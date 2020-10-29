三星在競爭對手華為遭遇禁令時銷量激增

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三星電子(Samsung Electronics)第三季度收入創紀錄，達到590億美元。 美國正對三星的中國競爭對手華為實施制裁，這一舉動可能提振了三星的移動和芯片業務。

7月至9月，三星的高端電視和家電銷售也出現強勁增長。

智能手機銷量飆升50%，來自微芯片的利潤飆升82%，為三星帶來了強勁收入。 這家韓國科技巨頭公布第三季度淨利潤為83億美元，比去年同期增長49%。

銷售額的增長可能反映出，由於美國的限制措施打擊了電信巨頭華為，三星正在蠶食華為的市場份額。

在美國可能實施制裁之前，華為一直在囤積芯片。今年8月，美國商務部(US Department of Commerce)表示，將對未事先取得許可證就向華為出售芯片的外國公司實施制裁。

特朗普政府以擔憂國家安全受到威脅為由，將矛頭指向一些中國科技公司產品，包括華為、抖音海外版TikTok和微信。

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蓬勃發展的芯片行業

三星發佈強勁業績之際，美國的微芯片行業正進行整合。

微芯片的應用範圍非常廣泛，在智能手機、消費電子產品等零售產品，以及包括數據中心在內的商業基礎設施中都有應用。

本周，美國芯片製造巨頭超威半導體（AMD）宣佈，將以350億美元的溢價收購賽靈思（Xilinx），這筆交易的數額接近歷史最高水平。

上個月，圖形芯片製造商輝達(Nvidia)同意以400億美元從軟銀(Softbank)手中收購英國移動芯片製造商ARM。輝達和超威的股價不斷飆升，推動了這一整合，這令它們擁有可供投資的現金。

一些分析師認為，美國芯片行業的復蘇和整合，可能會推動中國政府加大投資微芯片技術。「可能會加速研發。這正是我們所看到的。」澳大利亞洛伊研究所(Lowy Institute)研究員娜塔莎·卡薩姆(Natasha Kassam)說。

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新冠病毒促繁榮

從更廣泛的角度看，芯片製造商在新冠病毒大流行期間表現良好，因為推動員工在家工作刺激了對某些芯片的需求。

除三星外，韓國的SK海力士(SK Hynix)也公布了第二季度的強勁利潤，而此時全球大部分地區都受到新冠病毒的影響。總部位於美國的美光科技(Micron Technology)也超出了季度預期，此前該公司預計，6月份在家辦公將帶來強勁增長。

不過，三星預計未來將面臨更艱難的時期，第四季度利潤將下降。該公司預計，服務器客戶對芯片的需求將減弱，而手機和消費電子產品領域的競爭將加劇。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 董事長李健熙的去世可能會迫使三星重組

有關繼承的猜測

第三季度數據出來後的一天，是助力三星成為全球巨頭的董事長李健熙（Lee Kun-hee）的葬禮。

李健熙的去世可能會迫使三星重組，因為他的繼承人可能會被迫出售資產或支付股息，以支付巨額遺產稅。

外界對李健熙的繼任者李在鎔(Lee Jae-yong)也存在一些揮之不去的疑問。自2014年以來，李在鎔一直在管理這家規模龐大的韓國科技集團。