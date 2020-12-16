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時尚：一個可能被忽視的高污染行業
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時尚：一個可能被忽視的高污染行業
12 分钟前
紡織業對環境的影響比航空與航海業更大。從生產、包裝再到運輸，在一件衣服的誕生過程中，排放一直在繼續。原來，快時尚一點也不便宜。
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