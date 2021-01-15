中國2020年出口增長超預期 對外順差創70年來第二高紀錄

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國出口低開高走，年末持續維持在高增長區間，使全年出口同比增長3.6%，外貿規模再創歷史新高。

中國海關總署周四（1月14日）公布，2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1%，進口增長6.5%。兩個數字都超過市場預期——路透社調查的出口和進口預估中值分別為15%和5%。

受疫情影響，年初中國出口大幅受挫，隨著疫情中心轉移到歐美，中國出口低開高走，年末持續維持在高增長區間，使全年出口同比增長3.6%，外貿規模再創歷史新高。

隨著疫苗開始接種，中國對其他經濟體製造能力的「替代效應」可能逐步減弱，但中國內需可能繼續增強。因此分析人士預計，2021年出口增幅會進一步收窄，但進口會繼續增長。

數據搶眼

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，2020年中國外貿進出口明顯好於預期，全年進出口、出口總值雙雙創歷史新高，國際市場份額也創歷史最好紀錄，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。

中國海關總署的數據顯示，去年12月雖然增長18.1%，但相較於11月回落3個百分點。不過，就增幅而言，仍然是2018年2月以來的第二高紀錄。

出口大幅增長的情況下，進口則比較疲弱。全年出口同比增3.6%，進口下降1.1%，這使得中國的貿易順差進一步擴大，達到5350.3億美元，是1950年以來第二高紀錄。而以人民幣計價的順差創下歷史新高。

值得一提的是，去年東盟超越歐盟成為中國第一大貿易伙伴，外貿總額達6846億美元，之後依次是歐盟、美國、日本。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 分析人士預計，2021年出口增幅會進一步收窄，但進口會繼續增長（圖為一男一女站在上海的一家購物中心外面）。

疫情下的「替代效應」

多位分析師表示，數據背後的主要原因是，疫情下中國的製造能力不斷改善，而歐美等發達地區的產能則在疫情反覆下受到限制，供給能力遲遲難以修復。

中海晟融首席經濟學家張一提醒，外需總體相對疲弱、內需增長強勁情況下，卻出現出口強、進口弱的特點。

張一認為主要有三個原因：

第一，疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應，同時國外供給能力不足也影響了進口；

第二，疫情衝擊下，大宗商品價格低迷，一定程度上壓低了進口金額；

第三，在高端製造、醫藥等領域的進口替代效應有所顯現。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 1月14日，世界衛生組織新冠溯源專家組抵達武漢。同一天，中國出現八個月以來首例新冠死亡病例（圖為戴著防護口罩的人們1月14日在北京的一家醫院就診）。

未來趨勢

2021年，多種因素可能會使中國出口難以繼續保持如此高速的增長。

「未來一段時間，主要經濟體的庫存回補等，將帶動全球經濟及貿易活動持續修復。」開源證券宏觀分析師趙偉表示，伴隨疫苗加速推廣、疫情「錯位」影響逐漸消退，出口鏈的支撐將由訂單的「替代效應」驅動過渡至「需求效應」的支持。

換言之，中國過去幾個月的出口增長，動力主要來自於歐美疫情嚴重導致的產能縮減，即「替代效應」；未來一段時間，中國出口的動力主要來自於，後疫情時代全球經濟復蘇帶來的需求增長，即「需求效應」。

此外，中原銀行首席經濟學家王軍提醒，若人民幣繼續溫和升值可能會對出口帶來一定壓力。

圖像來源，Reuters

對於進口而言，王軍認為，考慮到疫情衝擊逐漸消退之後各國生產能力逐漸修復，全球經濟觸底回升和美元處於低位人民幣的持續升值，中國經濟表現好於其他經濟體，內需強勁，這些因素將會刺激2021年進口增速的明顯反彈。

對於中國的外貿而言，在疫情之外，歷經七年的中歐投資協定結束談判，以及與亞太14國簽署自貿協定RCEP等積極因素，都為後疫情時代的中國外貿帶來利好預期。