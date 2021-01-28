Gamestop股價暴漲：美國股市年輕散戶與華爾街鬥法顯現的「世代對抗」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Gamestop是一家美國的電子遊戲零售商，專門售賣實體電子遊戲。

美國一家遊戲零售商Gamestop的股票近日成為華爾街投資機構與個人投資者的戰場，一些個人投資者在網絡討論區組織起來，令一些專門做空股票的投資公司損失慘重。

Gamestop是一家美國的電子遊戲零售商，這家公司的業務並不好，2019年虧蝕7.95億美元。在講求網絡串流的年代，Gamestop仍然專門售賣實體電子遊戲，這令它幾乎成為「古董」。

但Gamestop的股票在美國周三（1月28日）價值卻暴漲了120%，原因是一些在Reddit論壇的網友看見一些做空Gamestop的投資公司看凖了這家零售商的股價會繼續掉下去，於是就號召其他人購入Gamestop的股票，令它的價錢漲回去，也令造空公司的如意算盤打不響。

事件曝光後外界反應兩極，部分意見認為美國監管當局應調查這種由輿論帶動的股價波動，但也有分析形容，這具體地反映了新一代個人投資者與華爾街傳統機構之間的世代衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Gamestop的股票在美國價值暴漲了120%。

這個故事的主角是一種稱為「做空」的金融市場投資策略。利用這種策略，你可以跟另一個投資者借來股票，然後把股票出售。當這個股票的價錢下跌後，你就可以以較便宜的價錢買回股票，歸還給原本持有的投資者，從股票價值差額賺取利潤。

美國股票市場中一些投資基金會選擇一些它們認為股票價格會下跌的公司，透過這種做空手法為自己賺取利潤。Gamestop據報是當地市場最經常被做空的股票，有30%的股票都由投資基金持有。

一些個人投資者利用網絡Reddit論壇組織，購入Gamestop股票令股價上漲，破壞這些嘗試做空Gamestop投資基金公司的計劃，部份更被迫趁股票價錢未上升到最高時購回股票，以減少損失。其中一家公司Melvin Capital據報需要動用20億美元，彌補損失。

除了Reddit，電動車公司Tesla的創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交網站Twitter發帖，寫上「Gamestonk」，又附有Reddit討論區的網絡鏈接，令網友這次行動更廣為人知。

「行使私刑」

此次事件引起了美國監管機構的注意，白宮發言人指當局正在「密切監察情況」。一名曾經為美國證監局工作的律師弗倫克爾（Jacob Frenkel）形容，這種投資只是由不同人的意見推動，背後沒有任何商業活動支撐，正是證監局的調查對象。

但屬民主黨進步派的國會議員亞歷山德拉·奧卡西奧－柯特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）認為，華爾街的投資者向來都把美國的股票市場當成賭場看待，現在這些投資者也只不過是仿效他們的做法。

一些分析人士形容這次只是部分人的「暴富」計劃，但也有聲音留意到參加這次行動的網友有種「報復」心態，目標是被視為賺取暴利的金融機構，Reddit的討論內容也不乏針對「嬰兒潮」世代的批評，指這些中老年人控制著社會大多財富，對年輕一輩並不公平。

Markets.com的分析師尼爾·威爾森（Neil Wilson）認為，這次事件最特別的地方是網友是以「行使私刑」的方式行事，來對付這些有參與做空股票的投資基金。「這是一個世代之爭，針對那些富有的人行劫，然後給予那些在千禧年代出生的貧窮年青人。」

總部設於美國的投資公司VanEck分析員約翰李（John Patrick Lee）也認為，Gamestop的事件反映了新一代與華爾街這種建制之間的衝突。「我認為這不會是曇花一現的現象。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 《蘋果日報》創辦人黎智英去年八月因為涉嫌觸犯香港《國安法》被捕。

因為社會事件輿論引發的股票買賣熱潮，在香港也曾出現過。《蘋果日報》創辦人黎智英去年八月因為涉嫌觸犯香港《國安法》被捕後，當地市民發起購買報紙和《蘋果日報》母公司壹傳媒的股票，令這家公司的股票價值一天內最高上升三倍多。

一些支持香港示威浪潮的人士認為，這是香港人對黎智英的支一種持，也是表達對政府不滿的方法，但同時有親建制的聲音認為這屬於違法地操縱股票市場。