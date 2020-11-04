美國大選選情膠著 全球股市普遍上揚

圖像來源，EPA

美國總統選舉點票還在進行，選情膠著之際，全球股市顯著上揚。

美國股市周二大漲，當各地點票結果顯示雙方爭奪之激烈尤勝預期之後出現隔夜拋售，周三又有反彈。

紐約午盤交易中道瓊斯工業平均指數漲幅超過2.5%，科技、醫療保健行業引領大盤漲勢。標凖普爾500指數上漲約3％，科技含量高的納斯達克指數上漲超過3％。

歐洲主要股指周三也普遍收高。期間，因為特朗普總統在沒有點票結果支撐的情況下宣佈自己勝券在握，導致歐洲股市大跌，但很快反彈。

亞洲市場周三也普遍收高。不過，亞洲閉市前特朗普還沒有發表上述言論。

達什妮·戴維（Dharshini David），BBC全球貿易事務記者：

別管政治。全球投資者真正關心的是他們中哪一個會大筆花錢，新總統推出的刺激方案可能會有多慷慨。那將為美國經濟受到的重創提供一層緩衝，漣漪還會擴散到世界各地：美國消費者的貢獻佔全球經濟總產值GDP的10%。經濟學家們覺得，拜登不大可能有這種大手筆。

因此，當「藍色波浪」消退的情況比較明顯的時候，特朗普總統發出信號，說這次選舉不但爭奪十分激烈，結果可能會難產，而且選舉結果也可能會受到挑戰，市場立刻做出反應，相應調整。即使拜登勝選，他的經濟計劃要在國會通過，估計也不容易。

所以，歐洲股市開盤後先下跌，債券孳息也下跌，說明市場估計拜登的刺激計劃不會很慷慨。

市場很快冷靜下來，然後自然反彈。畢竟，除了觀察、等待和找些別的生活樂趣，市場還能做什麼呢？

但一個大背景無法改變：美國2020年大選，無論結果如何，都將對全球投資者和各地民眾的生計產生影響。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普和拜登在為數不多的幾個搖擺州仍處於膠著狀態，難分上下。

特朗普和拜登在為數不多的幾個搖擺州仍處於膠著狀態，難分上下。最後的郵寄選票截止日期是11月12日，目前仍有數百萬張選票未點。

但如果其中一人在選民票全部點完之前已經獲得必要的選舉人團多數選票，就意味著勝選。如果對方挑戰這個結果，也可能像2000年那樣，官司打到聯邦最高法院，由大法官們投票決定勝負。

拜登可能獲得壓倒性勝利的預測已經證明無法兌現，而特朗普也不止一次明確表示自己如果敗選定會發起挑戰。