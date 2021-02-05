Clubhouse 需要邀請函才能加入的「精英俱樂部」？

你的手機上有多少個應用程式App? 突然爆紅的Clubhouse 究竟是一款怎樣的手機軟件，如此受到青睞？

進入智能手機時代，我們手機上都已經安裝了無數的應用程式App，集昔日多種用品於一身，除了打電話、發短信、還兼顧照相、鬧鐘、社交、天氣預報、查看新聞、購物、付款、導航、訂票……..等等功能。

「精英俱樂部」？

Clubhouse的字面意思，是俱樂部會所，是一個集語音聊天、網上派對、網上座談會、等等語音互動體驗於一身的社交媒體軟件。

這款突然在中國以及西方爆紅的手機軟件，使用者可以收聽各方人士就各種話題展開的談話、採訪、討論。

讓這款軟件受追捧的另一個原因是它並非來者不拒，而是像不對外開放的私密俱樂部一樣，需要收到邀請才能加入。也就是說，它更像一個虛擬空間的精英俱樂部。

加入之後，使用者可以選擇任何感興趣的話題：時政、科技、讀書、商務、健康、飲食、育兒、教育、養老……. 使用者提供的感興趣話題越多，軟件就能推薦更多的聊天室和個人供參考和加入。

聊天室就像一個電話會議，少數人主講，大部分人聽，不聽則可以悄悄離開。聊天結束後，會議室關閉，所有的音頻也消失，這一功能雖然滿足了對私密的要求，但是使用者仍然有錄音的可能。

如何獲得邀請？

要使用這款軟件，必須有一位已經成為成員的使用者發出邀請。而且每位成員只有兩份邀請函可用。

不過，這款軟件的開發者已經表示，正在努力完成所有調試，力爭2021年向全世界開放。

首富馬斯克的宣傳效果？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊隆·馬斯克（Elon Musk）與美國金融服務公司羅賓漢（Robinhood）的總裁弗拉德·特涅夫（Vlad Tenev）有一場對話會

Clubhouse在2020年3月推出，由美國硅谷兩位創新企業家保羅·戴維森（Paul Davidson）和羅涵·賽斯（Rohan Seth）開發。2020年5月，它只有1500個用戶。

但是本周，特拉斯汽車創始人，世界首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）與美國金融服務公司羅賓漢（Robinhood）的總裁弗拉德·特涅夫（Vlad Tenev）有一場對話會，通過YouTube 現場直播後，Clubhouse一時間名聲大噪。

在中國市場上，這一軟件的邀請居然像歌星演唱會的門票一樣，有人高價轉手。 而在日本、台灣和香港，這款軟件都成為最多人下載的軟件之一。

推特、臉書等西方流行的社交平台在中國被封，Clubhouse可能暫時還沒有進入中國網絡監管當局的視線，但今後是否能繼續在中國使用尚需觀察。

超級軟件

據BBC亞洲商務事務記者卡莉什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的報道，全球各國正在展開一場軟件競賽，開發出下一個超級手機軟件。

中國龐大的人口總數為超級軟件的誕生提供了絶佳的土壤。目前全世界使用人數過10億的兩款手機軟件都是中國國產，一是微信，另一個是支付寶。

這兩款軟件與中國的日常生活緊密聯繫的同時，隱私問題也日益成為關注焦點。