新冠疫情下的意大利遊輪產業：遊輪會回到威尼斯嗎？

「工作！工作！工作！」在威尼斯市聖露西亞中央火車站的台階上，正在示威的行李管理員、輪船清潔工以及碼頭保安人員這樣喊著。

這場示威組織得很快，沒有任何警告就發生了——一批「快閃族」有計劃地迅速為依賴遊輪產業獲得就業的6000名威尼斯人獲取關注。15分鐘後，他們就散了。

今年，因新型冠狀病毒疫情造成的國際旅遊限制正在迫使各家公司將大部分旅行團延遲到2021年。

這意味著，平常停泊在威尼斯歷史悠久的鐘樓和教堂後面的那些巨大輪船，這段時間都看不見了。

環保倡議人士對這種轉變表示歡迎。他們多年來一直在呼籲威尼斯禁止遊輪業務，以減少污染以及對這座城市原本已經脆弱的基礎產業的破壞。

作為傳統上被形容為「La Serenissima（最祥和的）」的城市，威尼斯現已不再是「最祥和」的地方；據綠色倡議組織運輸環境聯合會（Transport and Environment）所指，它現在更像是歐洲污染最嚴重的港口。

遊輪產業的支持者稱，羅馬的意大利政府現在必須制訂長遠的計劃——比如在威尼斯瀉湖之外設立一個新的遊輪停泊站，這樣即可以保護城市，也能保證這個區域遊輪產業的未來。

圖像加註文字， 遊輪產業工作者呼籲政府立即就威尼斯港口的未來作出決策。

安東尼奧·瓦萊卡（Antonio Valecca）是行李寄存公司威尼斯港口行李（Portabagagli del Porto di Venezia）的一名看門人。這家公司在過去80年來一直服務遊客，將他們的行李從船上送到威尼斯的酒店。

「等新冠疫情結束的時候，我們需要將遊輪帶回威尼斯，」他說，「這是政府要做決定的時刻。」

由於這場持續的辯論，世界第二大遊輪企業皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）已經宣佈，他們明年夏天的遊輪不會前往威尼斯。

遊輪會轉而停靠在南面150公里（90英里）的拉文納港（Ravenna）。想前往威尼斯的乘客將要從那裏乘坐巴士。

示威者表示，遊輪可能會永久地轉移到熱那亞或者的裏雅斯特（Trieste）的港口。

「我們實在是很擔心這個，」瓦萊卡說。

圖像加註文字， 威尼斯一家書店掛著「不要大船」的旗子。

領導最近這次示威的行李管理員弗拉迪米羅·托馬西尼（Vladimiro Tommasini）表示，他所代表的工人已經厭倦了等待政府行動。

「我們今天來到這裏抗議，是因為我們已經為威尼斯遊輪業前景的解決辦法等待了八年，」他說。

「我們要求遊輪旅遊業必須和我們城市以及瀉湖的結構相適應，我們現在要求政府給予答案。」

八年前，一艘意大利遊輪歌詩達協和號（Costa Concordia）在發生觸礁事故後，於托斯卡納海岸傾側並沉沒，33人死亡。

該事故促使意大利當局引入新法案，禁止來自威尼斯的最大遊輪（9.6萬噸以上）行駛，較小的船型則被限制在每天五班，但是法案在上訴之後不久又被廢除。

去年夏天，這一問題的衝突再次出現。6噸的歌劇號（MSC Opera）遊輪失控，撞進了威尼斯一個碼頭並撞到一隻遊艇，兩名乘客受傷。

拍下該起事故的手機影片顯示，船的號角正在吹響的同時，路人在喊著「退後！」並跑著躲開衝過來的這艘高13層的船。

但是儘管壓力越來越大，城市當局以及羅馬的全國政府仍然未能為遊輪業的未來制訂計劃，而威尼斯當地的意見則仍然兩極。

遊輪業的反對者稱，全球大流行疫情已經顯示了，如果遊輪被永久禁止的話，未來可以是什麼樣子的。

港口工人在火車站台階抗議的同一天，從威尼斯過橋20分鐘車程之外的馬格拉，一個廢棄的工業地帶正在舉辦一個氣候活動營。

圖像加註文字， 威尼斯市內的一些牆壁上，近日貼上了海報，聲稱新冠疫情與遊輪有關。

呼籲結束使用化石燃料的橫幅掛在一個大倉庫的牆上，年輕人在那裏聽演講者大聲呼籲氣候正義。

寫著「no gradi navi（不要大船）」的旗幟在營外飄揚。

環保活動人士索菲婭·德馬西（Sofia Demasi）是「No Grandi Navi」委員會的成員，也是國際氣候運動組織「星期五為未來」（Fridays For Future）的一員。

「大遊輪給一個城市造成大量污染，大量的問題，這個城市不應該是氣候危機的一個樣本，而應該是對抗危機的榜樣，」她說。

「No Grandi Navi」的領頭人托馬索·卡奇亞裏（Tommaso Cacciari）說，除了污染，這些船還在破壞這個城市的基石——它造成水下波，會形成侵蝕。

「威尼斯的石頭不是混凝土，它們不是用水泥黏合的。它是用泥和水固定在一起的，這些物質非常容易流動，」他說。

「所以這會造成城市地質結構被侵蝕，這是一個大問題。」

圖像加註文字， 環保活動人士索菲婭·德馬西：「沒有遊輪的威尼斯是一個不一樣的地方，而我們很快樂。」

但是，環保人士面對的是與當權者有政治聯繫的遊輪產業，這是一個困難重重的倡議運動。意大利也有世界上最大的造船企業芬坎蒂尼集團（Fincantieri）。

上月，該公司推出了一款最新的船型——14.5萬噸的巨型船，叫做「奇緣公主號」（Enchanted Princess），那是世界最大的遊輪公司嘉年華郵輪公司（Carnival Corporation）訂造的船。

意大利總理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）通過視頻訊息發出了祝賀。

嘉年華郵輪公司的首席執行官阿諾德·唐納德（Arnold Donald）則從佛羅里達州通過視像連線參加了儀式。

「我們正在面對我們這個行業內極端困難的時期，」他在芬坎蒂尼集團在蒙法爾科內的船廠內向守著社交距離的人群說。

「我們感謝您，總理，還有您的政府持續的支持。」

圖像來源，FINCANTIERI 圖像加註文字， 嘉年華郵輪公司14.5萬噸重的奇緣公主號，近日由意大利造船企業芬坎蒂尼公司交付。

唐納德表示，嘉年華郵輪公司是意大利經濟當中最大的外國投資者之一，指出在過去30年，嘉年華公司在芬坎蒂尼生產的船上投資了300億歐元（350億美元；270億英鎊）。

「今天齊聚這裏，讓我們可以好好地感受這種快樂，海上航行每年帶來數以百萬計的客人，」他說。

「這也提醒了我們，有大量的人職業和生計都依靠海事產業。」

如今尚不清楚誰將會在這場有關威尼斯遊輪業未來的辯論中取勝，但是要求當局作出決定的壓力正在累積。

今年，能夠來到威尼斯的訪客，有機會看到這個城市在遊輪到來之前原本的樣子。

「如果你現在在運河附近漫步，你會看到差別。沒有遊輪，威尼斯就是一個不一樣的地方，而我們很快樂，」索菲婭·德馬西說。