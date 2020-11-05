新冠軍疫情：中國對英國口罩等防疫品出口增加

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年新冠疫情之下，中國對包括英國在內的歐盟各國口罩等防疫產品出口猛增。

在英國和歐洲持續的新冠疫情之下，中國對英國口罩等防疫產品出口繼續增加，彌補了因疫情導致的其它商品貿易下滑。

世界貿易組織稱，新冠疫情對各國外貿發展造成嚴峻挑戰，未來取決於疫情前景存在的巨大不確定性。

但英國和歐洲的疫情似乎給中國的防疫產品創造了機會。

日前，一家以製造紙尿布聞名的中國公司剛剛獲得英國標凖協會 （BSI） 和歐盟的認證，將向英國提供防護口罩和個人防護設備 （PPE）。

爹地寶貝（Daddybaby）是在病毒大流行期間轉產生產醫療用品和設備的許多上市公司之一。

針對BSI和歐盟的批准，該公司表示，這將允許它開拓新的市場。

今年3月歐洲疫情爆發後，豪華品牌路易威登的所有者LVMH集團表示，將利用其香水生產線開始生產洗手液；包括西門子、空客、福特等不少公司也開始部分轉產生產口罩，個人防護設備，呼吸機等防疫設施。

英國標凖協會BSI 成立於1901 年，以制定商業標凖而聞名於世。

市場需求

總部位於上海的中國市場研究集團創始人肖恩•雷恩（Shaun Rein）表示：市場對高質量、認證齊全的產品設備的需求將繼續增加。

他說，這為一些管理更好的工廠提供了良好的機會，這些工廠擁有大規模製造能力，並且有能力獲得產品認證向全球供貨。

雷恩補充稱，上述的爹地寶貝雖然是一家成功的公司，但是在中國，紙尿布銷售市場已經飽和，因此部分轉產出口給該公司一個巨大的增長機會。

他認為，這也將成為中國口罩外交的一部分。預期中國會幫助比較貧窮的國家，特別是在生產口罩和其他防疫設備方面。

第二波疫情

2020年秋冬，在第二波新冠疫情壓力下，新冠病毒新感染人數、患病人數和死亡人數都重新抬頭上升，歐洲各國公共醫療系統重新面臨很大壓力。

法國、德國和英國等歐洲數大經濟體決定重啟全國性或主要地區的封鎖隔離措施。

但與2020年3月歐洲疫情之初口罩等防疫產品短缺情況不同的是，目前歐洲各國市場供應已經看不到緊缺的現象。

不過，正如德國總理默克爾警告說，2020年冬季將是漫長、煎熬的四個月。歐洲各國也已經將至少在公共交通、商店等地戴口罩規定為必須遵守的法律，民眾對口罩的需求量也比上半年大幅提高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國再次舉國封鎖抗疫，但公共交通等服務不停。

進出口數據

中國海關部署公布的數據顯示，由於中國成功的疫情防控和復工復產，2020年前三季度中國外貿進出口情況在第一季度大幅下跌後反彈，明顯好於預期。

據海關統計，前三季度，中國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期增長0.7%；其中，出口12.71萬億元，增長1.8%；進口10.41萬億元，下降0.6%。

由於國際防疫需求，包括口罩在內的紡織品出口8287.8億元，猛增37.5%。

中國紡織品進出口商會也表示，雖然因為疫情全球紡織服裝常規消費需求呈現斷崖式下跌，但防疫物資需求激增，口罩、防護服出口非常規猛增，帶動下滑的紡織服裝整體出口增長。