螞蟻集團上市前夕馬雲被集體「約談」，引發廣泛猜測

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距離中國金融科技公司螞蟻集團上市僅3天時間，該國四大監管機構中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局共同約談該公司高官，包括螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明， 引發廣泛猜測。

螞蟻集團預計於本周四(5日)在香港上市，各類金融機構和散戶參與熱情高漲。屆時螞蟻集團總市值可能達到驚人的2.1萬億元人民幣（US$313 billion），並創下史上最大IPO的新紀錄。因此，「馬雲被約談」的消息引起投資者一片嘩然。

約談的具體內容並未披露。不過螞蟻集團回應稱，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

約談是有中國特色的一種制度。指擁有具體行政職權的機關，通過約談溝通、學習政策法規、分析講評等方式，對下級組織運行中存在的問題予以糾正並規範的凖具體行政行為。比如說，前幾年中國生態環保部（前環保部）因空氣污染超標多次約談地方政府，要求他們加強治理力度。

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被約談的伏筆

10月24日，在上海舉辦的外灘金融峰會上，馬雲講話表示：「我們必須改掉金融的當鋪思想，在當下，我們必須用借助技術的能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。這個信用體系不是建立在IT和熟人社會的基礎上，而是建立在大數據的基礎上，如此才能真正讓信用等於財富。」

他所稱的「當鋪思想」是指傳統金融業務需要抵押物才能發放貸款，而數字金融則用大數據來進行信用評級後直接髮放貸款。馬他批評傳統金融是「當鋪思想」，「害了很多企業家」。

馬雲還批評，「巴塞爾協議」是老人俱樂部。該協議是指國際間銀行協定，要求各國銀行的資本和風險加權的總資產之間必須達到一定比例，以此降低信用風險。

路透社評論稱，此番引發熱議的言論展現出傳統金融監管與現代金融創新之間的矛盾，對中國如何在金融創新與監管間尋找平衡提出考驗，亦對如何防範「大而不能倒」的金融機構具有現實意義。

馬雲的批評聲引來中國監管層的反應。

他發言一周後，中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議指出，「當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係……要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。」

同一天，中國央行主管的媒體轉載學者文章稱，一些大型科技公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，該學者點名螞蟻集團稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，就需要進行審慎監管。

本周一（11月2日）上午，中國銀保監會召開黨委（擴大）會議，重申依法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁。

當日晚間，透露出馬雲被約談消息的同時，中國銀保監會、央行聯合發佈《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》。

該辦法對開展網絡小貸業務公司動用的槓桿率進行了嚴格限制，比如，通過非標凖形式融資不得超過淨資產的1倍，通過標凖化形式融資則不得超過4倍；再比如，在單筆聯合貸款中，開展網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%。

目前螞蟻旗下開展「花唄」和「借唄」業務的兩家子公司沒有達到這一要求。辦法施行後，螞蟻在監管壓力下要麼補充資本，要麼收縮信貸規模，以保證監管合規。

路透社評論認為，在馬雲看來，金融的本質是信用管理，今天沿用當鋪思維，是不可能支持未來30年世界發展對金融的需求的。但在專業金融人士眼裏，更多的卻是感受到潛在的金融風險。

「在大數據時代來臨，金融創新舉措不斷時，如何在防範風險與支持創新間平衡是當下需要迫切研究的課題。」

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時機

輿論關注的是監管層約談馬雲的時機。螞蟻集團預計於本周四(5日)在香港上市，市值可能達到2.1萬億元人民幣，成為史上最大IPO的新紀錄。

散戶投資者對螞蟻集團的熱情空前高漲。滬港兩地散戶申購總金額亦達到創紀錄的3萬億美元，這一金額媲美英國一年的GDP。

在上海，散戶認購螞蟻集團股票的規模達到2.8萬億美元，不過按照當地規定，散戶申購並不涉及預付款，只需在中簽後按時交款購買即可。

但在香港，申購需要繳納保證金，更高的保證金有利於更高的中簽率，因此不少散戶通過金融機構貸款繳納超額保證金，中簽後再歸還未用到的保證金及利息。本次有155萬名散戶參與認購，港媒報道，香港散戶對此次IPO的需求中，約有一半來自保證金貸款。