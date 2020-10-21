香港國泰航空裁員8500人 旗下港龍航空成歷史

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國泰港龍航空在這次國泰重組中遭遇滅頂之災。

香港國泰航空公布集團全球削減8500個就業崗位，成為東亞地區航空業自COVID-19新型冠狀病毒疫情爆發以來最大規模的裁員計劃； 旗下有35年歷史的國泰港龍航空即時結業。

國泰公布裁員決定前一天，香港特區政府公布最新失業率上升至6.4%，是近16年來最高值。香港財政司司長陳茂波稱，港府已提醒國泰集團高管「須盡可能減低對員工以及社會的影響」。不久前， 香港特區政府注資273億港元（35億美元；234億元人民幣）於國泰幫助其渡過難關。

香港政界親建制與民主派陣營均有聲音批評國泰航空裁員決定，但不少中國大陸網民針對一些國泰職工曾聲援去年爆發的反對《逃犯條例》修訂示威，對裁員表現得歡呼雀躍。

國泰高管口中的痛心 工會領袖口中的傷感

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 疫情拖累下，國泰旗下三家航空公司的飛機停滿香港國際機場的停機坪。

國泰航空公告指出，集團全球僱員3.5萬人，這次被裁減就業崗位佔現有僱員人數24%。計劃裁掉的8500個職位當中，2600個實際上是沒有填補的空缺，實際被裁香港基地員工共有5300人，外地僱員約600人。

國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy）在線上記者會中稱，國泰集團的客運收入跌至只有新冠疫情爆發前的2%至3%，須接受包括政府注資在內的再融資計劃。

賀以禮說：「要與我們這麼多的優秀同事分道揚鑣，是個讓人痛心的決定。我們對此給受影響人員及其家屬所造成的焦慮不安感到十分抱歉。」

國泰公告稱，裁員重組牽涉22億港元成本支出，預計重組後每月可節省約5億港元現金開支。獲保留員工方面，公告稱國泰航空「將要求駐港機艙服務員（空服員）及機師（飛行員）同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標」。

國泰航空引述國際航空運輸協會（IATA）預測稱，環球航空客運量須待2024年才有望恢復至新冠病毒疫情前水平。國泰進一步預測，即使新冠病毒疫苗能在2021年夏季成功推出，集團2021上半年客運運力也將遠低於2019年的25%。

亞太地區多家航空公司在疫情困境下，轉而固守國內航線，維持一定盈利，但國泰與新加坡航空是區內極少數沒有內陸航線的航空公司，開源選擇有限。香港快運最近也像台灣和澳大利亞一些航空公司，加入「偽出國」飛機環遊業務。這些航班據報頗受歡迎，但對公司財政有多大幫助仍不明朗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一趟香港飛往香港的航班，以解疫情下未能旅行之苦

國泰航空過去幾周內數度與代表空服員的工會會晤，資方稱將以優於香港法律規定之條件補償被裁員工，但工會代表不認同此說法。

國泰空中服務員工會主席王思敏星期三早上會見集團高管後對記者表示，國泰本部將裁退2000名空服員，賠償方案包括發回此前無薪休假期間的工資，以及額外多付一個月工資補償，工會並不覺得特別優厚。

王思敏還表示，留任員工新合同尚待商討，但工會方面目前首要任務是安撫同事情緒，因國泰裁員消息已傳聞多時，員工士氣差，「大家感到傷感」。

一位不願公開身份，已在國泰任職超過十年的空服員對BBC中文記者說，等待自己會否被裁的通知讓她覺得很受折磨，「更讓人不安的是裁員標凖到底是什麼」。

代表國泰飛行員的香港航空機組人員協會對香港媒體稱，資方沒有就裁員決定與勞方正式會面，使工會感到失望。協會仍不清楚有多少飛行員受影響，希望國泰尊重和執行現有僱傭合同，並公平對待所有飛行員。

港龍隕落 華資本土品牌成歷史

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1985年，港龍航空一架波音737-200客機（前）從啟德機場起航。

賀以禮稱，港龍品牌結束後不會恢復，集團認為國泰品牌本身，加上專營廉航的香港快運品牌，能增加運營和市場營銷效率。國泰航空行政總裁鄧健榮則稱，終止國泰港龍品牌是要令國泰集團發展更聚焦、競爭力更強。

國泰港龍於1985年開業，當時稱為港龍航空（Dragonair），牽頭成立的包括中國國有企業華潤、招商局，以及多位知名親北京富商，包括企業家霍英東、「船王」包玉剛等。

港龍長期從事經營香港往返中國大陸、台灣與周邊國家和地區之中短途航線，從包機發展至定期航班。1990年國泰與母公司太古集團入股港龍，2006年全面收購港龍，2016年改名國泰港龍（Cathay Dragon）。

香港電台引述一位在國泰港龍任職25年的員工說，國泰集團決定結束港龍品牌讓人「極度沉重」，因為港龍是香港的象徵，標誌著香港盛衰。特區政府運輸及房屋局局長陳帆在立法會回答記者提問時，語帶哽咽。

陳帆說：「我們明白這次事情令香港一家固有品牌——國泰港龍——停止運營，我相信大家都感到惋惜。也令到數以千計員工失去工作，我們感到難過。但這是一個現實。我相信大家都明白，在當下新冠病毒病大流行的情況下，這個境況也不是香港能避免的。」