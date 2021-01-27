英國國會聽證調查匯豐銀行凍結香港民主派人士賬戶 指其協助打壓

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 匯豐在香港的示威浪潮、以至近年中美角力中不斷成為磨心。

總部設於英國的匯豐銀行（HSBC）在香港2019年示威浪潮與《國安法》立法中，多次成為北京、香港、英國三地政府，以及示威者之間的磨心。它的母公司匯豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）出席英國國會一個聽證會時被批評，匯豐配合北京政府「打壓」香港，但祈耀年回應指匯豐不能選擇性遵守某些法律。

祈耀年周二（1 月26日）出席聽證會時又否認匯豐的做法有政治動機，指銀行只會根據執法機構的要求凍結指定戶口。

匯豐近來在香港凍結多個民主派人士和親民主派組織的銀行戶口，包括早前宣佈流亡英國的前立法會議員許智峯等。另外，匯豐在香港前年的示威浪潮期間，以懷疑「洗黑錢」為由取消一個支援被捕示威者組織「星光同盟」的戶口，之後匯豐在當地的數家分行被示威者破壞。

北京當局去年宣佈在香港實施《國安法》後，匯豐和渣打等多家銀行先後表態支持，遭到外界批評。

圖像加註文字， 祈耀年承認匯豐在香港的經營環境近年"具挑戰性"，但直言匯豐沒有計劃離開香港。

英國國會屬下的外交事務委員會召開聽證會期間，多名議員先後批評祈耀年對北京政府的行為「視而不見」。

其中，屬保守黨的議員羅辛德爾（Andrew Rosindell ） 形容匯豐的做法「雙重標凖、虛偽」，也是為求「討好」北京當局。另一名議員、屬工黨的布萊恩特（Chris Bryant）則說，匯豐在協助北京進行「世界上最大的打壓民主行動」。

但祈耀年反駁指，如果匯豐銀行收到香港當局的要求，就必需按對方要求採取行動，沒有其他選擇，否則將會觸犯法律。 「如果我們犯罪，將危及自己和我們旗下數百萬個存款戶口的安全。」

至於為什麼當初表態支持香港《國安法》，祈耀年指匯豐當時只是希望香港治安經過18個月的動蕩後可以平靜下來。他說當時的情況已經發展到會影響香港的市民和經濟，但強調他當時只是為顧客的利益著想，不觸及政治。

祈耀年承認匯豐在香港的經營環境近年「具挑戰性」，但直言匯豐沒有計劃離開香港。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港示威者把匯豐英文拼寫HSBC修改，諷刺匯豐討好北京政府。

兩邊不討好

匯豐在香港的示威浪潮以至近年中美角力中不斷成為磨心。

除了表態支持香港《國安法》和凍結民主派人士戶口外，匯豐據報因為向美國當局舉報中國科技企業華為的帳戶有「可疑交易」，令華為高管孟晚舟在加拿大被扣查，被指隱瞞華為透過子公司與伊朗交易，違反美國針對伊朗當局的制裁。

事件令匯豐被中國官方媒體批評。其中，《環球時報》去年曾經發表評論文章，批評匯豐「吃飯砸鍋是自絶前途」。