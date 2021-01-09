伊隆·馬斯克的六大商業成功秘訣

賈斯汀·羅拉特（Justin Rowlatt）

BBC記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊隆·馬斯克令人震驚的商業成功背後是什麼秘密？

伊隆·馬斯克（Elon Musk）剛剛取代亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos），成為世界上最富有的人。

作為電動汽車公司特斯拉（Tesla）及SpaceX的創始人，他的資產淨值在特斯拉股價上市後已經超過1850億美元。

他的成功秘訣是什麼呢？在幾年前，我曾經花將近一個小時的時間專門與他探討這個問題。為了紀念他的這一新的里程碑，我們決定重新拿出這個採訪與你進行分享。以下便是伊隆·馬斯克對於商業成功的建議。

1. 這無關金錢

這絶對是伊隆·馬斯克對商業態度的重中之重。

他在我2014年與他的採訪中表示，他並不知道自己多有錢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一台特斯拉Model X 90D車在布魯塞爾一個貿易展上展出。

「這並不是像哪裏有一疊現金那樣，」他稱。「我真的只是在特斯拉、SpaceX和SolarCity有一定數量的表決選票，而市場對這些選票賦予了價值。」

「如果是以一定的道德及良好的方式取得的話」，他不反對追求財富，但他表示這並不是他前進的動力。

的確，這種方法似乎奏效了。

2014年當我們交談時，這位在現實中啟發小羅伯特·唐尼（Robert Downey Jr）對「鋼鐵俠」（Iron Man）托尼·史塔克（Tony Stark）進行刻畫的巨頭身價可能在100億美元左右。

他的電動汽車公司特斯拉表現尤其出色。去年一年間，特斯拉的股價不斷飆升，市值超過7000億美元。用這些錢你可以買下福特（Ford）、通用汽車（General Motors）、寶馬（BMW）、大眾汽車（Volkswagen）以及菲亞特克萊斯勒（Fiat Chrysler），剩下的錢還足夠你買下法拉利（Ferrari）。

但今年50歲的馬斯克並不打算以有錢人的身份告別這一生。他稱自己大部分的財富都將用於在火星上建造一個基地，如果這個項目會耗費他終身積累的財富，他都不會感到意外。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據稱，小羅伯特·唐尼在扮演「鋼鐵俠」時參考了馬斯克作為靈感。

事實上，像比爾·蓋茨（Bill Gates）一樣，他或許會認為，臨終前還有數百億存款會是一種失敗，因為這意味著他並沒有將這筆錢用在對的地方。

2. 做你熱愛的事情

要想知道伊隆·馬斯克認為成功的關鍵是什麼，那個火星基地可以給我們一些線索。

「你想要未來的事情可以變得更好，」他告訴我。「你想要這些新的、令人激動的、可以讓生活變得更好的東西出現。」

SpaceX就是一個例子。他告訴我，之所以成立這家公司，是因為他對美國的太空項目感到失望，覺得他們的野心不夠大。

「我一直期待我們可以衝出地球，放一個人在火星上，在月球上有一個基地，還有，你知道，頻繁的軌道飛行航班，」他說。

當這些沒有實現時，他想到了一個「火星綠洲任務」的主意，這個項目旨在將一個小型溫室送到火星上。他想要通過這個設想再次引發人們對太空的激動之情，並說服美國政府增加太空總署（NASA）的預算。

而當他試圖開始推進時，他意識到，問題並不在於「缺乏意志，而是缺乏方法」，當時，太空技術的價格遠遠超出它本應需要的價錢。

然後，全世界最便宜的火箭發射業務便應運而生了。

重要的是，這個業務的出發點並不是為了賺錢，而是讓一個人登上火星。

馬斯克告訴我，他認為自己是一名工程師，而非投資人。他說，每天早上讓他起牀的動力是對解決技術問題的渴望。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 去年12月，SpaceX「星舟」火箭在該公司位於德克薩斯的一座設施內為發射測試做凖備。

而他衡量自己進步的標凖正是這種渴望，而非銀行裏的美元。他知道，每當自己的生意攻克了一個障礙，便會幫助其他每一個正在試圖解決同一問題的人，而且一勞永逸。

正是因為這樣，在我們見面之前，他剛剛宣佈將會開放所有特斯拉的專利，以便加快全世界電動汽車的發展。

3. 不要害怕雄心壯志

伊隆·馬斯克的諸多生意中讓所有人都震驚的一點在於，這些設想多麼大膽。

他想改革汽車行業，殖民火星，在真空隧道中建造超快列車，把人工智能（AI）整合到人腦中，並顛覆太陽能和電池產業。

這其中有共性。他所有的項目都在某種程度上是一種未來主義的幻想，你或許可以在上世紀80年代早期的兒童雜誌裏找到這些內容。

舉個例子吧，他的隧道生意叫做「無聊公司」（Boring Company）。

馬斯克受到了幼時在南非接觸到的書籍和電影的啟發，他自己對此毫不掩飾。

這也正是他的第三個商業建議——不要退縮。

他相信，大多數公司的激勵結構是建立在不高的野心之上的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為2019年，一座位於上海的正在施工中的特斯拉工廠（資料照片）。

他表示，有太多「增量主義者」的公司了。「如果你是一個大公司的CEO，你想要的是一種溫和的改進，這樣如果需要花費的時間超出預期，效果還不太好的話，也沒人會責怪你，」他對我說。你可以說這不是我的錯，而是供應商的錯。

他認為，如果你膽大，想要一個真正的突破式的進步，但不奏效，你絶對會被解僱。他稱這是為什麼大多數公司都聚焦在既有產品的基礎上進行小型改進，而非敢於暢享一種全新的事物。

