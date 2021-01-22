谷歌威脅撤出澳大利亞：一場牽扯新聞業營收的糾紛

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 谷歌表明一旦堪培拉通過有關法律，該公司就會面向澳大利亞關閉搜索引擎服務。

澳大利亞聯邦議會正尋求通過一部新法律，強制大型網絡企業與當地新聞出版商分享版稅。美國網絡巨頭谷歌（Google）警告，一旦新法落實，該公司將中斷對澳洲的搜尋引擎服務。

這份立法草案建議讓谷歌、臉書（Facebook）甚至更多科企必須先向媒體機構付錢，才能展示新聞內容，被視為一份標誌性立法草案。

谷歌公司反駁，新法只會費時失事，尤其是政府居中協調科企與新聞企業議價的機制。谷歌澳大利亞總裁梅爾·席爾瓦（Mel Silva）星期五（1月22日）在聯邦參議院一場聽證會上說，新法「無法執行」。

但澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）稱，國會議員不會屈服於任何「威嚇」，新法也得到政界廣泛支持，聯邦政府的目標是在今年內通過新法。

莫里森星期五對媒體記者說：「讓我講清楚：你能在澳大利亞做些什麼，規矩由澳大利亞來制定。誰願意按規矩辦事，無任歡迎，但我們不會回應任何威嚇。」

一些議員把谷歌方面的說法形容為「勒索」和「大企業欺負民主體制」。

席爾瓦則在聽證會上說：「要是這個版本的守則成為法律，我們將別無選擇，只能停止在澳大利亞提供谷歌搜索。」

澳大利亞為什麼要推行這次立法？

谷歌搜索是澳大利亞頭號搜索引擎，聯邦政府形容谷歌幾近成為澳大利亞人生活必需的公用事業，但卻幾乎沒有任何市場競爭。政府認為，科企平台在招攬希望閲覽新聞內容的顧客前，應首先給媒體機構付出「合理價錢」購買新聞。

澳大利亞政府還認為，新聞業處處受敵，而媒體業是否強大與維繫民主體制息息相關，因此需要為新聞業尋求財政支持。政府數據稱，自2005年至今，澳大利亞印刷媒體的廣告收益下跌75%，近期已有多家媒體機構倒閉或裁員。

谷歌威脅停止提供搜索引擎服務，是迄今反應最強烈的一家。這場應否讓媒體機構對互聯網企業收費的辯論正受到多國關注。

美國貿易代表辦公室本周向澳大利亞聯邦參議院遞交書面陳述，稱新法「對兩家美國企業構成明顯危害」，促請澳方放棄立法。

谷歌的理據有哪些？

圖像來源，Google 圖像加註文字， 谷歌透過其瀏覽器在澳大利亞宣傳其立場，試圖贏得用戶支持。

谷歌澳洲總裁席瓦爾聲稱，要是新法讓他們得為提供網頁鏈接和搜尋結果而付費，那將是「對我們的業務與數字經濟立下站不住腳的先例」。她說，這不符合網上信息自由流通，換言之，不符合「互聯網如何運轉」。

她說：「在相關財政與運營風險下，我們看不出有何辦法能繼續在澳大利亞提供服務。」

谷歌上周證實對澳洲1%用戶屏蔽澳大利亞新聞網站的搜索結果，從而測試澳大利亞新聞服務的價值。

Facebook去年也曾威脅，一旦新法實施，將停止讓澳大利亞用戶分享新聞內容。Facebook亞太公共政策部副總裁米爾納（Simon Milner）星期五在同一場參議院聽證會上重覆此立場，稱呼此舉為「潛在的最壞結果」。

米爾納說，Facebook在其平台上放置新聞內容，幾乎沒有從中賺取任何商業收益。

谷歌與Facebook還爭論說，新聞媒體本身已透過網企平台把讀者吸引到各自網站去，從中獲益。

分析——BBC北美科技事務記者詹姆斯·克萊頓：

這是一個非常罕見的威脅。

谷歌以將近90%的份額佔據搜索引擎市場，其收益幾乎都是來自廣告。於谷歌而言，威脅全面撤出一個國家，意味著其感到憂慮。

澳大利亞談不上是其最大市場，但谷歌的管理層對這些新法律可能立下的先例感到懼怕。

疫症大流行爆發至今，谷歌獲利甚豐，許多地方報紙卻在掙扎求存。這並非好事，而澳洲政治家不會是第一批走出來指出這現象的人，也不會是最後一批。