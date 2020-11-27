香港經濟陷歷史低谷 疫情放大多年累積的結構性困境

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本周三（11月25日），香港特區政府發佈《施政報告》，預測全年經濟收縮6.1%。這將是香港有公開記錄以來經濟表現最差的年份。

疫情打擊下，香港多個產業受到嚴重影響，原本已存在的結構性問題在進一步凸顯。

香港經濟能否爬出谷底，甚至以此為契機改良經濟結構，關乎這個「東方明珠」的長久繁榮。

谷底

縱觀香港近幾十年的經濟發展，如今年6.1%的大幅收縮前所未有。

作為亞洲金融中心和全球重要的自貿港，香港的興衰與國際經濟週期緊密聯繫。

2009年，美國次貸危機引發金融海嘯也波及香港，導致全年經濟生產總值減少2.7%。

但如果分季度看，2009年那次衰退後，香港恢復速度極快——2008年四季度首次錄得-2.7%的增長，2009年一季度跌至最低點-7.5%，然後二、三季度快速好轉，錄得-3.7%和-2.2%，到2009年四季度已經轉負為正，增長2.6%。

相比之下，依然存在於香港人記憶中的痛苦記憶來源於1997年的亞洲金融風暴。1998年時已經對香港造成深重打擊——租金和樓價下跌約五成，股市和成交額都大幅下挫，失業率飆升一倍，工資萎縮，中小企業經歷倒閉潮。

即便如此，1998年香港全年GDP下跌約5%，仍不及今年的萎縮程度。

值得注意的是，金融風暴前一年，香港經濟實際上增長了5.7%。而2019年，香港受社會運動影響，全年經濟數據萎縮1.2%。

社會動蕩和疫情，以及中美貿易戰和科技戰的裹挾下，香港經濟已處在谷底。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 全球檢疫措施下，旅客外遊意欲受到抑制。

疫情放大已有問題

疫情下的香港經濟結構性問題進一步凸顯。

相比規模和發展程度相似的新加坡，香港服務業佔比逼近99%，幾乎沒有工業；新加坡GDP中則有26%左右的工業，佔比仍相當可觀。

高端製造業是經濟的穩定器，能夠吸納大量勞動力，創造大量的工程類、管理類優質職位。新加坡的工業就集中在電子製造、生物醫藥、石油化工等高端製造業。

香港頗具優勢的金融業，吸納勞動力的能力差得多——佔比18.9%，僅創造6.8%的職位。

2003年，非典疫情打擊下，香港失業率飆升至8%，此後中國內地開放「自由行」，旅遊業迅速膨脹，相關的零售、酒店、餐飲等行業，創造出大量新增就業。

然而，13年之後，這些行業提供的原本工資不高的崗位，在疫情中首先受到衝擊。舉例而言，《施政報告》中提到，作為香港四大支柱行業之一的旅遊業，自2019年下半年起，受到連番打擊，跨境人流幾近停頓，業務近乎冰封，近26萬從業人員陷入寒冬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於航線大減，香港機場停泊了很多飛機。

出路

《施政報告》中對香港經濟開出的「藥方」大致概括為兩個方向——對內繼續融入中國內地經濟循環，對外努力參加《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等國際貿易協定合作。

比如，建設深港科技創新合作區，實現位處「一河兩岸」的「一區兩園」。再比如，在疫情期間港商因歐美市場停滯而面對的困難，將這部分出口轉銷中國國內市場。

但分析普遍認為，香港今天的情況與2003年十分不同。中國銀行香港金融研究院高級經濟研究員蔡永雄認為，香港與中國大陸經濟已經變得十分緊密，中國大陸很難再以優惠政策刺激香港經濟。

其次，香港也寄希望東盟十國和澳大利亞、中國、日本、南韓及新西蘭共15個經濟體簽訂的《區域全面經濟伙伴關係協定》。《施政報告》明確，香港要積極爭取成為第一批加入RCEP的經濟體。

但值得注意的是，2008年金融海嘯後，香港政府謀求改變產業單一化的弊病，當時提出發展六大優勢產業的計劃（文化及創意、教育、醫療、環保、檢測認證，以及創新科技）。但十年過去，這六項產業發展並不順利，它們在GDP中佔比依然處在個位數。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 盛智文談香港經濟：香港處於中美貿易戰漩渦之中

今年的《施政報告》並未突破這一計劃，也沒有旨在改善香港經濟結構的全面規劃。