TikTok挑戰特朗普禁令第一輪全勝，美商務部暫停制裁

11月12日，美國商務部表示，暫不執行禁止互聯網運營商TikTok提供服務的禁令。

如果該禁令得以執行，從技術上講TikTok應用程式在美國可以完全被停用。TikTok是中國網絡科技公司字節跳動旗下產品。

今年9月，三位TikTok短視頻平台上的創作者想費城法院提起訴訟，挑戰該禁令。法院在10月底下達一項針對總統禁令的臨時禁制令。美國商務部隨後不得不暫緩執行特朗普的總統禁令。

但對於這家在美國飽受波折的中國科技公司而言，還不能鬆氣。該公司還於11月10日針對特朗普發出的另一條剝離TikTok的禁令發起訴訟，希望進一步贏得這場生存之戰。

如何走到這一步

實際上，針對TikTok，特朗普總共發出兩條行政命令。

第一條關於TikTok的行政命令在8月6日發出，依據為《國際緊急經濟權力法》。該行政命令分為兩個時間點：9月27日起將禁止TikTok在美國境內的下載和更新；11月12日起將禁止美國互聯網運營商為TikTok提供服務。

該禁令如果全部實施，將意味著TikTok在美國被完全禁止使用。

9月23日，TikTok向華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，挑戰行政令中關於禁止下載和更新的部分，9月27日晚禁令生效的最後時刻，該法院發出禁制令。

隨後，在費城的訴訟又成功挑戰該行政命令中關於禁止互聯網運營商提供服務的部分。

至此，特朗普援引《國際緊急經濟權力法》發出的行政命令被法院全部叫停。不過，美國司法部已對該項禁制令提起了上訴，這起官司仍將繼續。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 字節跳動在2018年收購了Musical.ly平台，將它關停，進而開始了TikTok的全球擴展。

危機未除，第二條禁令何去何從

然而，TikTok還面臨特朗普發出第二條禁令帶來的威脅。

第二條禁令在8月14日發出，依據是美國外國投資委員會（CFIUS）提供的建議。該禁令要求字節跳動在90天內剝離TikTok，到期之日同樣是本周四（11月12日）。

2017年，字節跳動收購有中國背景在美國註冊的短視頻分享應用Musical.ly，並與自家的抖音海外版（TikTok）合併，大舉進軍北美市場。

此舉使TikTok獲得了Musical.ly擁有的大量美國用戶信息。去年10月，美國共和黨籍參議員盧比奧和民主黨籍參議員舒默要求審查這起收購案。去年11月，CFIUS決定開啟對TikTok收購Musical.ly的審查。直至今年8月14日，特朗普根據CFIUS建議發出剝離TikTok的行政命令。

充滿爭議的是，TikTok收購的Musical.ly原本也是一家中國背景的企業。2014年，上海學聞網絡科技有限公司在美國註冊子公司Musical.ly Inc.，運營短視頻業務。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， TikTok在美國市場面臨的威脅還未完全解除。

分析人士一度認為，兩家公司都是中國背景，以及認為短視頻業務不涉及國家安全，或許促使收購時未選擇向美國外資投資委員會（CFIUS）申報。這給後來的審查埋下隱患。

針對該禁令，TikTok也選擇訴諸法庭。11月10日，TikTok在華盛頓特區上訴法庭挑戰特朗普要求其剝離在美業務的行政令。

「由於不斷收到新的要求，而且我們提出的解決方案能否被接受還不明朗，因此我們要求將行政令延期30天，這一點在8月14日的行政令中也得到明確允許，」TikTok在一則聲明中表示，「由於未得到延期，我們別無選擇，只能上訴以捍衛我們的權利。」

美國財政部周三稍晚表示，仍努力就字節跳動收購Musical.ly帶來的國家安全風險達成解決方案，並表示，「我們已經跟字節跳動明確說明解決這一問題所需採取的必要舉措。」

TikTok隨即發表聲明稱，「我們仍致力於繼續與美國外資審議委員會(CFIUS)接觸，並期待達成一項能解決他們安全疑慮的方案，儘管我們不同意他們的看法。」

TikTok雖然在美國倍受波折，但在中國的經營狀況頗為樂觀。