華為賣掉手機子品牌「榮耀」，開啟求生之路？

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美國最早開始制裁華為之時，華為創始人任正非向BBC表示，「美國無法扼殺我們」。

不過隨著美國對華為的禁令層層加碼，華為的呼吸空間似乎也受到進一步擠壓。今年9月15日，美國對華為的最嚴禁令生效，令這家中國高科技領頭羊企業面臨「斷芯」的「至暗時刻」。

這家全球最大的通信設備製造商和第二大手機製造商被迫走上「求生之路」，第一步就是賣掉其手機子品牌——榮耀。

華為的這條自救之路如何走下去？，能否走得通？BBC中文為您梳理和解讀。

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白宮易主：華為的機遇

華為旗下的手機子品牌「榮耀」，是中國智能手機市場的重要一員 —— 每年榮耀品牌智能手機出貨量超過7000萬部，一度佔據中國手機市場10%，為華為持續創造可觀利潤。

華為官方宣佈出售的消息，與其說「突然」，不如說印證業界猜想。

美國禁令生效後不久，電子信息行業知名分析師郭明錤發佈報告認為，如果華為出售榮耀手機業務，對榮耀、供應商和中國相關行業是多贏局面。

此後路透社和中國媒體不斷有消息佐證這一猜想。但官方渠道一直闢謠，稱其為「不實消息」。

直到11月美國大選結果逐漸明瞭之後，華為才正式公布出售榮耀的消息。榮耀的收購方深圳市智信新信息技術有限公司是在9月組建的，據稱是為收購量身定做， 可見一斑。

這個時機對華為而言頗為有利——特朗普忙於對大選欺詐的指控，而且兩個月後白宮易主幾乎已成定局，這段不穩定時期，或許為這家中國科技巨頭帶來難得的時間窗口。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）認為，雖然拜登上任後沒什麼政治動機調整現有對華立場，不過在相當長一段時間內，他將不得不專注美國國內疫情。

經濟學人智庫（EIU）首席貿易分析師馬志昂（Nick Marro）也認為，拜登上任第一年大部分時間，都將優先處理國內疫情和經濟困境。

在競選期間，拜登對中國的強硬發言多集中於貿易，對科技戰的表態卻不多。美國大選結果明瞭後，對華為而言，有必要抓住機遇賣掉榮耀，以開啟求生之路。

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400億美元現金流？

美國針對華為的禁令之嚴似乎讓其窒息，中美交惡態勢很可能長期持續，兩個因素作用下，華為想生存下去，就只能自建「去美國化」的芯片產能。

一個芯片從無到有，要經歷設計、製造、封裝和測試等環節，其中中國科技力量自主化率最低的就是芯片製造。華為決定抓住自己僅有的一點能力，踏上了自救之路。

就在美國大選投票日前，《金融時報》援引知情人士稱，華為正計劃在上海建設一家不涉及美國技術的芯片工廠。合作者是由上海市政府支持的上海集成電路研發中心有限公司。

報道稱，該工廠預計將從製造低端45納米芯片開始，目標是在2021年底之前為"物聯網"設備製造28納米芯片，並在2022年底之前為5G電信設備生產20納米的芯片。雖然按照規劃，該工廠幾年內都無法生產最先進的5納米芯片，但可以為華為的部分業務做「去美化」凖備。

要完成芯片自主，不僅需要時間，還需要巨量資金。因此，郭明錤認為賣掉榮耀，對榮耀和華為都是利好。

一方面，在華為「斷芯」情況下，優先保障主品牌的芯片供應，榮耀則更早早迎來「生死考驗」，9月後新機型發售戛然而止，獨立後或許求得一線生機。

另一方面，交易為華為帶來大量現金，允許其布局自己的求生之路。中國媒體財新引用一名買方渠道商之一稱，這筆交易在400億美元左右。而在10月的華為新機型發佈會後，華為方面曾表示已在芯片領域投資200億美元。

白宮易主，或許給華為多了一點時間，但要突圍，華為更需要資金。

戰略性收縮

「不懂戰略退卻的人，就不會戰略進攻。」去年四月，任正非在一次講話中談及如何應對華為的被美國圍堵的嚴峻形勢，認為應當退出那些不再領先的領域，進行戰略性收縮。兩個月後，華為就進行了一次主動戰略收縮——出售華為海洋51%的股權。

對於華為而言，想要繼續收縮，榮耀成了不二之選。其一，華為消費者業務、運營商業務、企業業務和雲服務及人工智能業務中，榮耀所屬的消費者業務受衝擊最大，急需獨立以求存。

其二，在中國，中低端智能手機在中國是名副其實的紅海，競爭激烈，利潤被不斷壓低。榮耀的成長空間有限。

相比之下，其他部分的業務成長空間巨大。比如，華為即便在多國禁令下，依然在今年一季度拿下全球35．7％的5G基站市場份額，高居市場第一名。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為本土芯片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

再比如，行業分析師普遍認為，5G技術普及後，將迎來IoT（物聯網）市場的爆發，市場研究機構Markets&Markets報告顯示，到2024年，物聯網解決方案和服務市場規模預計將達到2789億美元。這個領域華為也開始布局，華為中國運營商業務部副總裁楊濤表示，華為的戰略是持續投芯片+網絡+平台+生態，早在2016年，華為就推出了第一代NB-IoT芯片。