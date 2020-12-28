英國智庫稱新冠疫情將令中國提前至2028年登頂世界最大經濟體

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國可能成為2020年唯一正增長的主要經濟體。

一項研究報告稱，中國將會在2028年或之前取代美國，成為世界最大經濟體，比此前預計早五年。

總部位於英國的經濟與商業研究中心（CEBR）稱，中國對於新冠疫情的「精明」處理，將會在未來數年中贏得相對於歐美的經濟增長優勢。

與此同時，印度被預測至2030年會成為世界第三大經濟體。

經濟與商業研究中心於每年12月26日發佈它的世界經濟排行榜。

雖然中國是第一個受到COVID-19衝擊的國家，但是它通過迅速和極端嚴格的行動控制住了疫情，意味著它不需要像歐洲多國一樣反覆實施令經濟癱瘓的封鎖令。

因此，與其他主要經濟體不同，中國可以在2020年避免經濟衰退，預計今年有2%的經濟增長。

相比之下，美國作為全世界疫情最嚴重的地方，其經濟在數據上受到極大的打擊。疫情在美國造成超過33萬人死亡，有約1850萬宗確診病例。

美國經濟的受破壞程度得到了貨幣政策和巨額財政刺激措施的緩衝。

「一段時間以來，全球經濟的大致主題一直是美國與中國之間的經濟與軟實力對抗，」經濟與商業研究中心的報告這樣寫道，「COVID-19全球大流行以及相應的經濟後果肯定令這場對抗向對中國有利的方向傾斜。」

該報告稱，2021年後疫情時期的一次強大反彈之後，美國經濟將會在2022至2024年間以每年1.9%的幅度增長，然後減慢到1.6%。

相比之下，中國經濟則被預測會保持5.7%的年度增長直至2025年，然後在2026至2030年間有4.5%的年度增長。

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中國在世界經濟當中的佔比從2000年僅3.6%上升到現在的17.8%；而該報告指，中國至2023年將會成為一個「高收入經濟體」。

經濟與商業研究中心副主席道格拉斯·麥克威廉姆斯（Douglas McWilliams）說，中國經濟不僅是得益於較早控制住了COVID-19疫情，而且還有針對象高端製造業等產業制定的大膽政策。

「他們似乎是試圖在一個層面上是集中控制，但是在其他領域又是一個頗為自由的市場，」他向BBC表示，「而幫助他們在特別是科技等領域向前邁進的正是自由市場的部分。」

不過，在財政的意義上，即使在中國成為世界最大經濟體之後，中國人均水平仍然會比美國人窮得多，因為中國的人口比美國多四倍。

報告的其他預測

脫歐之後的英國經濟將會在2021至2025年間每年增長4%，然後在2026至2030年間年增長1.8%（2020年的英國將會經濟萎縮）

印度在2019年取代了英國成為第五大經濟體，但是由於全球疫情的衝擊又再次滑落到英國之後；CEBR表示，印度要到2024年才會再次取代英國