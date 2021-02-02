英國申請加入CPTPP 沒有美國的自貿區有什麼吸引力

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在脫歐一年之際，本周一英國正式申請加入《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）。

成功「入群」後，英國將可以進入這個涵蓋11個亞太國家、約5億人口的自由貿易區。

英國政府稱，加入這個由「快速增長國家」組成的市場將促進英國的出口。然而，有聲音認為，對英國而言這個市場比臨近的歐洲市場更難觸及。

「未來對英國產品而言，特別是亞太國家，那裏是大市場，那裏是不斷增長的中產階級市場。「英國國際貿易大臣莉茲·特魯斯（Liz Truss）向BBC表示，「英國企業當然必須走出去並抓住這些機會，但我正在做的是創造機會，降低關稅，消除壁壘，以便企業們可以走出去。」

她說，加入CPTPP將降低英國出口產品的關稅，如威士忌和汽車，以及服務業。

英國是第一個申請加入CPTPP的非創始國，如果成功，將成為自貿區內其僅次於日本的第二大經濟體。

英國在周一正式提出加入申請後，預計談判將在春季進行。

特魯斯曾表示，加入CPTPP將是一個「強有力的信號」。就目前而言，這麼做可能主要是象徵性的，但最終可能會產生較大回報。

圖像來源，Department for International Trade 圖像加註文字， 英國國際貿易大臣莉茲·特魯斯（Liz Truss）認為，對英國企業而言，加入CPTPP將是一個"強有力的信號"。

聯美製華

CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

不過，特朗普在2017年上台後，隨即簽署行政命令退出TPP，主導地位便落在區域內經濟規模最大的日本身上，日本運作下改為CPTPP。

CPTPP已經成功運作約兩年，但在中美交惡的大背景下，這個高水平自貿協議浮現出新的戰略意義。

首先，美國白宮剛剛易主，拜登執政後，或許會重新考慮加入CPTPP。雖然目前這一步驟還未提上拜登的日程，而且重新加入意味著大量新條款的重新談判。

不過，如果一旦成功，CPTPP屆時對英國的吸引力更大，因為英美貿易關係更加緊密，英國對美國的出口額是對所有CPTPP成員國之和的兩倍多。而且英美同處於CPTPP意味著兩國可以不必重新進行雙邊貿易談判。

其次，中國也對CPTPP表達興趣。去年的APEC峰會上，中國國家主席習近平表示，中國積極考慮加入CPTPP。但這面臨一定難度，日本首相菅義偉提出，按照CPTPP的規定，成員國必須具有非常高水凖的市場開放程度，中國未必能夠通過門檻，他同時表示，期待美國加入。

香港《信報》報道評價，日後英美如果都能加入CPTPP，那它不僅是脫離歐盟後的英國跟美國等國家建立新伙伴關係的舞台，同時也是英國和美國聯手制衡中國的工具。

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對英國的其他好處

不過，加入CPTPP對英國來說，眼前的影響可能不大。

2019年，對CPTPP國家的出口總共佔英國出口總額的8.4%，僅與德國一國所佔比例大致相當。

不僅如此，作為前歐盟成員國，英國已經與CTPPT中的大多數國家達成了貿易協議，脫歐後，這些協議也已經被延長。剩下的國家中，英國已經在與澳大利亞和新西蘭談判，因此只剩下馬來西亞和文萊。

眼下更直接的好處是，原產地規則可以幫助英國生產商降低成本。從多國地方採購零部件的英國製造商，只要其產品組件的70%來自任何參與國，就可以通過「原產地規則」，有資格獲得優惠待遇。這項規定可以幫助英國生產商降低成本，並允許他們在成員國之間擴大供應鏈，如機械和藥品——這是英國對CPTPP國家最有價值的出口產品。

除貿易外，CPTPP成員國將資金投入到其他成員國時，能夠獲得與該國國內企業相同的待遇，這可能使英國企業受益，有利於商業發展和就業。2017年，在英國每12英鎊的外國投資中，CPTPP國家就佔了約1英鎊，反之亦然。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

什麼是CPTPP？

CTPPT是11個環太平洋國家之間的貿易協定，包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。

這個自貿區擁有約5億人口，並創造了超過13%的世界收入。

CTPPT最關鍵是好處是，成員國之間可以更大程度地進入對方市場，降低或取消95%關稅。不過有些領域則未開放，比如日本的大米種植業和加拿大的乳製品業。