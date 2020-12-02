中美貿易戰：中國《出口管制法》生效 「以牙還牙」華府

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中國周二（12月1日）開始實施《出口管制法》，這部法律主要針對可能損害中國國家安全的軍事技術和其他產品的出口。

出口管制被廣泛認為是對美國類似行動的回應。TikTok、華為和騰訊都是美國對中國科技打擊行動的受害者。

有人擔心，周二生效的新法可能會加劇中美貿易戰。中美之間的貿易戰於2018年開始，但在今年加劇。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華盛頓以國家安全為由制裁華為，並施壓其他國家要他們禁止華為參加5G網絡建設。

科技冷戰

特朗普領導的美國政府已經發佈了一系列針對中國公司的行政命令，稱他們可能與中國政府共享數據。

新加坡國立大學客座教授卡普裏（Alex Capri）對BBC表示，中國新的出口法是「對這場科技戰爭升級的一種反應，中國希望保護自身的優勢。」

卡普裏還指出：「我發現另一件非常有趣的事：中國的出口管制也包括人工智能和算法。」

「這是美國對TikTok的禁令引發的，中國政府不想共享這種人工智能。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普領導的美國政府已經發佈了一系列針對中國公司的行政命令

卡普裏認為，在美國新當選總統拜登的領導下，中美之間正進行的貿易戰將沿著「同樣軌跡」發展。「我們與中國處於冷戰中，這是一場科技冷戰。」卡普裏說。

新法規定了什麼？

今年10月22日，中國首部《出口管制法》在十三屆全國人大常委會第二十二次會議通過。

當時中國商務部新聞發言人高峰稱，自2017年開始中國啟動了出口管制法的立法工作，是為更好履行相關國際義務，適應新形勢下出口管制工作需要，維護中國國家安全和利益。

該法規定，管制物項包括「兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等」，管制物項包括物項相關的技術資料等數據。

該法還規定，中國對管制物項的出口實行許可制度，出口商必須申請許可證才能出口管制清單中所列或受臨時管制的任何物項。

該法規定，將對違法交易罰款：「出口經營者未取得相關管制物項的出口經營資格從事有關管制物項出口的，給予警告，責令停止違法行為，沒收違法所得，違法經營額五十萬元以上的，並處違法經營額五倍以上十倍以下罰款；沒有違法經營額或者違法經營額不足五十萬元的，並處五十萬元以上五百萬元以下罰款。」

該法律允許對海外組織或個人進行懲罰，這表明北京可能試圖用它來限制全球敏感技術的銷售。

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稀土價格上漲

因為預計《出口管制法》會影響稀土出口，稀土的價格已經上漲。

中國是全球最大的稀土供應國。從智能手機等消費電子產品到風力渦輪機，都有使用稀土.

「在稀土方面，中國有巨大的壓倒性優勢，」卡普裏說，「本質上來說，過去30年稀土的開採能力取決於中國。對噴射戰鬥機、汽車等物品來說，稀土非常重要。」

中信證券研究指出，隨著《中華人民共和國出口管制法》正式生效，中國稀土出口供應或將進一步縮減。