拜登公布1.9萬億刺激計劃 未來美國經濟版圖如何變化

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下周即將正式上任的拜登，公布了一項規模達到1.9萬億美元的刺激計劃，旨在挽救新冠病毒肆虐下的美國經濟。

如果國會通過，該計劃將向美國家庭提供1萬億美元，包括向所有美國人直接髮放1400美元。

此外，計劃中還有4150億美元用於抗擊疫情，4400億美元用於救助小企業。

民主黨人拜登承諾要戰勝疫情，他去年競選時發誓要比共和黨總統特朗普更好應對疫情。這場流行病已經在美國造成超過38.5萬人死亡。

而當前這個冬季，新冠病毒繼續肆虐，新感染病例數屢創新高，每天遠超20萬例，單日死亡病例數有時會超過4000例。

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拜登說了什麼？

周四晚上，他在家鄉特拉華州威爾明頓發表演講表示， 「一場人類深受其苦的危機就在眼前，沒有時間可以浪費了。」

「我們國家的健康岌岌可危，」他補充道。「我們必須採取行動，而且必須是現在。」

「雖然會有波折，但取得何種進展，遇到怎樣挫折，我都會與你們坦誠相待。」

抗疫計劃是什麼？

拜登希望在美國人接種疫苗上花費200億美元，包括建立大規模的疫苗接種中心，以及向偏遠地區派遣流動接種站。

特朗普任內出現兩種有效的疫苗，但衛生官員表示，推廣工作需要加快。

「到目前為止，美國疫苗推廣是一個慘淡的失敗，」拜登說，他的政府的目標是在100天內提供1億支疫苗。

上述計劃還將用500億美元擴大檢測範圍，1300億美元幫助大多數學校在春季前重新開放。

該計劃將資助僱傭10萬名公共衛生工作者進行接觸追蹤。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在疫情期間，美國的饑餓和貧困人口激增（圖為人們排隊去紐約的食品銀行領取食物）。

經濟救濟呢？

由於全國有近1100萬人失業，額外失業補助將從現在的每周300美元增加到每周400美元。

補助也將延長至9月，同時暫停驅逐租客和收回房屋。

上個月美國頒布一項救濟法案，宣佈向每位美國人提供600美元，新計劃在此基礎上再增加1400美元。這將使美國家庭獲得的救助達到拜登和特朗普都曾呼籲的2000美元。

拜登還將呼籲國會將聯邦最低工資翻倍至每小時15美元，這是民主黨在疫情前的優先事項。

國會會通過該計劃嗎？

共和黨人很可能會反對將美國已經產生的數萬億債務繼續累積，來應對疫情。拜登也承認他的計劃「來得並不便宜」。

但他將得到控制國會兩院的民主黨同僚的幫助，雖然可能僅僅以微弱的優勢勝出。

然而，拜登任期開始之際，正是美國參議院對他的前任特朗普進行彈劾之時。

目前還不清楚參議院的進展速度有多快，也不清楚參議院是否會投票給特朗普定罪，但預計這場大戲將打擾到拜登的議程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 減稅是特朗普政府的標誌性成就（圖為抗議者舉著「向富人徵稅」的牌子）。

未來可能提高最低工資和稅收

此外，拜登還可能為美國經濟做些什麼？

周四，拜登呼籲設立15美元的最低工資。他避而不談提高稅收，但表示凖備確保企業和高收入階層支付他們「公平份額」來保證投資。

「這對我們的經濟來說是正確之事，是公平之事，也是體面之事。」

他還承諾，提高對最富有家庭的稅收，並部分扭轉特朗普給予公司的減稅政策，當時最高稅率從35%降至21%。

不過，很難說這一想法是否會在短期內成為現實，即使民主黨佔國會多數，這些法案也很可能需要一些共和黨人的支持。

至少華爾街分析師們都在押注，暫時不會提高稅率。

但哈佛大學肯尼迪學院教授、前總統奧巴馬時期的經濟顧問傑森·弗曼（Jason Furman）表示，他認為仍有可能有一些漲幅。

「拜登總統將只能得到他所求之事中的一小部分，」他說，「我認為他將會對高收入家庭和公司進行一些加稅，但不會是很大的幅度。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從理論上講，基礎設施建設可以團結保守派和自由派。

萬億級環保基礎設施投資

在競選期間，拜登承諾將通過大規模投資基礎設施來啟動美國經濟，並特別強調電動汽車充電站等環保類項目。

拜登在演講中概述了他的經濟復蘇「兩步計劃」第二部分的廣泛願景，他說他將在下個月更詳細地介紹這個計劃。

「想象一下，在面對氣候危機時，美國人的工作崗位和聰明才智將引領世界，」他說。「現在是時候停止談論基礎設施，並最終開始建設基礎設施，以便我們能夠更具競爭力。」

「我知道我所描述的東西並不便宜，但如果不這樣做，我們將付出慘重的代價。」他還認為，通過加強美國經濟，這種投資甚至會幫助美國不斷增長的國債。

這是一個得到商業團體大量支持的想法，而且理論上可以團結保守派和自由派。

拜登預計將推出第二個更大的刺激方案，包括加稅，以及投資公共交通、火車和其他項目。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登曾表示，他將敦促美國採取更嚴格的減排要求和更多電動汽車。

但讓國會通過可觀的公共工程支出，可能說起來容易做起來難。

不過，拜登也不需要事事依賴國會——他可能會將行政權力集中在移民和環境等問題上，在這兩個領域，企業界經常與特朗普政府產生分歧。