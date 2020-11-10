拜登當選後面對的五道經濟考題

圖像來源，Reuters

當美國仍被COVID-19新型冠狀病毒大流行纏繞之際，喬·拜登（Joe Biden）經歷了一場讓國家深陷分裂的選舉，擊敗尋求連任的特朗普（Donald Trump），將要成為美國第46任總統。

拜登未來四年的計劃主要可能用於抗衡一個分裂的政府，但隨著共和黨在國會選戰連場獲勝，許多分析人士認為，目前的局勢已足以讓那些最具野心的計劃胎死腹中。

以下我們列舉他將要面對的美國經濟五道難題。

如何拯救美國經濟

過去幾個月，眾多經濟學者向華盛頓請願，要求加大撥款，舒緩新冠疫情帶來的影響。但在共和黨人拒絶民主黨人提出的開銷計劃這個背景下，儘管特朗普總統本人施壓己方黨友要求妥協，談判還是陷於僵局。

一些共和黨人宣稱，他們將在拜登就任前達成協議，為特朗普爭取「最後勝利」。但要是這協議達不到民主黨人的期望——而這很可能會發生——或是經濟復蘇速度開始放慢，那麼，眾所周知態度較溫和的拜登還將要求推進什麼？

拜登在競選期間表態支持免除學生貸款、提高老年人社會保障金額、給小生意提供資金。他也有提出更激進的建議，包括投資2萬億美元到潔淨能源、基礎建設和公共交通等項目中。但共和黨人有可能更堅定不移的抵抗來自民主黨新白宮的任何開銷草案，打一場硬仗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國民主黨年青黨員都怎樣看拜登？

如何應對不平等問題

美國收入不平等問題目前處於超過50年來最嚴重的時期，自由派為此在推動對富豪加稅。一份民意調查稱，這個想法得到老百姓的廣泛支持。

拜登在競選期間提出推倒部分特朗普在2017年簽署實行的稅務寬減措施，其中包括將企業所得稅稅率從21%加到28%。一些外部團體估算，這樣可以在未來10年為國庫籌得超過3萬億美元。在疫情讓美國國債膨脹之際，這筆巨款恍如甘露。

然而，儘管拜登的計劃未必比其他民主黨黨友更廣泛具體，任何提升稅率的意圖，都將要面對共和黨人和商界的猛烈抵抗。他們都認為高稅率是損害經濟之舉。

當前美國經濟處於不穩定狀態，拜登還會自找麻煩，推進加稅計劃嗎？

說服美國人民動手應對氣候變化

圖像來源，Getty Images / Los Angeles Times 圖像加註文字， 氣候變化被認為是美國近年叢林大火、颶風等自然災害多發的成因。

當拜登發表其首份應對氣候變化計劃書時，環保活動人士普遍對內容感到失望。但今年春季，他得到一些前政敵的幫助，做出了一份被形容為美國選舉史上最進取的計劃。

這包括投資4000億美元到研發可再生能源、收緊汽車排放管制、打擊非法排污企業、建設50萬個電動車輛充電站點，並定下在2035年消除發電所致碳排放的目標。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統選舉中被遺忘的氣候變化議題

共和黨人警告這是一份「埋葬」美國經濟的計劃，但哪怕拜登只推行這套計劃的一小部分，或只聚焦於他作為總統有權頒布的監管措施，這也將是扭轉特朗普時期作風的代表性舉措。特朗普執掌白宮的這些年，開放了公用土地作鑽探石油用途，廢止多項監管措施，並退出像《巴黎氣候協定》這樣的國際合作平台。

拜登會怎樣排列他施政的優先次序呢？

拜登會終結特朗普的貿易戰嗎

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登被質疑與中國過從甚密，但他在競選時跟特朗普一樣承諾對中國強硬。

攻擊盟國、質疑國際組織、對世界各國進口貨品開徵新關稅……這些好勇斗狠的貿易手段大概就是特朗普經濟政策最鮮明之處。拜登毫無疑問將尋求重設美國貿易策略，重建美國在國際舞台上作為盟友與領袖的角色。然而，兩者在本質上會有多大分別？

當過副總統的拜登也曾在別的場合表態支持加徵關稅，又曾描繪對一些無法滿足應對氣候變化與環境保護承諾的國家加徵費用的計劃。他也跟特朗普一樣，提出要重振美國製造業，要求政府部門加大「買美國貨」，而這將讓美國與國際貿易規矩對立起來。

像加拿大和歐洲等被特朗普疏遠的長期盟友和國際組織，大概可以預期拜登管治下的美國會較少攻擊它們。但某些緊張局面預計還要拉鋸一段時間。當中以英國的問題尤甚。拜登曾明言跟英國訂立貿易協定並非當務之急，且要視乎脫歐對愛爾蘭邊界會造成什麼樣的影響。這意味著美國與英國達成此等協議將變得困難重重。

會對付科技巨頭嗎

美國數家國際科技巨頭的經營手法在世界各地廣遭詬病，美國本土政治人物不分左右，都在倡議從促進競爭與顧客隱私權等方面加強監管。

拜登曾公開支持將肢解大型科技企業作為「最後手段」，並曾批評臉書（Facebook）等網絡平台取締誤導信息與惡意內容不力。他曾說過，同意廢除讓這些企業對他人在其平台上發表的內容得以免責的美國法律。

不過，拜登與他那位得到硅谷廣泛支持的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在這方面異常地三緘其口，即便在競選網站上也沒有宣揚這個範疇的政策理念。

部分正在討論當中的政策變更需要國會採取行動，但白宮也有相當權力自行調查反競爭行為，強制推行隱私權保障等規定，並可決定是否對抗國際行動，例如英國等地嘗試從這些科技巨頭加徵稅款的行動。