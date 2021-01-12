BBC展望2021年科技新趨勢：無人商店和自動駕駛車

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大型科技公司2021年面臨哪些挑戰？

全球科技界發展日新月異，新的一年裏科技業還有哪些新的發展趨勢呢？

臉書、推特、蘋果、谷歌和亞馬遜等全球大型科技公司2021年將受到更大的管制壓力，尤其是美國和歐洲等國都已經開始質疑大型科技公司所掌握的競爭優勢。

由於全球新冠疫情的影響，遠端工作和網絡連線的領域將得到進一步的發展，在家工作將變得更為容易和安全可靠。

科技巨頭

對臉書、推特、蘋果、谷歌和亞馬遜等科技巨頭而言，2021年將是充滿挑戰的一年。

美國聯邦監管部門和許多州政府已經在調查臉書一系列的收購案是否有違反商業競爭法。

歐盟也在不久前推出數字服務和市場法草案，相關法律法規可能攸關大型科技公司如何受到歐盟的監管。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜的市場主導地位引來許多質疑

大型科技公司目前都在看美國候任總統拜登上台後，新政府會如何處理大型科技公司的監管問題。

拜登過去對大型科技公司的態度一直是不甚滿意，尤其是臉書等社交媒體，他認為社交媒體也需要為使用者發表的違法或冒犯性內容負某種程度的責任，這與現行的法律規定不同。

一些大型科技公司也受到要求分拆的呼聲，尤其是谷歌，去年10月美國政府已經控告谷歌在網絡搜索和網絡廣告上獨佔鰲頭違反競爭法，

除了競爭法之外，美國也可能在隱私資料方面採取行動，加州已經實施隱私資料法，但有呼聲要求採取全國性的立法政策。

航天科技

圖像來源，ROLLS-ROYCE 圖像加註文字， 電動飛機將挑戰最快速度紀錄

對航天工業來說，去年是糟糕的一年，由於新冠疫情全球航空界受到重創，飛機訂單不是取消就是推遲。

但是全球兩大飛機製造商都利用這個機會專注研發工作，發展對環境影響較小的新飛機，空中客車公司去年9月就宣佈3款氫動力設計概念。

今年，空中客車公司還可能會和德國、法國、西班牙和意大利等國簽約發展大型無人機，預料最早可以在2025年進行試飛。

與此同時，羅爾斯·羅伊斯也在發展電動飛機，並寄望能達到300英里的時速，打破電動飛機的速度紀錄。

零售業的革新

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 無人收銀商店將越來越普遍

2020年對零售業也是災難性的一年，由於新冠疫情影響，大多數零售業被迫關門，轉到網絡商務，居家防疫的消費者除了買菜之外，也只能上網購物。

2021年零售業或許還要面臨新科技的挑戰，據報亞馬遜將擴展旗下的無收銀機商店。

消費者在無收銀機商店可以挑選商品之後就能離開，攝像頭和人工智能結合能記錄消費者選取的商品並在消費者離開時寄送賬單。

目前美國已經有20家Amazon GO商店，預計2021年將擴展到英國，但具體時間未定。

英國的零售業正在密切關注消費者如何應對亞馬遜無人商店的概念，已考慮是否也要跟進推出類似商店。

在家工作科技

圖像來源，Mural 圖像加註文字， 遠端工作軟件需求越來越大

目前來看，在家工作仍然將會持續一段時間，根據調查，西歐和北美有60%的的商界領袖相信，即使在疫情結束之後，仍然會有25%以上的員工至少是部分時間在家工作。

許多科技公司更主動擁抱在家工作的趨勢，推特和Dropbox已經表示，所有員工都可以在家工作，微軟和臉書也表示，很大一部分的員工能夠永久性在家工作。

伴隨著在家工作的趨勢也出現一股強大的周邊產品商機，可以預期的是將有更多的與在家工作相關的產品出現。

在家遠端工作對資料安全的要求更高，這方面會出現更多的安全性軟件和程序方案。線上團隊合作的配套軟件也將成為熱門商品。

自動駕駛車輛

圖像來源，Waymo 圖像加註文字， Waymo在鳳凰城推出自動駕駛車叫車服務

在美國亞利桑那州鳳凰城，已經有300多輛自動駕駛車輛載乘客在城市各處穿行，不需要人類司機。

這是谷歌母公司字母公司旗下的Waymo推出的自動駕駛叫車服務，Waymo是美國自動駕駛車輛的領導者，預計2021年將擴展自駕車叫車服務到其他城市。

美國通用汽車旗下的Cruise自駕車公司也在舊金山進行測試，去年10月獲准在沒有人類駕駛的情況下進行自動駕駛測試。

另一家Lyft公司也在舊金山進行測試，但據信其進度稍微落後。