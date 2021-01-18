中國去年GDP增速2.3%，「經濟幾乎已經正常化」

陳岩

BBC中文

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年10月工人在江蘇省一家風能發電機製造廠工作。

中國國家統計局周一（1月18日）公布了2020年經濟發展數據，其中國內生產總值101.6萬億元人民幣，同比增長2.3%。

中國自1978年改革開放以來，年均增長率超過9%。去年2.3%的增長率創下新低，但在疫情肆虐全球的背景下，中國復蘇強勁，預計將成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，而且增長率超過路透調查預估中值（2.1%），以及國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測（1.9%）。

2020年中國實現國內生產總值（GDP）101.6萬億元人民幣，這是中國首次超越一百萬億大關。

但經濟學家也提醒，中國需警惕復蘇不平衡問題，投資和出口表現良好，然而國內消費需求恢復依舊乏力。

「經濟幾乎已經正常化」

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示，從GDP數據看來，中國「經濟幾乎已經正常化」。雖然北方幾個省份有疫情出現，可能造成一些波動，但這個勢頭將繼續。

分季度看，一季度受疫情影響最嚴重，GDP同比下降6.8%；二季度開始觸底反彈，增長3.2%；三季度增速繼續加快，增長3.2%；四季度增速達到6.5%。

單就四季度而言，增速已經達到疫情前水平，甚至比2019年四季度增速（6%）還要高。

「出口強勁、基建投資支撐和消費緩慢復蘇推動四季度GDP增速達到6.5%，其中出口的強勁增長對於GDP增速超6%起到了極為關鍵的作用。」中海晟融經濟學家張一表示。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 疫情打擊下中國去年一季度經濟大幅下滑，但其後三個季度強勁反彈。

外貿增長強勁

出口成為中國經濟三駕馬車（出口、投資、消費）中最亮眼的部分。

受疫情影響，年初中國出口大幅受挫，隨著疫情中心轉移到歐美，中國出口低開高走，年末持續維持在高增長區間。

四季度出口數據開始以兩位數大幅跳漲——10月出口同比增11.4%，11月同比增長21.1%，12月同比增長18.1%。

數據背後的主要原因是，疫情下中國的製造能力不斷改善，而歐美等發達地區的產能則在疫情反覆下受到限制，供給能力遲遲難以修復。

張一認為疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

換言之，中國過去幾個月的出口增長，動力主要來自於歐美疫情嚴重導致的產能縮減，即「替代效應」；未來一段時間，中國出口的動力主要來自於，後疫情時代全球經濟復蘇帶來的需求增長，即「需求效應」。

蘇月也向BBC中文預計，2021年，疫苗推廣下全球需求持續恢復，將有利於中國製造業，外貿領域將繼續為增長做出重要貢獻，預計2021年中國經濟將增長8.7%。

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復蘇中的問題

對於2021年中國經濟，經濟學家們多做出樂觀預測，但也同時指出幾個挑戰。

首先是消費需求恢復不足的問題。中原銀行首席經濟學家王軍認為，2021年，中國經濟需警惕經濟復蘇不平衡，在總需求內部，相對於投資和出口，消費整體疲弱乏力，仍未恢復到常態和均值。

蘇月也提到，個人消費仍是經濟中最薄弱的環節，在目前政府刺激政策下，包括促進農村汽車銷售等，消費恢復將保持目前的態勢，但在就業情況持續好轉之前，消費難以有明顯改善。

其次是房地產金融風險，以及背後的系統性金融風險。王軍表示，房地產金融風險持續累積，而對房企融資收緊導致的各種風險問題，是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。