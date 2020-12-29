中國反壟斷：從創新者到收租者的反思

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過去20年間，中國互聯網企業快速發展，依托龐大的中國市場，成長出阿里巴巴、騰訊、百度、美團、京東、字節跳動等可以匹敵歐美互聯網巨頭的大公司。

今年11月，從螞蟻集團暫停上市開始，互聯網巨頭們面臨中國監管層反壟斷的密集火力，其中阿里巴巴首當其衝。

專家認為，原本創新能力極強的互聯網企業，逐漸做大為平台經濟，形成市場擠出效應，遏制創新能力，損害了市場競爭秩序，對整體經濟負面影響超過正面，因此招致監管注意。

「反壟斷風暴」

如果說12月的中國颳起「反壟斷風暴」或許並不為過。從高層喊話，到監管行動，中國互聯網巨頭們不得不節節後退。

12月11日召開中共中央政治局會議，首次明確提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。

3天後，市場監管總局就向阿里巴巴、騰訊等開出三張反壟斷罰單，還表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」。

12月15日，金融監管層也站出來——中國央行金融穩定局局長孫天琦公開表示，互聯網平台存款模式屬「無照駕駛」的非法金融活動。

3天後，螞蟻集團就公告稱已經主動下架平台上的互聯網存款產品。京東金融、陸金所等多家頭部互聯網金融平台快速跟進，相繼下架銀行存款產品。

中國銀保監會主席郭樹清則將矛頭指向互聯網金融機構的信貸產品，稱其誘導過度消費，引發一系列社會問題。作為回應，12月23日，螞蟻集團花唄近期降低部分年輕用戶額度，倡導更理性的消費習慣。

一波未平一波又起。12月22日，消費領域接棒，繼續反壟斷。市場監管總局舉行規範社區團購秩序的「行政指導會」，阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等今年在社區團購砸入重資的互聯網公司都參會。

此起彼伏的監管動作在12月24日達到「高潮」——這一天，央行等金融監管機構宣佈再次約談螞蟻集團；同時，市場監管總局宣佈對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。

強力政府與驚弓之鳥

半個月的密集動作，讓阿里巴巴在股票市場吃不消。上周港股兩個交易日共累計蒸發市值逾8300億港元，24日在美股大跌13.3%。本周一（28日）收盤時跌幅達8%，為7月初以來收市最低，單日市值蒸發近3940億港元。

信誠證券聯席董事張智威稱，中國當局指阿里巴巴涉嫌壟斷，同時螞蟻也被針對，對公司是雙重打擊，因此應該還要繼續下跌，可能跌穿200港元水平。

值得注意的是，監管風暴來襲下，互聯網巨頭們似乎成了「驚弓之鳥」。上述諸多動作背後，監管層大多只在喊話，尚未正式出手，互聯網公司已經開始主動大幅收縮。

「相比歐美，中國有強力政府，可以與科技巨頭對抗，甚至讓他們公開道歉、『自我整頓』等。中共要顯示出自己才是最大的玩家，科技巨頭們則相形見絀。」諮詢公司博達克（BDA）董事長鄧肯·克拉克（Duncan Clark）向BBC中文表示。

鄧肯·克拉克認為，雖然中共需要科技巨頭們的效率來提升消費，也不想從根本上降低科技上的創新能力，但關於國有企業在經濟中主導地位的討論，總感覺有種風險——長期而言中國希望統治這些公司，即便這僅僅是企業家和投資者的感覺。

「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量」

圖像來源，Reuters

互聯網領域津津樂道「賽道理論」——新的商業模式意味著一條新賽道，大大小小科技公司競逐其上，攻城略地，最後贏者通吃。從電商、團購、外賣、短視頻、共享汽車、共享單車等等無不如此。

2012年，在疫情打擊下，中國意外浮現出一條新賽道——社區團購。消費者在疫情中習慣通過這種方式購買生鮮食品和日用品，疫情後習慣依然延續。

今年下半年，大量互聯網巨頭撲向這個賽道，阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴都砸下重金在這條賽道上開疆拓土。除了用高薪快速聚集人才，巨頭們不約而同地選擇了他們熟悉的手段——補貼。

比如，滴滴出行CEO程維對旗下社區電商業務表示，「投入不設上限，將全力拿下市場第一名」。中國媒體報道，平均一家巨頭在每個省每月虧損3000-4000萬元。大量蔬菜生鮮和日用品，在補貼之下出現0.9元一斤，甚至0.1元一斤的秒殺價。

通過「燒錢」來跑馬圈地，在中國的互聯網商戰中反覆上演，遠的有滴滴和快的，摩拜和ofo，近的有拼多多的百億補貼計劃。

但在疫情衝擊下，中國經濟受傷不輕，尤其是菜販、社區小店等微型經濟，社區團購的補貼大戰，恰恰傷害了這些弱勢群體。因此輿論批評聲四起。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，巨頭都在弄社區買菜，卻沒有把錢投到基礎科學研究上去，老是在流量和「最後一公里應用」上做文章，其實就是用自己對流量、對生態的壟斷，依靠補貼獲取市場地位，最後通過提價來賺錢。

中國官媒也加入聲討之列。《人民日報》發文稱「掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為，別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。」

反思互聯網經濟

早期的阿里巴巴無疑是創新者，從無到有地開創了中國最大的「B2C」和「B2B」電商平台，以及中國最早的電子支付平台支付寶，再到阿里雲，接連推出顛覆式創新。但不斷有批評聲認為，阿里巴巴從創新者逐步變成壟斷者。

鄧肯·克拉克不願用「壟斷者」的說法，而委婉地用「市場主導者」。他是暢銷書《阿里巴巴:馬雲和他的102年夢想》的作者。

作為阿里巴巴的長期觀察者，他認為，「從創新者到市場主導者的轉變，先是企業家們感受到的，大概從10多年前開始，初創企業不得不苦於接受阿里投資還是騰訊投資的問題，從短視頻、電子商務到出行和外賣，都出現這種現象。我們看到兩個帝國的浮現。」

一條條互聯網賽道上，領先者背後往往能看到阿里巴巴和騰訊的身影。通過高強度投資，兩家公司逐步構建起各自的商業疆域，中國排名前30的App中，超過20個都來自兩家巨頭。據估算，阿里系和騰訊系的企業市值都達到10萬億的超大規模。

這使中國的創業者面臨一個難題——要麼接受阿里或騰訊的投資被收編，要麼等待阿里和騰訊攜巨資入場與自己競爭。最近的例子就是社區團購，早在該領域立足的興盛優選，旗下員工被巨頭們數倍於己的工資挖走，在巨頭們補貼之後，自己的價格不再有競爭力。

「壟斷是市場經濟的天敵，更是創新發展的天敵，而監管不是，」中原銀行首席經濟學家王軍稱，世界各國的監管經驗都表明，對壟斷資本的監管從來都是從嚴為佳，而不是放任自流，更不能任由壟斷資本特別是數字寡頭凌駕於法律和監管之上。

當互聯網經濟觸及金融——監管似乎變得更為急迫。鄧肯·克拉克提到，螞蟻集團相比其他互聯網公司不一樣，實際上它更像一家金融科技公司，甚至是金融公司。而在金融領域必須對消費貸等業務進行監管，因為觸及貨幣體系和更廣泛的金融穩定問題，科技公司的「規模經濟」優勢和監管層要求的避免風險過度集中、以及要有足夠資本支撐貸款等實際需求之間存在根本性矛盾。