華為高管孟晚舟軟禁期間收到多封恐嚇信部分「藏有子彈」

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中國科技巨頭華為高管孟晚舟案最新的法院證詞顯示，她在溫哥華被軟禁期間收到一封藏有子彈的信件。為她提供安全保護的公司於星期三披露孟晚舟收到多起死亡威脅。

孟晚舟在2018年被捕，涉嫌隱瞞公司在伊朗的交易，被指誤導匯豐銀行。

她的案件引發中國和加拿大的外交風波。中國多次要求釋放孟晚舟。

華為首席財務官孟晚舟是在溫哥華國際機場被捕，加拿大收美國的拘捕令而採取行動，她面對銀行詐騙控罪，可能令匯豐觸犯美國對伊朗的制裁。

她保釋期間獲准在加拿大的住所接受軟禁，她正爭取不被引渡到美國受審。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟在2020年6月和7月，在她的住所收到了"五或六封"恐嚇信，信件外的標記可輕易辨認出來，有時候信內甚至有子彈。

獅門風險管理公司首席運營官道格·梅納德（Doug Maynard）在不列顛哥倫比亞省最高法院披露死亡威脅的信息。

他說，孟晚舟在2020年6月和7月，在她的住所收到了「五或六封」恐嚇信，信件外的標記可輕易辨認出來，有時候信內甚至有子彈。

尚不清楚溫哥華警方的角色和有沒有進行任何調查。

孟晚舟多次在庭上要求放寬其保釋條件，包括不再跟蹤她的日間活動。

她獲准在早上6時至晚上11時出門，但就要透露全面的安全訊息。保釋條件列明她必須時刻配戴裝有定位系統的腳鐐。

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周三，移民官員批准她的家人前往加拿大。

引來中國反彈

孟晚舟在2018年12月被捕後，北京立即拘留了兩名加拿大人，將他們關進監獄，對其進行盤問。

孟晚舟辯護律師辯稱，加拿大實際上是被要求「執行美國制裁」。

華為一直是特朗普政府針對的主要中國公司之一，認為華為有安全威脅，並將數據傳給政府。

美國對華為施加嚴格的限制，禁止其網絡使用華為5G設備。華府亦在把38個與華為相關的機構列入交易黑名單。