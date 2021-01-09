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馬斯克成為全球首富之路
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馬斯克成為全球首富之路
5 分钟前
美國企業家馬斯克是太空公司SpaceX和電動車生產商Tesla的創辦人。
這兩家公司讓他擊敗網絡零售商亞馬遜的老闆傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），成為全世界最有錢的人，但他的出身十分平凡。
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