2021經濟展望：疫苗仍是關鍵 復蘇與代價並存

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站在2021年初，回看過去一年，會發現一個奇怪的現象——疫情打擊下，數以千萬計的人失去工作，同時股票市場強勢回暖，迅速收復失地；疫情最早爆發在中國，但二季度經濟已經開始復蘇，歐美卻度過一波又一波疫情和封鎖，經濟始終跛腳前行。

展望新一年，經濟很可能出現更大的不平衡——層出不窮的疫苗讓人們看到「隧道盡頭有光」，但是抵達盡頭的順序有先有後，發達國家已經開始陸續接種疫苗，而其他國家很可能將花費一整年時間才有能力接種，繼續受困於疫情。

「後疫情時代」經濟會展現什麼樣的復蘇前景？施羅德投資管理首席英國資產研究院蘇·諾福克形容為「像開車一樣——讓你的目光鎖定在地平線，而不是眼前的小坑」。

BBC中文採訪和梳理了國際組織、金融機構和諮詢公司發佈的預測和報告，試圖研究2021年的經濟復蘇會以何種方式展開。

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陰雲密布的2020

過去一年，經濟領域與衛生領域一樣，陰雲密布。

經濟合作與發展組織（OECD）發佈的全球經濟展望報告表示，2020年，全球GDP下降了4.2%。其中全球最主要的20個經濟體中，美國、韓國和俄羅斯經濟增長率分別預計為-3.7%、-1.1%和-4.3%，而歐盟、日本和印度更為嚴重，分別為-7.5%、-5.3%和-9.9%。

中國的增速雖然只有1.8%，但成為2020年僅有的實現正增長的經濟體。

不過復蘇的跡象似乎已在股市顯現。摩根資產管理的報告認為，股市已自2020年3月的低位錄得強勁升幅，美國股票的反彈大部分來自疫情中受益的科技及健康護理行業。「我們相信，世界各地股市的相對表現已反映出2020年及2021年穩定的盈利復蘇。這表明，相比於過去六個月的急劇反彈，2021年的股市回報應逐步回復正常。」

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 研究人員在疫苗研發過程中。

疫苗成為經濟復蘇的決定性因素

在大部分機構看來，2021年經濟復蘇的步伐的快慢取決於疫苗普及的速度。

「疫苗將力挽狂瀾。」投行高盛的展望報告認為，人們陸續在明年春夏對新冠病毒產生免疫力，預計旅遊、住宿和餐飲服務等受重創行業的經濟活動將大幅反彈。

摩根也認為，2021年的經濟格局將繼續由疫情主導——各國政府控制疫情的速度，將在很大程度上決定未來一年經濟上的贏家與輸家。

高盛則提醒，全球最大的三個經濟體G3（美國、歐洲、中國）中，預計美國和歐洲的GDP增速將提振約2%，大多數新興經濟體獲益時間較晚，而中國由於已基本擺脫疫情影響，獲益程度要相對小得多。

柏瑞投資則表達了比較悲觀的看法——「多數專家預期將要等到2021年底，當足夠多比例的民眾達到免疫後，經濟活動才會完全恢復正常。這代表許多以服務為主的經濟活動在明年仍將受到壓抑，拖累經濟快速且全面復蘇的步調。」

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新政治

「『3P』因素，即疫情、政治與政策（Pandemic, Politics & Policy）將持續主導2021年經濟與市場展望。」柏瑞投資的報告稱。

就政治而言，美國總統大選是2020年最大的政治變數，但潛在政策改變的全貌可能將得等到2021年才會明朗化。

其次，英國脫歐終於、且真正將在2021年實現，然而「無實質協議脫歐將持續壓抑英國與歐盟的經濟表現」。

同樣影響經濟的政治事件還有德國與法國的大選。柏瑞投資認為，「在未來18個月內，我們不僅會看到美國新政府的上任，也可能在德國與法國等二個歐盟重量級成員國當中，看到未經考驗的全新政府。這是我們認為當前政策主導的市場中，最可能出現的潛在風險。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年12月28日，一名男子走過中國上海公園的雕塑。

亞洲主導復蘇

在疫情控制上，亞洲國家表現優於歐美國家，因此多家機構都認為亞洲將主導這一輪的經濟復蘇。

經濟合作與發展組織（OECD）預測，2021年全球將迎來一輪復蘇性增長，在2022年的後疫情時代，G20成員國之中，經濟增長率最高的三個國家分別是印度尼西亞、中國和印度，分別達到5.1%、4.9%和4.8%。

中國銀行研究院發佈《2021年經濟金融展望報告》甚至認為，在全球經濟整體低增長的格局下，區域表現將有所分化，全球經濟和貿易重心將加速向亞太轉移。

代價和風險

在大部分機構看來，疫苗普及需要時間，復蘇的進程短期內依然有可能被新一波疫情打亂。然而，更長遠的風險可能還是來自金融領域。

疫情席捲全球，各國央行與財政迅速介入，貨幣政策和財政刺激雙管齊下，來支撐市場與經濟。

「但這並非完全沒有代價。」柏瑞投資認為，政府債務將在刺激政策正式實施後明顯高漲，在多數發達國家中，政府債務佔GDP的比例往往超過100%。

而2008年的同樣進行大幅刺激，造成了2012年發生在歐洲的主權債務危機。在中國則造成「四萬億後遺症」。

中國銀行研究院院長陳衛東認為，空前的財政政策。估計2021年公共債務會繼續上升，這可能導致一些國家的主權評級下降，債務可持續是個問題。還有超級寬鬆的貨幣政策風險，這種政策一方面積累債務，一方面政策逆轉時會帶來重大風險衝擊。

中國：一枝獨秀

中國經濟在2020年已經實現一定程度的復蘇。摩根資產管理認為，2020年第二季以來的經濟反彈證明，中國控制疫情的能力讓企業及消費者逐步恢復正常。「我們預期，中國在2021年將繼續引領環球經濟復蘇。」

不過中國在2021年的復蘇之路可能不是一路上揚。國盛證券分析，從2020 年類「對勾型」變為2021 年的類「倒勾型」，預計2020 年四季度有望達到甚至超過6%，全年可實現2%左右的正增長GDP 增速；2021 全年GDP 實際增速為9.2%，四個季度當季增速分別為19%、8.4%、6.6%、5.5% ；2021 年名義GDP 增速有望高於11%。

施羅德資深新興市場經濟師大衛·瑞斯（David Rees）表示，新冠疫情對中國經濟的影響可以用「先入先出」概括。「繼2020年按年增長 2.1% 的經濟預測過後，我們預料中國經濟將於2021年增長9%。」

相比施羅德和國盛預測的超過9%增長率，星展銀行（DBS）的預測相對保守，但也達到7%。