所以，他的建議是，一定要做他所謂的「會有意義的事情」。

在馬斯克自己認為的有意義的事情中，有兩件事引人注意。

圖像加註文字， 有人把伊隆·馬斯克形容為科技怪俠。他展示的腦機對接小豬又受到全球科技界關注。

首先，他想要加速從化石燃料的過渡。

對此他是這麼說的：「我們正在利用深層油氣田，這些油氣天從寒武紀起便從未見過光。如果一個東西最後一次見到光的時候是一個最複雜的生物體是一塊海綿的時代，你真的必須要質疑，這到底是不是明智之舉。」

第二，他想要通過殖民火星及「讓生命跨越行星」確保人類物種可以長期存在。

正如我說的那樣，要立雄心壯志。

4. 凖備好承擔風險

這一點是顯而易見的。

要想做得好，你必須要有資產投入，但伊隆·馬斯克承擔的風險超過了大多數人。

截至2002年，他已經賣掉了自己前兩家公司的股份，這兩家公司分別是名為「Zip2」的城市指南網絡平台以及網上支付平台PayPal。他當時不過30出頭，銀行裏有近2億美元存款。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在許多城市，可以見到越來越多的電動車充電樁出現。

他說，自己當時的計劃是把一半財產用於商業，保留另一半。

但事與願違。當我見到他時，他才剛剛走出商業生涯中最黑暗的一段時間。

他的幾家新公司面臨各種創業初期的困難。SpaceX的前三次發射均以失敗告終，特斯拉遇到了各種生產、供應鏈和設計問題。

然後，金融危機爆發了。

馬斯克稱，他當時面臨一個嚴峻的選擇。「我可以留住金錢，然後這些公司絶對活不下去，或者把我剩下的錢投進來，說不定還有一線機會。」

他一直往裏面投錢。

他告訴我，他的債務一度逼迫他不得不以向朋友借錢維持生計。

破產的前景是否讓他害怕了呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 馬斯克成為全球首富之路

他說，並沒有。「我的子女或許將不得不去類似公立學校上學。在我看來這不算什麼，我上的就是公立學校。」

5. 忽略評論家

真正讓他感到震驚的是，許多專家和評論人士利用了他的煎熬。顯然在2014年時他仍然對此感到十分難過。

「自由派的幸災樂禍真的讓我很震驚，」馬斯克說。「有許多博客一直在等著特斯拉倒閉。」

我提出，或許之所以有人想要看到他失敗，是因為他的野心顯得有些自大。

他不同意這種看法。「我認為如果我們說我們一定會做到這樣，而不是說我們想要做到這樣，我們會為此盡最大努力，那才是自大。」

這也正是馬斯克商業成功課的第五點——不要聽評論家的話。

他對我說，他創辦SpaceX和特斯拉的時候並不認為這兩家公司會真正賺錢，事實上，也沒有其他人認為它們會賺錢。

但他忽略了那些末日論者的話，還是繼續向前推進。

為什麼呢？要記住，這是一個以他解決的問題的重要性判斷成功與否的人，他的標凖並不是賺到了多少錢。

想想這會讓人感到多麼自由。他並不擔心別人會因為他的巨額債務覺得他傻，他在乎的是實踐重要的想法。

這讓做決定的過程變得簡單了許多，因為他可以專心處理他認為真正重要的事情。

而市場似乎也喜歡他在做的事情。

10月，美國投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）對SpaceX做出了1000億美元的估值。

SpaceX已經改變了太空飛行的經濟學，但或許會讓馬斯克最為驕傲的是，他的公司是如何重振美國太空項目的。

去年，他的載人龍（Crew Dragon）太空船將六名宇航員送上了國際太空站，這是2011年太空總署的航天飛機退役之後首次有宇航員發射任務在美國本土進行。

6. 享樂

如果你遵循這個建議，再加上一點運氣，你也會變得不可思議得富有及有名。在這之後，你可以開始融入外部世界了。

伊隆·馬斯克是有名的工作狂。為了讓特斯拉Model 3的生產正常運轉，他每周工作120個小時。但自從我們見面以來，他似乎一直在過著享樂的生活。

由於誹謗訴訟、直播時吸大麻，以及在社交媒體上口無遮攔，他引發了一些爭議。

2018年，他在推特上宣佈計劃將特斯拉私有化，為此他捲入了與美國金融監管機構的麻煩。當新冠疫情迫使特斯拉叫停在舊金山灣區工廠的生產時，他還成為了新冠封鎖措施的堅定反對者。

他在推特上稱，病毒帶來的恐慌是「愚蠢的」，稱居家令是「強制監禁」，還說這些做法是「法西斯」，侵犯了憲法賦予的權利。

去年夏天，他宣佈，計劃賣掉自己所有的有形財產，說他們「是負擔」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬斯克2002年創辦SpaceX公司，研發人類太空旅行工具

之後幾天，他又在推特上向全世界宣佈，他剛出生的兒子將被命名為「X Æ A-12 Musk」。

然而，他不可預測的行為似乎並沒有影響他的事業，這名企業家仍然像以前一樣雄心勃勃。

去年9月，他宣稱特斯拉會在三年內擁有一款「令人激動的」車型，價值2萬5千美元。他還說，不久後特斯拉所有的新車都將可以完全自動駕駛。

他的2020年以12月的一劑重磅結尾。SpaceX測試了其運載火箭「星舟」（Starship），他們希望通過這個火箭將人類送上火星。

在點火六分鐘後，這個重型火箭在著陸時爆炸。