馬斯克成為全球首富之路

美國企業家馬斯克是太空公司SpaceX和電動車生產商Tesla的創辦人。

這兩家公司讓他擊敗網絡零售商亞馬遜的老闆傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），成為全世界最有錢的人，但他的出身十分平凡。