蘋果代工廠發生打砸搶事件 台商在印度的機會與挑戰

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台灣代工蘋果手機大廠緯創資通（Wistron）在印度廠房因「勞資紛爭」遭遇打砸搶。此事件再次引起各界關注蘋果公司在全球代工廠的勞資爭議，也折射出台灣廠商近年來在印度設廠遇到的挑戰。

據路透社報道，因為薪資問題緯創在印度南部薩普爾（Narsapur）工廠內約2千名工人及民眾在上周末（12月12日）砸毀廠內生產線設備以及車輛，有數千隻iPhone新手機被竊走。

後來，有百人被捕。

緯創沒有回應BBC中文的相關查詢， 但台灣中央社稱，該公司否認壓低工人薪酬，並指這是一起暴力犯罪事件，正與當地政府合作維持公司及員工法律權益。

緯創在印度的代工廠是蘋果將產能從中國向外轉移計劃的一部分。蘋果公司周一（14日）發出聲明稱：「Apple致力於確保供應鏈中的所有人受到有尊嚴地對待，我們在當地擁有團隊，並且已立即對緯創在印度那薩普爾（Narsapur）廠區展開仔細的調查。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度把本次疫情中國面臨的衝擊視為自身進取成為世界工廠的好機會。

在台灣，輿論關注的是此事會否影響台灣與印度在這幾年才開始升溫的經貿交流，特別是因為中美貿易戰之後，許多台灣的工廠除了搬遷至東南亞之外，印度成為新據地，如為蘋果提供代工業務的大公司，像鴻海和緯創等。

台灣智庫中華經濟研究院東盟研究中心主任徐遵慈向BBC中文解釋，由於中國大陸工資上漲，加上美中貿易戰恐長期化，許多台商跟隨全球供應鏈的遷移，也調整在中國大陸的產能，將投資轉向東南亞等地。 相對來說，印度是一個新的市場，有許多文化以及法規等投資環境與社會生態方面的挑戰，「在印度建立完整供應鏈估計還需要10年時間」，她強調。

印度工廠「衝突」

據報導，緯創在印度東南部城市納爾薩布爾（Narsapur）的iPhone手機代工廠於當地時間12日爆發衝突。約有2千名夜班員工疑不滿工資調整，於下班時突然開始破壞公司組裝設備，並有人放火焚燒汽車。廠方報警後，警察趕到現場逮補上百人。中央社稱，緯創表示這是一起犯罪事件而非罷工事件，該公司又表示當地治安不佳，廠房成為歹徒目標，暴動者皆是外部人士而非員工。

但緯創廠房所在邦，卡納塔卡邦工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）對外稱，此暴力事件可能是緯創與勞務公司和工人之間溝通不良所致。

中央社訪問當地知情人士稱，緯創在印度當地委托了5家勞務中介僱用工人，並按時繳交工資給中介。但最近緯創推動本地化，聘用了印度籍總經理，上任後變更部分人事與勞務中介的關係，領導作風更加強勢。警方正調查此起事件，是否與對新任印度籍總經理不滿有關。

徐遵慈說，今年因為印度疫情嚴峻，許多在印度的台籍管理人員紛紛返台，可能造成無法「實時溝通」之情況，可能也是緯創公司此次發生意外的原因之一。台灣經濟部長王美花今（15日）在立法備詢時稱，此意外僅是個案，印度邦政府也已介入，不會影響到2018年台印簽訂的雙邊投資協議（BIA）執行。

台商轉戰印度的機會及挑戰

在台灣稱為「高鐵之母」，一手打造台灣高鐵的欣陸控股董事長殷琪，過去10幾年來在印度接下許多基礎建設工程訂單，包括德里地鐵、海得拉巴高架路橋等，是最早進入印度的台商之一。

但是2018年，殷琪接受台媒《天下雜誌》訪問卻宣佈該公司退出印度。她解釋原因是，在印度投資基礎建設風險很高，除了棘手的地方貪污問題外，繁文縟節導致很多工程款沒收到，並且因為該國仲裁沒有「調節機制」，因此每一個仲裁都要上法院，費時費力。她說，每個案子動用的備用款最後都超出預算，對營造產業來說風險太高：「在印度可以生存（下去），在（其它）任何地方都可以生存，到月亮都可以。」她笑說。

但是，就台灣來說，除了傳統基礎建設之外，這幾年來，因為美中貿易戰，全球供應鏈開始轉移，許多與美國科技有關的代工廠，也開始搬離中國。台灣電子廠除了遷移回台灣之外，也在深耕數十年的東南亞，特別是越南和印度尼西亞等地擴大投資，印度則是新興市場。

根據台灣官方資料，目前台灣投資印度金額達15億美元，並有105家台商。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 出自台灣的富士康在中國大陸創造了大量就業，最近在印度建廠。

徐遵慈分析，近年來，印度莫迪政府推出「在印度製造」（Made in India）政策，並在2019年宣佈退出「區域全面經濟伙伴協議」（RCEP），轉而在中美貿易戰下，積極參與推動該國電子及信息產業的發展。同時，印度與出口許多高科技電子產品的台灣加速合作，台灣也開始將印度當成重要的貿易伙伴。

2018年，台灣與印度簽訂雙邊投資協議（BIA）。

根據資料，不只是郭台銘旗下的鴻海、台達電、緯創、英業達等台灣電子大廠陸續在印度擴廠或新增投資， 其他台商如紡織業、制鞋廠、輪胎廠商都在印度建廠。