阿里巴巴因涉嫌壟斷再遭監管部門立案調查

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中國市場監管總局周四（12月24日）宣佈，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施的涉嫌壟斷行為進行立案調查。

該局稱，根據舉報信息，調查阿里巴巴集團實施「二選一」等壟斷行為。

阿里巴巴集團隨即在其官方微博回應，將積極配合監管部門調查，目前公司業務一切正常。

周四早盤，港股阿里巴巴股價跌幅最高近9%。此前，阿里巴巴創始人馬雲打造的另一家萬億級企業螞蟻集團也在中國監管層面前屢屢受挫，不得不取消滬港兩地同時上市的計劃。

為何被調查？

目前已知的信息主要來自官媒新華社報道，該報道稱調查原因是阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 螞蟻集團實際控制人，阿里巴巴創始人馬雲

「二選一」的爭議由來已久。2015年「雙十一」網絡促銷活動後，另一家中國電商巨頭京東就向監管部門舉報，阿里巴巴旗下的天貓商場要求商戶只能在天貓和競爭對手京東之間「二選一」。

2019年，京東以此起訴阿里巴巴濫用市場支配地位。其後，拼多多、唯品會等其他電商平台也加入戰局，申請以第三人身份加入訴訟。

值得注意的是，京東和唯品會背後的重要股東為騰訊集團。事實上，騰訊集團在2014年與奇虎的「3Q大戰」中，要求用戶「二選一」，卸載自家的QQ，或者對手的360。奇虎因此起訴騰訊濫用市場支配地位。不過，兩次審判中，奇虎都敗訴。

阿里巴巴為何此時因「二選一」行為被立案調查尚難以判斷。

但這並非今年阿里巴巴第一次遭到反壟斷調查，12月14日，中國市場監管總局就針對阿里巴巴收購銀泰股權未依法申報違法實施經營者集中案，作出處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

阿里巴巴確定被立案調查的同一日，中國官方媒體《人民日報》發文稱，「此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。」

螞蟻再被約談

雪上加霜的是，同一天，中國人民銀行公告稱，四大監管部門近日將再次約談阿里系的另一家巨頭螞蟻集團。

螞蟻集團隨即表示，收到監管部門的約談通知，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

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11月初，螞蟻集團蓄勢待發，凖備在滬港兩地同步上市，有可能成為全球史上最大IPO；11月2日，該四大監管機構集體約談包括馬雲在內的螞蟻集團高管後；3日上交所即公布暫緩螞蟻集團上市的決定。

短短幾天時間，中國最大的網上金融公司螞蟻集團經歷了高處跌落的痛感。

不僅如此，螞蟻集團還將面臨最新監管規定的制約，未來螞蟻必須思考和調整經營模式，以符合新的監管規定，而即使最終得以上市，估值也勢必影響其估值。

互聯網經濟反壟斷潮

包括阿里巴巴和螞蟻集團，整個中國互聯網經濟都面臨反壟斷壓力。

12月11日召開的中共中央政治局會議，首次明確提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。隨後的中共中央經濟工作會也專門提到了相關反壟斷議題。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，「這個信號是非常嚴厲和明顯的，『敲打』的意味很強，層級越來越高。高層一直在呼籲創新，但一些資本不專注於創新，總是想逃避監管收割韭菜。」

官媒也發聲直指互聯網企業間掀起的社區電商熱潮——「掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為，別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。」

「巨頭都在弄社區買菜，其實就是用自己對流量、對生態的壟斷，依靠補貼獲取市場地位，最後通過提價來賺錢。」交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，這對中國的科技進步是沒有幫助的，要把資金投入到創新、投入到基礎科學研究上去，這才是中國未來解決技術卡脖子的關鍵。