澳大利亞總理批評中國限制該國進口煤礦違反協議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 煤礦是澳大利亞其中一種主要出口貨物。

這項政策意味國內發電廠將有更少的誘因去進口價格偏高的澳洲煤礦，將更傾向從蒙古、印尼和俄羅斯入口，變相制裁了澳洲煤礦。消息傳出後令澳大利亞煤礦公司股價受壓。

澳洲總理：中方此舉或違反協議

澳大利亞總理莫里森表示，正尋求北京當局澄清有關報導，並表示如果相關政策落實，將明顯違反世界貿易組織的規則，也違反了彼此的自由貿易協議。

莫里森否認澳大利亞執政聯盟要為與北京關係惡化負責，並指為了自由民主價值和澳洲主權，推動調查新冠病毒來源是正確的。他期望在明年能與中國領導人舉行會談。

澳大利亞貿易部長西蒙‧伯明翰（Simon Birmingham）表示，對有關報導感到深切困擾，政府非常關注針對澳洲生產商的行動，會繼續透過外交渠道和世貿表示關注。

伯明翰特別提到不滿意澳洲方面要從中國官方媒體獲得消息，「這當然難以接受現在的情況，原來政府和企業，竟然是單純媒體的報導，來得悉相關企業或政府的決定……我可以向眾人確保，如果澳洲政府作出一些影響別國政府的決定，我們會在適當的外交渠道通知政府，這樣做是要顯示尊重。」

他承認，中國是澳洲煤礦重要市場，2019年進口了價值140億澳元（約100億美元）的煤礦，但澳洲也正出口到日韓印等國家，越南需求亦帶動了強勁的增長。

中國過往進口煤炭主要依靠從澳洲供應。聯合國商品貿易統計數據庫的數據顯示，中國在2018年從澳洲進口超過8000萬公噸煤炭，比排名第二的印度尼西亞超過一倍。

而澳洲煤炭的出口目的地主要是日本，其次是中國。聯合國商品貿易統計數據庫的數字顯示，2019年兩國合共購買澳洲超過一半的出口煤炭。

伯明翰認為，北京對煤礦施加貿易限制也會傷害自己，因為澳洲煤礦的能源生產效能比起中國等其他國家，超出1.5倍的成效，這意味中國如果想保持同等能源生產，就需要從其他地方購入更多煤，以及加大排放。

中國政府要求企業停止從澳洲進口煤炭的消息自10月開始已在澳洲傳開，當時中國外交部發言人並沒有正面回應是否有這樣做，只重申健康的中澳關係「符合兩國共同利益」。

但自11月起，多艘澳洲煤船不能夠在中國港口卸貨，中國外交部則暗示是煤的質量問題，並說，「近年來，中國海關對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析，發現進口煤炭環保不合格情況較多。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 根據澳洲西太平洋銀行的估算，中國從澳洲入口六成的鐵礦資源，兩成則來自巴西。澳洲每年向中國運送9億噸的鐵礦石。

中方質疑為何澳方鐵礦價格上漲

自從澳大利亞政府在4月呼籲國際社會針對新冠疫情源頭作出獨立調查後，中澳關係進一步惡化，中國先禁止部分牛肉出口，又對大麥徵收80.5%的反傾銷以及反補貼稅。澳洲的煤炭、糖和龍蝦也成為目標。

中國商務部上月底開始，採用保證金形式對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。

不過至今，中澳兩國均未利用鐵礦資源作為貿易磨擦的武器，鐵礦被視為目前兩國維繫經貿關係的重要命脈，有澳洲參議員建議政府用鐵礦作為反制中國的手段，但被澳洲聯邦資源部長拒絶。

澳洲鐵礦價格近日不斷上升至十幾年高位，貼近每噸160美元。德勤進入經濟公司（Deloitte Access Economics）的最新分析表示，上漲的鐵礦價格彌補了澳洲受到中國施以貿易制裁的損失。

澳洲媒體報導，中國鋼鐵工業協會正尋求監管部門，聯絡澳洲的鐵礦出口商，要求解釋為何價格上升。