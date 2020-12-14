澳洲政府反對用鐵礦稅作為「最大武器」反制中國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 根據澳洲西太平洋銀行的估算，中國從澳洲入口六成的鐵礦資源，兩成則來自巴西。澳洲每年向中國運送9億噸的鐵礦石。

澳大利亞參議員，也是前資源局長馬修‧卡納萬（Matt Canavan）呼籲，在中國對澳洲葡萄酒、牛肉、海鮮、木頭和煤碳等不同產品加徵關稅或禁止入口等措施之際，堪培拉（也稱坎培拉）應該採取反制措施，對鐵礦資源採取懲罰性徵稅。

但有關建議遭現任資源局長凱斯‧皮特（Keith Pitt）否決，一些政界人士亦擔心這樣做會適得其反。

鐵礦為什麼如此重要？

根據澳洲西太平洋銀行的估算，澳洲佔中國鐵礦資源進口的六成，澳洲每年向中國運送9億噸的鐵礦石，巴西佔兩成。

近日，中國對鐵礦需求上升以及市場擔心鐵礦會成為另一被影響產業，鐵礦價格升至多年來的高位，達至超過每噸150美元，遠超10月份55美元的期貨預估價。

卡納萬認為，中國不太容易找到找鐵礦代替品，只需澳政府把稅率調高1%，就可以每年額外獲得8億美元，用這些收入彌補受中國貿易制裁的行業。

「我們需要令中共付上代價，因為這是唯一可行的方法，去停止進一步的貿易限制，」卡納萬對當地媒體說，「我們要發出訊號，中國每次對澳洲出口作進一步行動，那稅款就會增加，只有中國結束那不平等的貿易限制，關稅才得以移除。」

但如果這樣做，澳大利亞便違反了2015年與中國簽署的自由貿易協議，很容易會成為被指責的目標，亦可能令貿易戰線擴大至澳大利亞的採礦業，這將是該國經濟命脈。

澳大利亞政府正向世界貿易組織提出訴訟，反對北京對其大麥及酒類產品徵收關稅，認為此舉違反協議。

凱斯‧皮特表明不會考慮建議，認為澳洲需要保持承諾，在一個以規則為本的貿易體制下工作。

另一名澳洲議員馬克‧巴特勒（Mark Butler）則認為，利用澳大利亞最寶貴和最成功的出口產品來加劇貿易戰，似乎最終只會弄巧成拙。

民眾抵制中資葡萄酒反擊？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有澳洲民眾在社交媒體流傳一份41間疑與中國有關的葡萄酒公司，呼籲澳洲各界予以抵制。

過去十年，中國一直是澳大利亞最大的貿易伙伴，如今中國佔澳大利亞出口總額的32.6%。雖然澳大利亞的經濟不像很多國家那樣依賴出口（約佔GDP的20%），但是出口直接關係到就業和福利，使得中國成為澳大利亞繁榮的一大動力。

自從澳大利亞政府在4月呼籲國際社會針對新冠疫情源頭作出獨立調查後，中澳關係進一步惡化，中國先禁止部分牛肉出口，又對大麥徵收80.5%的反傾銷以及反補貼稅。煤炭、糖、和龍蝦也成為目標。中國商務部上月底開始，採用保證金形式對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。

中國官員認為，一些澳大利亞葡萄酒在中國銷售的價格比其國內市場還便宜，因為澳大利亞政府採取了補貼政策，這構成傾銷。澳大利亞否認了這一說法。

根據澳大利亞葡萄酒管理局的數據，中國是澳大利亞葡萄酒出口的最大目的地，在2020年前九個月佔其出口量的39%。

中國的這一連串強硬舉動，有可能壯大了澳洲國內反對中國陣營的聲音。

澳洲極右的一國黨領袖保琳‧漢森月初曾呼籲民眾在聖誕節期間杯葛中國制產品。澳大利亞貿易部長西蒙‧伯明翰（Simon Birmingham）回應指，中國對澳洲的經濟行動，所有人都看在眼內，包括眾多澳洲消費者，他們選購產品時會考慮到這些產品來自哪個國家。

亦有澳洲民眾在社交媒體流傳一份41間疑與中國有關的葡萄酒公司，呼籲澳洲各界予以抵制。

這張名單上的確有一些葡萄酒公司是由中資公司持有大部分股權，其中一家被香港公司收購了的酒莊Palinda Wines表明，只把酒出口到中國，所以杯葛行動是完全無效。

但名單上亦有一些公司的股權問題不明確，不能夠清楚界定這些公司是否大部分屬中國資金。有人指出涉及的公司可能是由澳洲籍華人持有，不應該因而被制裁。