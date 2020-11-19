波音737 Max兩起墜機事故停飛後將複航 它安全嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印尼和埃塞俄比亞發生墜毀事故後，世界各地監管機構下令停飛737 Max。

美國安全監管機構美國聯邦航空管理局（FAA）已批准波音公司的737 Max飛機複航，解除兩起致命空難後於2019年3月下發的停飛令。

這對波音具有里程碑意義。外界將空難歸咎於波音公司，兩宗空難和調查將這家航空公司推向危機深淵。今年新冠疫情影響導致航空業放緩，波音財務困境加深。

現有飛機在重新投入使用前，需要在設計上進行修改。美國聯邦航空管理局表示，該許可不會讓飛機「立即」重返天空。除了軟件和線路的改變，飛行員也需要培訓。

美國聯邦航空管理局表示，其要求在設計上的改變「已消除造成這些特殊事故的原因」。美國聯邦航空管理局的老闆說，他對飛機安全「100%有信心」。

史蒂夫·迪克森（Steve Dickson）說：「我們已經盡己所能確保『這類事故不會再發生』。」

除了對飛機進行改進外，波音首席執行官戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，災難發生後，公司已加強安全意識和實踐操作。

卡爾霍恩說：「我們永遠不會忘記在這兩起悲劇中逝去的生命，這兩起事故導致波音暫停該型號飛機運營的決定。」去年波音前任首席執行官丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）被解僱後接任該職位。他說：「這些災難和教訓已經重塑波音，我們會將重心集中在安全、質量和誠信的核心價值觀上。」

周三（11月19日）的復飛批准是波音公司一年前預想的結果，但對許多遇難者家屬來說卻為時過早。

圖像加註文字， 在埃塞俄比亞航空公司空難中失去妻子、三個孩子和岳母的保羅·恩喬吉(Paul Njoroge)表示，他對波音公司缺乏信心。

一些人對這一決定表示「絶對失望」，而另一些人則說，他們對監管機構或波音公司沒有信心，波音公司最初試圖將墜機事件歸咎于飛行員的失誤，目前受害者家屬和該公司的官司仍在繼續。

「誰會相他們？我不會相信，」保羅·恩喬吉（Paul Njoroge）說，他的妻子、三個孩子和岳母在埃塞俄比亞航空公司302航班墜機後死亡。

737 Max安全嗎？

BBC商務記者西奧·萊格特（Theo Leggett）

波音公司和美國聯邦航空局堅持這樣認為。當然，造成事故的直接原因已解決。飛行員和安全專家似乎對飛機的改變充滿信心。

但波音公司和監管機構還有很多需要證明的地方。

對波音來說，對其企業文化的嚴厲批評已解決，而且安全確實像它經常宣稱的那樣是頭等大事。

對於美國聯邦航空局來說，它要讓波音公司有嚴重設計缺陷的飛機複航的決定能站得住腳。

飛機要復飛了，但世界已發生變化。737是為蓬勃發展的航空市場設計：航空公司急需新飛機，而高油價促使研發高效率的飛機。

現在由於新冠疫情危機，航空業快支撐不住。一些航空公司紛紛取消訂單也不足為奇。

不過業內人士將目光放得更長遠。航空運輸量最終會恢復，最終也會要求降低成本。環境壓力只會越來越大。從以上角度講，737 Max仍然可以發揮作用。

美國是第一個撤銷停飛令的國家，歐洲航空官員表示他們即將做出類似決定。

英國民航局發言人表示，歐盟航空安全局（EASA）負責該機型在歐盟成員國以及英國的重新認證工作。他說：「我們將繼續與歐洲航空安全局密切合作，處理與波音737 Max相關的所有問題和歐洲航空安全局關於恢復服務的任何決定。」

在記者會上迪克森說，美國聯邦航空管理局一直與歐洲、加拿大和巴西的官員密切合作，他預計他們將在「幾天內」讓飛機複航。

但分析人士表示，在中國等其他地方，複航可能需要更長時間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼獅航運營的一架波音737 Max客機墜海，189名乘客和機組人員全部遇難。

空難

印度尼西亞和埃塞俄比亞的墜機事件相隔不到五個月，共造成346人死亡。這些事故被認為因自動飛行軟件「MCAS」存在缺陷，導致飛機起飛後不久急速墜落。

美國國會上個月的一份報告說，波音公司急於生產，決定忽視內部安全問題，並隱瞞包括飛行員培訓需求等關鍵變化，這些是造成事故的原因。

它還指責美國聯邦航空局存在包括「過度授權波音」的監督失誤。美國國會後來批准旨在改革美國聯邦航空局的立法。

波音公司估計此次停飛事件的代價約為200億美元，但仍面臨著調查、潛在罰款和其他訴訟，波音正試圖在空前低迷的航空業中重建聲譽。

在墜機事件發生之前，波音每月生產50多架737 Max，已向全球航空公司交付385架該機型。但自疫情以來，世界各地的航空公司都取消和推遲訂單。

上個月，波音公司表示，預計在2022年之前其生產速度不會超過每月30架飛機。它警告投資者，積壓約450架737 Max飛機，其中只有約一半能在明年年底前交付。

哪些航空公司讓737 Max執飛？

美國航空公司表示，預計其在美國的737 Max航班首批將於12月29日恢復。美國聯合航空和西南航空表示，他們計劃飛機將於明年投入使用。

但美國一個消費者協會警告說，許多乘客可能仍然不習慣坐這種飛機，英國的Tui和瑞安航空等航空公司都在使用這種飛機。

「計劃讓該機型執飛的航空公司應該讓現有已預訂的乘客可以選擇免費轉乘其他航班，同時運營商也應該明確未來的預訂將使用哪些飛機，這樣乘客就可以在出行前做出明智選擇。」旅遊編輯羅里·博蘭（Rory Boland）說。

航空數據公司OAG的約翰·格蘭特（John Grant）表示，美國聯邦航空局所要求的升級、維護和飛行員培訓，在每周需求量大的時候，對航空公司來說是後勤「噩夢」。很多飛機很可能不會很快重返天空。