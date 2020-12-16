澳大利亞將就大麥被中國加徵關稅向世貿提出申訴

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳洲對華出口佔其出口總量的40%，對中國的糧食出口更是佔到澳大利亞糧食出口總量的70%。

澳大利亞將向世貿組織（WTO）提出申訴，挑戰中國向本國大麥出口徵收關稅的行為。

澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）表示，將於周三（12月16日）晚些時候正式向世貿提出這一申訴，要求審視中國的這一決定。

這是澳洲面對今年以來中國一系列貿易制裁措施所採取的第一個反擊行動。

自從兩國爆發政治衝突以來，北京當局已對澳大利亞牛奶、牛肉、葡萄酒以及其它產品採取了加徵關稅等懲罰措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中澳兩國政府的政治爭端正在嚴重影響兩國經貿關係。

這一系列制裁導致澳洲和最大的貿易伙伴中國關係緊張。澳洲對華出口佔其出口總量的40%，對中國的糧食出口更是佔到澳大利亞糧食出口總量的70%。

本周早些時候，中國官媒稱，中國還將對澳洲第三大對華出口產品燃料煤採取限制措施。

中國政府拒絶對此作出回應。中國政府近期一直指責澳洲「不友好」甚至「敵視」的態度。

尋求第三方裁決

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 燃料煤是澳大利亞主要出口貨物。

中國從今年5月開始對澳洲大麥加徵80%的關稅，這是澳大利亞出口產品今年遭到的來自中國的第一輪制裁。中國稱澳洲大麥構成非法傾銷。

澳大利亞政府對此作出否認，同時指出，自己已反覆向北京提出對話要求，但一直遭到拒絶。

涉及傾銷的官司往往需要耗時數年。但伯明翰表示，澳方別無選擇，這已涉及到價值數十億澳元的貿易。分析指出，在澳中緊張關係之下，澳洲出口中國價值800億澳元的商品中有四分之一遭到威脅。

澳大利亞全國農民聯盟主席辛森（Fiona Simson）在伯明翰宣佈申訴決定後評論說，如果涉及出口燃煤的問題能在新年前得到妥善解決，市場可能會鬆一口氣。「支持全球貿易自由，保護相關規則，這至關重要。」