未來運輸：「超級高鐵」首次載人試車 離實現又靠近一步

圖像來源，Virgin Hyperloop 圖像加註文字， 參與試車的兩名乘客都是維珍超級高鐵的員工

實現未來運輸概念的「超級高鐵」（Hyperloop）完成了第一次的載人試車。

維珍超級高鐵（Virgin Hyperloop）在美國內華達州的沙漠中進行載人試車，兩名乘客都是自家公司的員工。

他們坐在Hyperpod車廂中，在一段500米長的測試管道中運行，只花了15秒鐘就到達終點，時速達172公里。

但是和維珍超級高鐵的目標時速1000公里相比，這根本是小巫見大巫。

Hyperloop超級高鐵又稱為「超迴路列車」，採用被動磁懸浮技術，Hyperpod車廂以超過1000公里的時速在一條真空的管道中通過線性感應馬達驅動運行。

圖像來源，Virgin Hyperloop 圖像加註文字， 維珍超級高鐵在內華達州沙漠中的測試管道

維珍超級高鐵公司並不是唯一一家開發「超迴路列車」的公司，但卻是第一個實現載人試車的公司。

參與試車的乘客之一，維珍超級高鐵的客戶體驗主管盧奇安（Sara Luchian）在試車完成之後對BBC表示，不論在心理上，或是乘坐的實際感受上，這都令人振奮。

她表示試車一路順利， 「完全沒有坐過山車的感覺」，加速非常快但不會讓人感覺不舒服，因為試車距離而限制了速度。

未來概念

「超迴路列車」的概念始於電動車特斯拉創辦人馬斯克提出的概念，已經開發多年，但批評者認為過於天馬行空，屬於科幻作品。

可以把Hyperloop超級高鐵想象成世界最快的磁懸浮列車，然後把它放進真空的管道中高速運行。

世界最快的磁懸浮列車是日本的磁懸浮列車，2015年在磁懸浮實驗鐵路上創下每小時600公里的速度。

圖像來源，Virgin Hyperloop 圖像加註文字， 維珍超級高鐵希望時速能達到1000公里

維珍超級高鐵在2014年創立，前稱為超級高鐵一號（Hyperloop One），2017年獲得維珍集團的資金，成為維珍超級高鐵。

維珍超級高鐵公司計劃興建一條連接迪拜和阿布扎比的超級高鐵，理論上來說，一個多小時的車程可以縮短為12分鐘。

批評論者指出，高級高鐵或超迴路列車的運行系統要取得計劃批准非常困難，就算獲得批准，為每一條運輸路線建造真空管道工程也非常浩大。