中國和歐盟即將達成歷史性投資協定 解除投資限制開放市場

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據媒體報道，歐盟委員會和中國即將達成一項期待已久的商業投資協定。

預計將於本周敲定的協定，將使歐洲企業更好地進入中國市場，並改善競爭條件。

有關這項投資協定的談判始於2014年，但由於一些分歧，談判多年來一直陷入僵局。隨著美中之間日益緊張的貿易關係可能幫助中國轉變了立場。

長期以來，中國一直對允許外企在中國市場獲得更多准入持謹慎態度，並對外企的經營施加了各種限制。例如必須要分享技術，不少行業要求外企必須與本土企業合資經營。

這份協定有望解除這些限制，給予歐洲公司與在歐洲的中國公司一樣的自由。

「即將結束」

「會談即將結束。看起來不錯。只剩下一些小細節需要敲定，」一位了解會談情況的歐盟官員告訴路透社。

在有關這份協定的談判緊鑼密鼓地展開前不久，英國和歐盟剛在12月24日宣佈達成了英國脫歐後的貿易協議。

據報道，中歐投資協定的簽署將使中國向歐盟企業開放製造業，以及建築、廣告、航空運輸和電信行業，並在一定程度上開放雲計算。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普執政時期，歐盟國家和美國的伙伴關係惡化。

其中一個徵結是，中國要求作為回報進入歐盟的能源市場，但這遭到部分成員國的反對。考慮到國家安全的敏感性，該協議預計將使中國在對等基礎上獲得歐盟可再生能源領域的一小部分准入。

該協定還旨在消除歐盟企業在華投資的障礙，比如合資企業要求以及對部分行業外資佔股比例的限制。

德國總理默克爾一直是這份協定的主要推動者，它預計能讓德國大型車企受益頗多。德國是歐洲理事會的輪值主席國。本月中旬，其已將一份126頁的草案送各成員國傳閲。

據路透社報道，歐盟官員們稱，歐盟各成員國駐布魯塞爾的大使們周一（12月28日）討論了該協議，沒有國家對此有任何重大異議。

一旦雙方達成預期的協定，它還需要幾個月時間被轉化為法律條文，並經過歐洲議會的批准，這一過程可能要持續到2021年下半年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在中美陷入緊張關係之際，中國外交部長王毅在今年8月密集訪問挪威、法國、意大利等國。

中國外交部發言人汪文斌周二稱，在中歐雙方共同努力下，這一段時期談判不斷取得重大進展，前景可以期待，「希望協定能夠早日修成正果」。

「中歐投資協定談判是當前中國經貿關係當中最重要的議程，」他在外交部記者會上稱。

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勞工權利

周一，歐盟委員會報告了與北京方面談判的進展，包括中國勞工權利權利這一核心問題。

這是一個爭議性的問題。此前有報道稱，中國利用大量新疆地區被拘押的維吾爾族穆斯林進行強迫勞動。北京否認了這些指控。

根據該協議，中國被要求承諾遵守國際勞工組織（International Labour Organisation）關於強迫勞動的規定。

歐盟與中國的這一協議預計將與美國當選總統拜登（Joe Biden）的新政府產生摩擦。本月早些時候，歐盟公布了一項跨大西洋戰略，其中敦促美國與其合作，以應對中國帶來的「戰略挑戰」。

被拜登提名為國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）上周在推特上轉發了中歐協定的新聞並公開寫道，拜登政府「歡迎盡早與我們的歐洲伙伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。

自2018年以來，中國和美國陷入貿易戰。特朗普政府將一些中國科技公司視為國家安全的威脅。

由於中國在香港實施國安法等問題，歐盟與中國的關係今年也一直很緊張。歐盟國家指責中國傳播有關新冠病毒的虛假信息也讓北京惱火。