波音與美國司法部達成25億美元和解協議 結束對737 MAX墜機的刑事調查

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 737Max於2020年12月在美國重新服役。

美國波音（Boeing）公司已同意支付25億美元（約18億英鎊），就司法部的刑事調查達成和解，並承認該公司員工在有關737 Max 飛機的安全問題上欺騙了航空監管機構。

美國司法部表示，該公司之前選擇「利潤多於誠實」的做法，阻礙了對涉及兩起致命墜機事件飛機的監督。約有5億美元將會賠償給在空難喪生共約346人的家屬。

波音公司表示，該協議承認該公司過去是如何「失敗」的。該公司首席執行官卡爾霍恩（David Calhoun）說：「我堅信，接受這項協議，對我們來說是必須要做且正確的事。這也承認了我們過去沒有達到我們的價值和期望。」

「這項決議嚴肅地提醒我們公司所有人，對監管機構的透明度義務是多麼重要，且證實了若我們任何一個人沒有達到這些期望，公司將面臨的後果。」

「欺詐與隱瞞行為」

美國司法部表示，波音公司的官員之前隱藏了有關自動飛行控制系統（MCAS）變更信息，而經調查，該系統與2018年和2019年分別在印尼和埃塞俄比亞的兩起墜機事件有關。

MCAS系統信息的變更，使飛行員在訓練流程中缺乏有關的詳細信息，系統基於錯誤的數據改變飛機駕駛的指令，迫使飛機在起飛後不久俯衝，之後造成意外。

美國司法部又說，波音公司六個月沒有與調查人員合作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年9月波音737Max 被美國航空管理局禁飛後，華盛頓州格蘭特縣國際機場停機坪上泊停著各國航空公司的737 Max。（資料圖片）

代理助理總檢察長伯恩斯（David Burns）說：「印尼獅航610和埃塞俄比亞航空302的悲慘墜機，暴露了世界領先的商業飛機製造商之一，他們員工的欺詐和說謊行為。」

「波音公司的員工通過隱瞞來自美國聯邦航空局（FAA）有關其737 Max飛機運行的重要信息，並極力掩蓋其欺騙手段，選擇了贏利而非坦率的道路」。

根據該協議的條款，波音公司被控以一項串謀欺騙美國的罪名，但如果該公司繼續遵守該協議，這樣控訴會在三年後被收回。

和解金額的大部分（17.7億美元）將付給該公司的航空公司客戶，這些客戶在墜機事故後受到飛機停飛的影響，其中一些金額已經支付。該公司還同意支付2.436億美元的罰款。

但是，來自埃塞俄比亞航空墜機事故的受害人律師表示，該協議不會停止他們對波音的民事訴訟。受害人律師團發出一份聲明說：「有關這項協議中的指控，只是波音公司不當行為的冰山一角：波音支付數十億美元希望避免刑事責任，以阻止家屬與他們在法院的訴訟。」

他們又補充說，美國聯邦航空局「在解決所有飛機缺陷，並且經過透明和獨立的安全審查之前，不應允許737 Max重新起飛。」波音公司則表示，對737Max的擔憂已經解決，並於2020年12月在美國重新服役。

分析

BBC商務記者西奧·萊格特（Theo Leggett）

對波音公司的指控是，其員工使用「誤導性陳述」：提供一半事實以及「漏報」，欺騙負責維護美國航空安全的監管機構。

在此情況下，可以說該公司相對輕鬆地逃出了法網。它避免了被起訴，雖然解決方案的很大一部分涉及對其他航空公司的賠償，但無論如何，它最終恐會支付相當的賠償金額。

無疑，該公司希望利用此協議，為這個航空史上最受創傷的事件之一設下停損點。

然而，當737 Max再次出現在天空時，對波音和美國聯邦航空局的檢視不大可能就此停止。