定資產投資（不含農戶）436530億元，同比增長0.8%，增速年內首次由負轉正，上半年為下降3.1%。

分領域看，基礎設施投資增長微增0.2%。製造業依然不容樂觀，投資下降6.5%。

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投資拉動中國經濟在三季度走向復蘇，其中房地產投資增速較為明顯。

房地產開發投資則欣欣向榮，增長5.6%，抵消製造業下滑的部分。然而，中國有前車之鑒，由房地產承托經濟下滑，易造成高槓桿的系統性風險，同時房價高企會對消費和製造業投資造成擠出效應。

全球疫情肆虐的情況下，中國外貿也實現由負轉正。

前三季度，進出口總額23萬億元同比增0.7%。其中，出口12.7萬億，同比增1.8%；進口10.4萬億，同比下降0.6%。出口好與進口。

值得一提的是，此前公布數據顯示，中國外貿出人意料地進入復蘇模式，9月單月進出口額都創下新高，單月進口增長13.2%，出口增9.9%。