新冠疫情與航空業續命：IATA呼籲各國援助800億美元

喬納森·約瑟夫（Jonathan Josephs）

BBC商業記者

圖像來源，AFP 圖像加註文字， IATA總裁朱尼亞克認為，更多航空企業倒閉將是無可避免。

代表全球航空業的國際航空運輸協會（IATA）表示，全球航空企業需要額外700億至800億美元政府救助，以度過新型冠狀病毒大流行所導致的危機。

IATA總裁亞歷山大·德·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）對BBC表示，這筆款項是在「已經撥出的1700億美元」之上的額外資金需求，有望「拉近」從現在到6月份之間的「差距」。

朱尼亞克預期，隨著疫苗面世，旅遊限制最快有望在6月顯著鬆綁。

民航業利潤率本已偏低。據IATA數字，世界各地政府所頒布之旅遊限制，加上旅客信心猛跌，導致去年航班需求量下跌60%。2020年，全球旅客飛行人次約為18億，低於2019年的45億；各航空公司推算已虧損1180億美元，情況恐將繼續惡化。

無以為繼

沒多少航空公司能承受這樣的虧損。

朱尼亞克說，全球已消失了35至40家航空公司，它們多數是規模較小的地區航空公司。以英國為基地的Flybe航空就在疫情爆發初期倒閉。其他像泰國航空、南非航空等較大型航企都全靠大筆政府救助與支持計劃而得以存活。

圖像來源，Getty Images / SOPA Images 圖像加註文字， 搭客需求大減，大量飛機無用武之地，只能長期停放。

朱尼亞克補充說，2021年「很可能我們會看到更多（航空企業）破產案件」，因此有需要尋求政府加大支持。他指出，更多航空公司以供選擇，對乘客有利，有競爭通常就有低票價。再者，疫情爆發之前，全球超過6500萬人依靠航空業維生。

對於仍在飛翔的航空企業來說，新冠病毒疫苗是國際航空旅遊復蘇的關鍵。IATA正開發手機應用程序，透過能滿足各國政府與航空公司要求的方式管理旅客新冠病毒檢測證明與疫苗接種紀錄，讓乘客旅程更輕鬆。這套應用程序最快有望在3月份投入使用。

但目前而言，不同國家和地區仍在維持形式不一的檢測與隔離檢疫要求。

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「情況可怖」

卡塔爾航空集團（Qatar Airways）總裁阿克巴爾·阿爾貝克（Akbar Al-Baker）相信，IATA的新技術能幫助提升旅客數字。

阿爾貝克對BBC說：「我想新常態將會是，所有人都得出示疫苗接種證明書才能登機——還不止登機，許多國家將要求你接種了疫苗才能來他們的國家。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿爾貝克相信，航空業界將能制定出新冠病毒疫情下的共同旅客安全標凖。

亞洲航空（AirAsia）總裁托尼·費爾南德斯（Tony Fernandes）對此也有同感。他對BBC說：「我想世界各國都會說，除非你接種了疫苗，否則他們不會讓你進去而無需隔離。」

這兩位航企總裁都對各國入境要求不一感到氣餒。

費爾南德斯說，疫情爆發之初，「聯合國與旅遊業界就該提出一些標凖」，但卻受到政治阻攔。

他說：「各地政府懼怕它們的人民，採取了非常、非常、非常保守的看法。它們想讓一切受控。這對我來說前所未聞。這次新冠疫情的協調很可怖。」

「我就覺得大家都被嚇壞了，都以大國沙文主義（jingoistic）和民族主義的方式來回應。我所經歷的航空業歷史中，我從來沒見過協調得這麼差的一件事情。」

削減成本

但兩位航空公司負責人都盼望能實現國際協調。阿爾貝克說：「我預期這將是國際民航組織（ICAO）、IATA與世界衛生組織（WHO）合作的一個項目，為旅客引進一種安全通行證，讓其疫苗接種證明得到國際認可。」

他說「能多快成事」仍是個問題，也在乎於這三駕馬車隨後能否「強制各國接受」他們的方案。

這是這兩家航空公司所樂見的，因為就像其他競爭對手一樣，自疫情爆發以來，它們都面對著乘客量暴跌的問題，得推遲新飛機交付。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 費爾南德斯形容世界各國在新冠病毒防疫問題上的協調「可怖」。

亞航已虧損數以億計美元，削減了80%航班，其日本分支更要申請破產。這家廉價航空此前顯著擴張，2019年全年客流量8350萬人次，如今打回原形。

卡塔爾航空集中於經由其中東樞紐轉運旅客，疫情下裁減20%員工，並接受了卡塔爾政府將近20億美元的援助。卡塔爾航空同時要應付著數個鄰國的領空封鎖。