華為出售子品牌榮耀 能否躲過美製裁尚存疑

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11月17日，華為通訊設備製造商正式宣佈，全面出售旗下手機品牌榮耀，交易完成後華為將不再持有榮耀公司任何股份。這一官方宣佈印證了此前華為將出售該子品牌以規避美國芯片技術制裁的傳聞。

收購方為深圳市智信新信息技術有限公司，該公司由榮耀品牌30餘家代理商和經銷商共同投資設立。在收購者看來，這是一次「榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資」。

「自救」的背景是，華為在美國制裁下，面臨供應鏈斷裂的困境。

今年5月15日，美國商務部發佈禁令，任何企業將含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可，禁令實施前有120天的緩衝期，9月14日為緩衝期的最後一天。

9月15日開始，華為進入「斷芯」的黑暗時期。不僅華為本身，任何「沾親帶故」的華為關聯公司（共152家）都被列入實體清單，榮耀品牌也受到影響。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為中國芯片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

華為對於此次交易的目的並不諱言。華為稱，由於手機部門的技術部件「不可持續獲得」，消費者業務正面臨巨大壓力，出售榮耀是為了確保榮耀存活，是榮耀的代理商和經銷商最先提出這項交易。

值得注意的是，作為收購方的深圳智信由深圳市智慧城市科技發展集團與上述代理商、經銷商共同投資設立。而該集團為深圳市國資委全資控股的市屬國有企業。

目前尚不清楚，完成切割後，榮耀是否能躲過美國制裁令，順利獲得國際市場的芯片供應。

從目前公布的信息來看，此次切割，僅涉及所有權轉移，榮耀的高管和運營團隊保持不變。深圳智信更多扮演財務投資者的角色。