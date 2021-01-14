華為高管孟晚舟軟禁期間收到多封恐嚇信部分「藏有子彈」
中國科技巨頭華為高管孟晚舟案最新的法院證詞顯示，她在溫哥華被軟禁期間收到一封藏有子彈的信件。為她提供安全保護的公司於星期三披露孟晚舟收到多起死亡威脅。
孟晚舟在2018年被捕，涉嫌隱瞞公司在伊朗的交易，被指誤導匯豐銀行。
她的案件引發中國和加拿大的外交風波。中國多次要求釋放孟晚舟。
華為首席財務官孟晚舟是在溫哥華國際機場被捕，加拿大收美國的拘捕令而採取行動，她面對銀行詐騙控罪，可能令匯豐觸犯美國對伊朗的制裁。
她保釋期間獲准在加拿大的住所接受軟禁，她正爭取不被引渡到美國受審。
獅門風險管理公司首席運營官道格·梅納德（Doug Maynard）在不列顛哥倫比亞省最高法院披露死亡威脅的信息。
他說，孟晚舟在2020年6月和7月，在她的住所收到了「五或六封」恐嚇信，信件外的標記可輕易辨認出來，有時候信內甚至有子彈。
尚不清楚溫哥華警方的角色和有沒有進行任何調查。
孟晚舟多次在庭上要求放寬其保釋條件，包括不再跟蹤她的日間活動。
她獲准在早上6時至晚上11時出門，但就要透露全面的安全訊息。保釋條件列明她必須時刻配戴裝有定位系統的腳鐐。
周三，移民官員批准她的家人前往加拿大。
引來中國反彈
孟晚舟在2018年12月被捕後，北京立即拘留了兩名加拿大人，將他們關進監獄，對其進行盤問。
孟晚舟辯護律師辯稱，加拿大實際上是被要求「執行美國制裁」。
華為一直是特朗普政府針對的主要中國公司之一，認為華為有安全威脅，並將數據傳給政府。
美國對華為施加嚴格的限制，禁止其網絡使用華為5G設備。華府亦在把38個與華為相關的機構列入交易黑名單。
華為的一項專利被發現可以在行人的圖像中識別出維吾爾族人而遭到抨擊。華為此前表示，沒有任何科技研發是設計去辨別個別種族。