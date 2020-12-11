臉書：社交媒體巨頭面臨的分拆命運和法律挑戰

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美國聯邦監管機構和超過45個州的檢察官起訴社交媒體巨頭臉書（Facebook），指控其採取非法手段收購對手扼殺競爭。

這是美國政府對該公司採取的最重要的一大法律行動。官員們要求法院考慮分拆這家旗下還擁有社交平台Instagram和WhatsApp的巨頭公司。這也自1998年微軟案以來，美國又一大規模反壟斷案。

在大約20年前那次轟動全球的訴訟案中，美國司法部指控微軟壟斷操作系統，將瀏覽器軟件IE與視窗操作系統Windows非法捆綁銷售，並試圖分拆微軟。在多年訴訟後，微軟通過繳納罰款和解，保持公司不被分拆。

臉書辯解稱，受審查的交易在多年前就得到監管機構的批准。臉書法律總顧問詹妮弗·紐斯特德（Jennifer Newstead）說：「政府現在想要重來一次，向美國企業發出令人不寒而栗的警告：任何收購都不能最終結案，」她說，該公司投入數百萬美元，使Instagram和WhatsApp在市場大獲成功，並將 「大力維護自身利益」。

「反壟斷法是為了保護消費者和促進創新，而不是為了懲罰成功企業。」臉書稱，政府的論點被描述為 "修正歷史"。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 扎克伯格曾經承認，在面對臉書的一些選擇時，這家公司還不夠透明。

美國各州和美國聯邦貿易委員會(FTC)提起的訴訟主要集中在臉書 2012年收購Instagram、2014年收購WhatsApp以及管理外部軟件開發商的規則上。

美國官員們指責臉書對潛在競爭對手採取 「買或埋」（Buy or Bury)的方式傷害競爭對手和用戶，讓其失去對自己數據的控制權繼而無法獲得廣告收入。

法律文件引用臉書創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2008年的一封內部郵件中稱「購買比競爭更好」。

「近十年來，臉書利用其主導地位和壟斷力量壓制較小的競爭對手扼殺競爭，所有這些都是以犧牲日常用戶利益為代價。」紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯（Letitia James）說，他正在領導各州的法律鬥爭，「任何公司都不應該對我們的個人互動和社交互動擁有如此大的不受約束的權力。這就是我們如今採取行動的原因。」

分析：如何看待臉書引發爭議的兩次重大收購

BBC北美科技事務記者 克萊頓（James Clayton）

有時很難描述Facebook這家公司的規模有多大。

臉書、Facebook Messenger、WhatsApp和Instagram，這些都是它旗下的產品，每月它們一共有超過10億用戶量。WhatsApp和臉書的用戶量超過20億。

美國聯邦貿易委員會認為，臉書之所以能在這個高利潤的領域佔據主導地位，有其原因：臉書非法收購競爭對手。2012年Instagram發展迅速，但臉書很擔心。扎克伯格此前自己也承認，Instagram是臉書的競爭對手。隨後Instagram被收購，價格是現在看來低得可笑的10億美元。

2014年WhatsApp也以不可思議的速度增長。它會威脅臉書自身旗下通訊軟件Messenger的服務嗎？後來臉書也收購了WhatsApp。

這兩起收購案此前都被美國聯邦貿易委員會關注過，並獲得批准。

這就是臉書的論點：他們在這些公司規模很小時就買下了它們。但並未預期它們會成功。換句話說，不要因為臉書成長為強大的美國公司而懲罰它。

Instagram和WhatsApp是否會被從臉書中剝離出來，將在法庭見分曉。而這些反壟斷訴訟需要時間。還會有充足的上訴機會，不要指望臉書很快解體。但這再次表明法院和政客們的方向。在很多人眼裏，大科技公司有點太大，它需要縮減規模。

壟斷

訴訟發生之際，美國監管機構正仔細審視科技公司享有的權力。今年夏天，谷歌、亞馬遜、Facebook和蘋果的老闆被迫在美國國會作證。這是針對他們對市場影響力的更大範圍調查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國司法部曾指控互聯網搜索巨頭谷歌非法利用其市場壟斷地位打壓競爭對手。

10月美國司法部起訴谷歌，指控這家搜索巨頭違反美國競爭法以維持對互聯網搜索和在線廣告的壟斷。

每天有超過25億人使用臉書旗下的一款應用。這家估值近8000億美元的公司，擁有5.6萬多名員工，去年的利潤超過180億美元。

華盛頓智庫開放市場研究所（Open Markets Institute）一直在推動監管機構對科技公司採取更積極的立場，該研究所表示，這些訴訟向前邁出「關鍵一步。還有更多事做，但這是重要時刻，」該組織在推特上寫道。

1998年10月，美國司法部指控微軟壟斷操作系統，將瀏覽器軟件IE與視窗操作系統Windows非法捆綁銷售，並試圖分拆微軟。在多年訴訟後，微軟通過繳納罰款和解，保持公司不被分拆。